V případě, že nebude možné konat valnou hromadu prezenční formou, bude konána distančně prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, o čemž by byli účastníci vyrozuměni nejpozději do 10. března. Minulý týden byla celkem úspěšně vyzkoušena nanečisto organizační distanční schůze, kde se propojilo celkem 24 zástupců. A nebylo větších problémů, takže je tato alternativa připravena.

Pokud by se konala valná hromada na Krajském úřadě klasickým způsobem, tak všichni účastníci musejí mít negativní test na covid, což již nyní někteří odmítají (nesmí být starší tří dnů). Pochopitelně s rouškou (respirátorem) a rozesazeni minimálně dva metry od sebe.

Hlavními body hromady bude volba nového okresního předsedy a nového výkonného výboru, a to na čtyřleté období. Výkonný výbor se sestává ze šesti členů a předsedy a z toho minulého nemají zájem pokračovat tři členové. Zatímco kandidát na předsedu je jen jediný (Benjamin Vomáčka), na posty ve výboru se prozatím uchází 13 zájemců. Ale ještě týden před valnou hromadou (do 11. března) mohou kluby navrhnout další členy FAČR.

A fotbalové soutěže na Liberecku? Okresní soutěže měly od prosincového jednání STK předběžný začátek 7. března 9. kolem. III. třída Sever by začínala 9. kolem 21. - 22. března a III. třída Jih, která má jen devět účastníků, by startovala až 17. dubna 9. kolem. Jenže začátky se velice pravděpodobně nedodrží a vůbec ani není jisté, jestli se soutěže dohrají podle rozpisu.

Soutěže v Česku (divize a III. ligy) dostartují v termínu 27. a 28. března (původně byl start hlášen na 12. a 13. února), v okresním přeboru je myšlenka přinejhorším dohrát pouze podzimní část - což je pět kol. O tom však rozhodne již nový výbor.

Uvidíme, co přinesou další dny, ale amatérský fotbal stále, a to zatím do konce února, nemůže trénovat a hrát přípravné zápasy. Každopádně prvním letošním krokem bude valná hromada.

Jedna z akcí OFS Liberec se snad uskuteční. Jedenadvacátý ročník oblíbeného letního fotbalového tábora, který se koná v Heřmanicích, má již v těchto dnech 60 přihlášek mladých fotbalistů z celkového počtu 67.