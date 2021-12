Moc mladých za Kunratice nenastupuje Bartošovi je 18 a Ptáčkovi 16 roků. Zato Jiřímu Ježkovi je 64, Hankemu 53 a Kožarikovi 52.

Oproti minulému ročníku je to výsledkově krutý propad, v paměti Kunratických je výhra 10. října 2020 v Bílém Potoce 7:2. Navíc v tomto utkání vstřelil Jan Provazník šest branek!

Milan Franc - předseda a hráč Sokola Kunratice.Zdroj: archiv„Bohužel právě Provazník, který je patriotem, byl celý podzim mimo. Jeho fotbalové myšlení představuje v našem týmu 50 % všeho. A když ani gólman Jaroslav Špína nemohl, skončili jsme tak, jak jsme skončili. Na těchto dvou skutečně stojí naše hra,“ přiznal předseda a hráč Sokola Kunratice Milan Franc, který udělá maximum pro to, aby se fotbal v Kunraticích udržel.

Co se přes covidovou přestávku na jaře tohoto roku stalo? Někdo skončil, přestal…

Ze zdravotních důvodu chyběl celý podzim Provazník, který je mozek týmu a dlouhodobě dává nejvíce gólů a k němu gólman Špína. Místo něho chodili do brány kluci z pole, prostě jsme to plácali. Myslím, že jinak bychom byli rovnocennými soupeři s týmy z druhé poloviny tabulky a nějaký ten bod udělali.

Kolik máte lidí, kteří mohou fotbal hrát? Je jich málo? Kde brát?

Máme 19 hráčů kteří mohou nastoupit do zápasů. Bohužel pouze sedm z nich je schopno být na každý zápas. Ostatní nemohou z pracovních nebo rodinných důvodů. Ale třeba na poslední domácí zápas s Horní Řasnicí nastoupilo 15 hráčů, bohužel hned nato další týden do Raspenavy odjelo jen 9 lidí. Třeba ti, kteří jsou zaměstnáni ve firmě Lucas, mohou tak jednou za 14 dní… V letě k nám přišli tři noví hráči (dříve Hlavice, Jindřichovice a Český Dub), jenže prvotní nadšení vyprchalo během dvou kol a zůstal pouze jeden, a to byl navíc po bouračce brankář, který ale již do branky nemůže. Mladé hráče také není kde brát. Za posledních asi 15 let vím pouze o dvou dětech z Kunratic, které prošly nebo procházejí mládežnickými kategoriemi v okolních klubech. A to potom opravdu není kam sáhnout. Místních z Kunratic hraje v mužstvu pět, já ve svých 45 letech, můj syn a jeho kamarád. Mí vrstevníci, které znám z okolí Bulovky, Višňové a Frýdlantu hrají za své týmy a k nám se nepohrnou. A mladším se nechce vůbec.

Trénujete vůbec a máte nějakého trenéra? Funguje výbor, což je také dost důležité…

Před začátkem sezony jsme se scházeli každou sobotu třeba i ve 14 lidech, zahráli si báčko, zastříleli na bránu a to byl asi celý náš trénink. Poté následovaly už pouze mistrovská utkání. K týmu se vrací trenér Václav Kulhavý. Ze sedmi členného výboru se aktivně zapojují do činnosti klubu tři lidé. Ať už to je lajnování, praní dresů, úklid kabin, zápisy při utkání nebo zajištění občerstvení při zápasech. Z toho dva jsou stále aktivními hráči. Bohužel několikrát nebyl rozhodčí a přibyla další starost, kým obsadit tento post.

Areálek máte na III. třídu hodně slušný, včetně zázemí…

Před několika lety jsme kabiny převedli na obec. Odpadly nám starosti s placením za energie, vody a financování údržby. Máme nové sociálky, od obce dostáváme každoročně dotaci na činnost, takže zázemí je na III. třídu opravdu velmi slušné. Dále máme v plánu s pomocí obce obnovit trávník a vybudovat zavlažování. S některými pracemi jsme již začali tento rok. Mimo fotbalová utkání je areál hřiště hojně využívaný, ať už to jsou hasičské soutěže, různé obecní akce, nebo Merlin nohejbal.

Navíc za vás hraje stále mladý Milan Götz, starosta Kunratic. Ten nedokáže nějakým způsobem pomoc?

Starosta se bohužel účastní zápasů také jenom sporadicky. Brání mu pracovní nasazení nebo rodinné důvody, což je pochopitelné. Navíc je aktivním dobrovolným hasičem. Ale co se týče komunikace klubu s obcí si nemáme na co stěžovat. Vždy nám obec ve všem vychází vstříc. Ale bojím se, že ani to nám nové hráče nezajistí.

Co vymyslíte v zimní přestávce? Oslovíte vysloužilé hráče z okolí? Blízko je Frýdlant, Višňová a nějací padesátníci nebo i čtyřicátníci by jistě po jednom tréninku v týdnu šli o víkendu zakopat.

Do konce roku se sejdeme už jenom na vánoční fotbálek, který se stal u nás tradicí a účastníme se ho v hojném počtu. Od ledna začínáme zimní přípravu pod vedením již zmiňovaného trenéra Kulhavého. Neveselou zprávou je ukončení hráčské kariéry Míry Stejskala a odchod Jirky Ježka zpět do Frýdlantu. Na tyto dva byl ve všech směrech 100% spolehnutí. Touto cestou bych jim rád poděkoval za činnost, kterou pro klub odvedli. Doufám ze už žádné překvapení nepřijde a zbylí hráči budou dále pokračovat v Kunraticích. Vím, že stále prohrávat nikoho nebaví, ale nic netrvá věčně. Není to tak dlouho, co jsme se pohybovali na dně tabulky a následující rok vyhráli celou soutěž. Máme několik nadějných mladých hráčů, ať už to jsou Tonda Ptáček, Ondra Franc, Honza Bartoš a nebo Láďa Špáta. A když kluci vydrží a doplní je starší a zkušení hráči, myslím, že by se mohl kunratický fotbal vrátit na místo kam patřil po většinu šedesátipětileté existence, a to je do vrchních pater tabulky.