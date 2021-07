Osloveny tak byly oddíly na čelních příčkách pralesních soutěží Jih a Sever. Nakonec po okresu sáhly týmy Rozstání B a Jokers. V přeboru ze 14 mužstev pro sezonu 2021/22 evidujeme šest rezerv, ve III. třídě Sever dvě béčka a jedno céčko, v Jižní skupině z pouhých sedmi účastníků jsou rezervy tři.

Mezi nimi zcela nově Doubí, ale překvapivě ukončil činnost Český Dub, proto bude Jih hrán tříkolově. Úhrnem je ve třech okresních soutěžích Liberecka 33 dospělých družstev.

OKRESNÍ PŘEBOR

1 Machnín, 2 Frýdlant B, 3 Višňová B, 4 Bílý Kostel B, 5 Rynoltice B, 6 Osečná, 7 Dolní Řasnice, 8 Rozstání B, 9 Dětřichov, 10 Mníšek, 11 Nové Město, 12 Krásná Studánka B, 13 Nová Ves, 14 Jokers.

III. TŘÍDA SEVER

1 Jindřichovice, 2 Raspenava, 3 Mníšek B, 4 Hejnice B, 5 Habartice, 6 Frýdlant C, 7 Horní Řasnice, 8 Krásný Les, 9 Víska, 10 Bulovka, 11 Bílý Potok, 12 Kunratice.

III. TŘÍDA JIH

1 Václavice, 2 Zdislava, 3 Chotyně, 4 volno, 5 Doubí B, 6 Vratislavice B, 7 Hlavice, 8 Vesec B.

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ

1 Višňová/ Frýdlant, 2 Bílý Kostel, 3 Stráž n. N., 4 Podještědí, 5 Vratislavice, 6 Hejnice, 7 Mšeno/ Lučany, 8 Hodkovice, 9 Slovan Liberec dívky, 10 Vesec.

OP MLADŠÍCH ŽÁKŮ

1 Vratislavice, 2 Hejnice, 3 Dětřichov, 4 Slovan Liberec dívky, 5 Stráž n. N., 6 volno, 7 Podještědí, 8 Krásná Studánka, 9 Rynoltice, 10 Frýdlant, 11 Nové Město, 12 Chrastava, 13 Osečná, 14 Vesec.

Okresní přebor dospělých startuje 2. kolem 8. srpna a odehraje 14 zápasů. III. třídy zahajují 21. srpna 4. kolem, stejně jako mládež. Kluby si bezplatně elektronicky doplní termíny a časy utkání, hřiště prostřednictvím IS FAČR formou hlášenek do data 15 dní před zahájením příslušné soutěže.

Hlášenky budou uzavřeny 24. července pro soutěže začínající 7. - 8. srpna. Po tomto termínu si mohou kluby změnit termín, čas utkání či hřiště pouze po dohodě prostřednictvím IS FAČR, a to za poplatek. STK schválila dohodu bezplatné změny u soutěží starších a mladších žáků do 30. srpna z důvodů letních prázdnin.