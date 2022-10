Podle Martina je důležité stát ve správný čas na správném místě. „Na fotbale mě nejvíc baví střílet branky a vyhrávat. Chci pořád hrát, nechci střídat,“ netají se mladík. Dobře ale ví, že by to nešlo bez kvalitního týmu a tím jsou pro něj právě kluci Višňové. Laťku si sám na sebe nastavil vysoko, na konci letošní sezóny by chtěl mít na kontě 27 branek. A co za to? „Nejlepší odměna je pochvala od trenéra,“ říká skromně.