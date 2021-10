Neuvěřitelný fakt, navíc Šoun byl pouze devátým hráčem Zdislavy, protože ta se nesešla k mistrovskému klání a Josef se nechal zlákat, aby oblékl po hodně letech dres. „Byl jsem devátým hráčem. Do brány jsem nešel, a tak jsem se pohyboval na hřišti jako stoper,“ potvrdil Šoun, který před třemi týdny ukončil aktivní kariéru rozhodčího. „Někdy za víkend jsem absolvoval pět zápasů. To bylo na důchodce moc,“ přiznal.

„Do poločasu jsme i v devíti drželi 0:1 a to byl ještě blbej gól. Jeden hráč soupeře odstoupil v poločase se slovy – hoši, ten 70letý dědek vás ubrání sám. To mě potěšilo,“ smál se Šoun.

Zdislava zahrával ve druhé půli rohový kop, na který spoluhráči vyzvali i Šouna. „Prej pojď. Tak jsem se z posledních sil doplížil do vápna. No, využil jsem své váhové převahy a hlavou poslal míč do sítě!,“ líčil střelec jediného úspěchu Zdislavy.

Poté dokonce Zdislavě neuznal sudí gól na 2:4. „Jestli byl nebo nebyl… Stejně by to prohru neřešilo,“ dodal Josef Šoun, který chce poslednímu celku pralesní ligy na jaře funkcionářsky pomoc. „Hráčsky už fakt ne. Vždyť sotva chodím. To bude na mladších,“ uzavřel střelec, ročník narození 1953. Podle zápisu o utkání s ním hrál i borec o 54 let mladší…