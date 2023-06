Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

V létě chtějí sehnat mladé posily a pak hurá za novou výzvou. Pomoci má i chystaná spolupráce s libereckým Rapidem či setrvání bývalého litevského reprezentanta do 21 let a hráče prvoligového Slovanu Liberec Tomase Radzinevičiuse, s 26 góly třetího nejlepšího kanonýra soutěže.

Jak to bude v nové sezoně, prý jste se rozhodli pro postup z druhého místa?

Původně jsme sice váhali, ale nakonec rozhodla větší kvalita fotbalové I. B třídy, která je jinde a je to pro nás výzva.

Našli jste už další nějaké plusy?

Určitě. Rozhodčí a jejich obsazování na úrovni krajských soutěžích. To je něco jiného než v okrese, kde jich je velký nedostatek a musíte to doplňovat. Naposledy jsme měli jednoho čárového.

O kolik bude I. B třída náročnější, dražší, nákladnější?

Určitě se zvednou náklady na cestování, ale jinak by k zásadnímu navýšení rozpočtu dojít nemělo.

Od nové sezony budete spolupracovat s VTJ Rapid Liberec, jehož A mužstvo bude hrát mistrovské zápasy krajského přeboru, to je také před novou sezonou výhoda?

Určitě. Spolupráce s nimi je velice dobrá, jsme předběžně domluveni i na nějakém vytěžování hráčů. Ti, co se nevejdou do Rapidu, tak mohou najít uplatnění u nás.

Rapid jde do krajského přeboru. Známe i další přesuny mužstev mezi soutěžemi

Nenastanou logistické problémy?Z toho obavy nemáme, několik zápasu tady hráli i na jaře a vše je v pohodě.

Tak ještě k minulé sezoně… Poslední zápas jste vyhráli proti Jiskře Dolní Řasnice před dvěma stovkami nadšených diváků 10:4, to musela být parádní tečka za skvělou sezonou, že?

Bylo to opravdu hezké loučení se sezonou, s ohňostrojem, fanoušci nás skvěle podporovali a na závěr mohli být taky spokojeni.

Skóre ze sezony máte 105:70 a jste nejofenzivnější tým okresního přeboru. Největší hvězdou je bývalý hráč libereckého Slovanu litevský útočník, nyní 42letý Tomas Radzinevičius. Ten dal v derniéře hned pět gólů, v sezoně jich nasázel celkem 26, zůstane?

Jsme s ním domluveni, že ano.

A k té ofenzivě?

Jsme rádi, že naše útočná hra naše příznivce hodně baví.

Budou potřeba další změny v kádru?

Přijdou mladší kluci. Věk se totiž zastavit nedá a v konfrontaci s některými soupeři jsme viděli, že nám průbojnost, rychlost a dynamika mládí trošku chybí. Potřebujeme to oživit.

Se sezonou musíte být spokojeni…

Jen škoda, že jsme neudělali to první místo, s osmibodovým náskokem vyhrály Rynoltice. Už na jaro jsme chtěli nějaké mladé nové hráče, ale posily se nám nakonec získat nepodařilo a to se pak i pro jevilo.

Jaké budete mít ambice?

Chceme hrát ve středu tabulky a vyhnout se případným záchranářským starostem.

Kdy začne příprava?

Měsíc před zahájením sezony, což je v podstatě za chvíli, neboť startujeme v polovině srpna. Budeme bojovat, podíváme se třeba i do České Lípy. Naopak se odhlásilo Jestřebí, Dubnice, Jilemnici odstranili. Uvidíme.