Na valnou hromadu se pozvaní účastníci z klubů dostanou pouze s negativním testem na covid a jednání absolvují s respirátorem. Hlavními body hromady bude volba nového okresního předsedy a nového výkonného výboru, a to na čtyřleté období.

Výkonný výbor se sestává ze šesti členů a předsedy. Kandidátka do nového výkonného výboru OFS Liberec na čtyřleté období je jasná, na nového předsedu ohlásil kandidaturu pouze Benjamin Vomáčka (42 let).

Do šestičlenného výboru by se rád dostal plný tucet funkcionářů. Abecedně to jsou: Budzel Martin (49), Čurda Michal (50), Dobrovolný Radovan (53), Farský Tomáš (41), Leibl Jaroslav (73), Pospíšil Vladislav (45), Rampáček Zbyněk (52), Romanopulos Nikos (34), Rozmajzl Petr (33), Šafář Petr (40), Štajner Jiří (44), Venc Michal (48).