Začínající okresní přebor sezóny 2019/20 bude ochuzen o Český Dub a Bulovku, které dobrovolně opustily soutěž, a tak zachránily jak Chotyni, tak i předposlední Bílý Kostel B. Do vyšší soutěže nepostoupila vítězná Stráž B, kterou zastoupila Nová Ves a těší se na I. B třídu. Kdo bude favoritem na postup a kdo na sestup? To můžeme vyčíst z následujících řádků.

Rynoltice B. Trenér Pavel Sehnal nebude mít k dispozici kanonýra Josefa Krause (stěhování – Motorlet Praha) a Černého (ukončení činnosti). Ale vrátil se Ondřej Tvrzník ze Žibřidic a dva Peřinové. Cílem je pokusit se navázat na loňské 5. místo a zabudovávat mladé hráče do sestavy.

Chotyně. Trenér Jiří Slavík má kádr pohromadě a novými hráči jsou navíc Šulc (Hrádek), Řehák (Žibřidice) a gólman Hřib (Bílý Kostel). Příprava: Chrastava B 2:7 (v poločase 2:2), Václavice 7:2. „Chtěli bychom se udržet, hrát slušně a mít lepší výsledky než loni,“ řekl předseda Jaroslav Postl.

Nové Město. Fotbalisté zredukovali klub jen na áčko, béčko bylo zrušeno. Tým vede David Jalovičár a odešli mu do Horní Řasnice Haloun a Roman David. Z Dolní Řasnice se vrátili Kolenkár a Lakomý, z Višňové přichází Šmidrkal. Město stále trápí post gólmana, když Kocourek skončil ze zdravotních důvodů. „Na tréninky chodí sedm hráčů, takže nic moc. V nové sezoně se chceme udržet a se ctí přebor odehrát,“ přiznal předseda Josef Jalovičár.



Frýdlant B. Kdo chtěl, mohl trénovat s áčkem. Trenérem je Tomáš „Mario“ Dědek, jemuž skončil Buřita, do Bulovky šel Ponc. Čeká se na přesun hráčů z áčka, které bylo doplněno pěti novými borci. „Chceme opět bojovat o horní příčky,“ ucedl místopředseda Frýdlantu Martin Budzel.



Raspenava. Kouč Milan „Boris“ Kima má radost z návratu Koudelky z Višňové, Denise Davida z Nového Města a Hrabíka z Jokers. Skončili Mleziva a Rybín. Michal Zeman bude kvůli operaci kolena chybět půl roku. Příprava: Višňová B 3:2, Mníšek 3:5, Dolní Řasnice 2:2. „Pokusíme se navázat na loňské 6. místo, klidný střed tabulky,“ potvrdil Lukáš Mleziva.



Dětřichov. Trenéry jsou Josef Mičunovič a Jiří Vízner, ale nováček jde do okresu bez větších tréninků. Kádr byl doplněn: Ondřej Zajíček (Bulovka), Zrůst a Slavík (Dolní Řasice. „Po uplynulé sezóně jsme hráli jen s Jokers 3:5, příprava pomalu nebyla. Snad tedy nebude na hřišti ostuda, navíc věřím ve zlepšený přístup všech hráčů,“ uvedl předseda Dětřichova Radim Prokopec.



Stráž B. Loňský mistr povede stejně jako áčko trio Hruboň, Šafář, Procházka. Takže se béčko připravuje společně s áčkem. Kádr je stejný, v čele s ostříleným veteránem Ladislavem Šimkem. „Hráli jsme jen se Smržovkou 2:2. V soutěži to na obhajobu titulu asi nebude, spíš horní polovina tabulky,“ uvedl lídr mužstva Lukáš Hruboň.



Hrádek B. Do kádru trenéra Tomáše Svobody se z áčka posunuli zkušení Hovorka a Brožík. „To nám zapadá do koncepce s našimi mladými plašany. V áčku je přetlak lidí, takže některé k našim jednotlivým zápasům budeme doplňovat. Chceme navázat na slušné umístění z minulého ročníku a vzhledem k tomu, že přišli zkušení hráči, chtěli bychom v tabulce posun dopředu a také vychovávat mladé,“ potvrdil Svoboda. Příprava: Vesec 2:3, Bílý Kostel B 1:2.



Višňová B. Čtyři dorostence má již v mužstvu trenér Miloslav Mládek, jemuž bude chybět Šmidrkal (Nové Město). V přípravě Višňová podlehla Raspenavě 2:3, když v poslední minutě nedala penaltu. „Budou vypomáhat závodníci, kteří nebudou nastupovat za áčko. Kádr má na to, aby měl na horní půlku tabulky,“ potvrdil vedoucí týmu Jaroslav Soukup.



Dolní Řasnice. Zatím mužstvo trénuje pod vedením kapitána Pavla Sochora, ale v Dolní se licituje o novém vedení týmu. Bohužel odešla trojice hráčů – Kolenkár a Labský do Nového Města a Zrůst do Dětřichova. Vedení oslovilo řadu hráčů, ale na konec přichází (zatím) jen Prokop z Jokers a možná i Skalický z Držkova. Příprava: Bulovka 4:5, Jokers 4:6, Jindřichovice 3:1. „Kádr je velmi úzký, kolem čtrnácti. Ale je zápas a někteří mají směny, takže je nás tak akorát. Ale to je asi všude stejné,“ říká Sochor. „Hlavně abychom se zachránili,“ dodává.



Osečná. Do Rozstání se vrátil Lukáš Rybář, jinak má trenér Miroslav Bergr loňský vítězný mančaft pohromadě, který v přípravě podlehl 2:3 s Dubnicí. „Máme větší základnu a pokud se budeme scházet, můžeme točit až 22 hráčů. Zatím se na tréninky chodí,“ uvedl Bergr. „Jako nováček si chceme zahrát o střed tabulky a doma nezklamat fanoušky,“ podotkl předseda Luboš Pytloun.



Machnín. Trenér Jakub Bér skončil a jeho místo převzal střelec Zdeněk Zbořil. Machnín usiluje o příchod tří vytipovaných hráčů a citelnou ztrátou je odchod Pavla Buchvalda pracovně k Jičínu. „Budeme tak o něco slabší, bez Buchvalda a Zbořila, přesto bych nás viděl kolem 6. místa,“ sdělil předseda Machnína Nikos Romanopulos. Příprava: Zdislava 5:2, VTJ Rapid Liberec 1:3.



Chrastava B. Béčko po sestupu trénuje spolu s áčkem a vede jej Radek Šupol. Do Rynoltic šel Firman. Příprava: Chotyně 5:2, Krásná Studánka 2:1. „Na padáka snad nebudeme, jde o to, aby si zahráli fotbal v klidném středu tabulky,“ potvrdil prezident klubu Petr Rozmajzl.



Bílý Kostel B. „Trenéry je celá vesnice, 150 diváků,“ směje se předseda Roman Janáček. Přesto se o tým stará Jan Ďuriš, který bude mít občas k dispozici Libora Janáčka, který bude jen trenérem áčka a hrát za něj nebude. „Kádr je složen ze starších a zkušených hráčů a mladých – nezkušených. Taková směsice. V nové chceme potrápit všechny soupeře a 6. místo by bylo pro nás zajímavé,“ dodává Janáček. Příprava: Rumburk 5:10.

Rozlosování soutěže:

I. kolo - 10. a 11. srpna:

Machnín - Dolní Řasnice, Chrastava B - Raspenava, Dětřichov - Chotyně, Osečná - Nové Město, Hrádek B - Stráž B, Bílý Kostel B - Frýdlant B, Višňová B - Rynoltice B.

ll. kolo - 17. a 18. srpna:

Dolní Řasnice - Rynoltice B, Frýdlant B - Višňová B, Stráž B - Bílý Kostel B, Nové Město - Hrádek B, Chotyně - Osečná, Raspenava - Dětřichov, Machnín - Chrastava B.

lll. kolo - 24. a 25. srpna:

Chrastava B - Dolní Řasnice, Dětřichov - Machnín, Osečná - Raspenava, Hrádek B - Chotyně, Bílý Kostel B - Nové Město, Višňová B - Stráž B, Rynoltice B - Frýdlant B.

IV. kolo - 31. srpna a 1. září:

Dolní Řasnice - Frýdlant B, Stráž B - Rynoltice B, Nové Město - Višňová B, Chotyně - Bílý Kostel B, Raspenava - Hrádek B, Machnín - Osečná, Chrastava B - Dětřichov.

V. kolo - 7. a 8. září:

Dětřichov - Dolní Řasnice, Osečná - Chrastava B, Hrádek B - Machnín, Bílý Kostel B - Raspenava, Višňová B - Chotyně, Rynoltice B - Nové Město, Frýdlant B - Stráž B.

VI. kolo - 14. a 15. září:

Dolní Řasnice - Stráž B, Nové Město - Frýdlant B, Chotyně - Rynoltice B, Raspenava - Višňová B, Machnín - Bílý Kostel B, Chrastava B - Hrádek B, Dětřichov - Osečná.

VII. kolo - 21. a 22. září:

Osečná - Dolní Řasnice, Hrádek B - Dětřichov, Bílý Kostel B - Chrastava B, Višňová B - Machnín, Rynoltice B - Raspenava, Frýdlant B - Chotyně, Stráž B - Nové Město.

VIII. kolo - 28. a 29. září:

Dolní Řasnice - Nové Město, Chotyně - Stráž B, Raspenava - Frýdlant B, Machnín - Rynoltice B, Chrastava B - Višňová B, Dětřichov - Bílý Kostel B, Osečná - Hrádek B.

IX. kolo - 5. a 6. října:

Hrádek B - Dolní Řasnice, Bílý Kostel B - Osečná, Višňová B - Dětřichov, Rynoltice B - Chrastava B, Frýdlant B - Machnín, Stráž B - Raspenava, Nové Město - Chotyně.

X. kolo - 12. a 13. října:

Dolní Řasnice - Chotyně, Raspenava - Nové Město, Machnín - Stráž B, Chrastava B - Frýdlant B, Dětřichov - Rynoltice B, Osečná - Višňová B, Hrádek B - Bílý Kostel B.

XI. kolo - 19. a 20. října:

Bílý Kostel B - Dolní Řasnice, Višňová B - Hrádek B, Rynoltice B - Osečná, Frýdlant B - Dětřichov, Stráž B - Chrastava B, Nové Město - Machnín, Chotyně - Raspenava.

XII. kolo - 26. a 27. října:

Dolní Řasnice - Raspenava, Machnín - Chotyně, Chrastava B - Nové Město, Dětřichov - Stráž B, Osečná - Frýdlant B, Hrádek B - Rynoltice B, Bílý Kostel B - Višňová B.

XIII. kolo - 2. a 3. listopadu:

Višňová B - Dolní Řasnice, Rynoltice B - Bílý Kostel B, Frýdlant B - Hrádek B, Stráž B - Osečná, Nové Město - Dětřichov, Chotyně - Chrastava B, Raspenava - Machnín.