"Byl to pro mě výjimečný zápas. Myslím, že to bylo prvně v životě, kdy se mi povedlo dát v jednom utkání čtyři góly. Sedlo mi to, ale bez spoluhráčů bych to nedokázal," konstatuje ofenzivní záložník.

Moc nechybělo a za B mužstvo by ani nešel… "Priorita je pro mě áčko, ale hodinu před zápasem mi volal trenér Roman Passian, jestli nechci jít i za béčko, tak jsem šel. Spravili jsme si náladu po sobotní porážce 1:2 v Ruprechticích."

Zkušený kouč Passian ví, že se na něj může spolehnout. "Je to mladý, šikovný kluk. Chodí hlavně za áčko, ale nejen tam," chválí ho trenér, jenž ho do Rozstání i přivedl: "Jo, známe se, ale hrál tady i otec a v mládí mě sem bral, chodil jsem se dívat. K Rozstání mám vztah."

Střelecky se mu daří v obou výběrech. V druhé nejvyšší krajské soutěži dal na podzim, stejně jako v jižní skupině třetí třídy Liberecka, šest branek. "Dva zápasy za víkend jsou docela náročné, ale zvládnout se to dá. V áčku mi to letos docela padá, v béčku je to o trochu jednodušší."

A daří se i oběma mužstvům. TJ Sokol Rozstání je v I. A třídě čtvrtý, juniorka svoji soutěž vede. "V áčku jsme s podzimem celkově spokojeni, ale třeba zápas s Ruprechticemi se nám teď úplně nepovedl a bylo tam více utkání, kde jsme mohli získat další body. A béčko? Nechci říkat, jestli se hraje o postup nebo ne, to je věcí klubu. Osobně si myslím, že by se výš stejně nešlo, ale nechci předpovídat."

Čtyři trefy ho něco do klubové pokladny stály, za hattrick poplatek je. Další branky by měl dávat ve stejném klubu, i když… "V tuhle chvíli jsem spokojený. Musím přiznat, že jsem nad budoucností před sezonou dost myslel, ale zatím se mi tady líbí a nic neměním." Svištěla tedy nějaká přestupová lasa? "Nějakou možnost jsem měl a asi i mám, ale zatím jsem to řešit nechtěl. Blíží se pomalu zimní přestávka, máme sice formu, ale na nějakou pauzu se asi těšíme všichni. Takže v pohodě."