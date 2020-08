Plná polovina mužstev jsou béčka, a tak favoritem na postup by mohla být rezerva Hrádku.

Jiskra Machnín. Po kanonýrovi Zbořilovi převzalo tým trenérské duo Bárta a Poláček. „Od uvolnění opatření trénujeme pravidelně dvakrát týdně.

Původní nadšení z možnosti se volně pohybovat, kdy se tréninků účastnilo i kolem 20 lidí, postupně, i s ohledem na dovolené a zranění, vyprchalo a na tréninky chodí řádově polovina hráčů,“ uvedl předseda klubu Nikos Romanopulos.

Z týmu nikdo neodešel, nicméně s přibývajícím věkem někteří hráči postupně utlumují svoji činnost. „Zároveň se potýkáme s řadou zraněných hráčů.

K týmu se připojili tři noví mladí hráči – Dan Richter z Ruprechtic, Dan Stehlík ze Svitav a Dominik Vobecký z Bílého Kostela,“ podotkl Romanopulos. Přípravný zápas odehrál Machnín jen s SK Nusle Praha 3:1.

Tatran Bílý Kostel B. Kádr trenéra Jana Ďuriše je složen z mladých a starších, zkušených hráčů, který bude doplňován závodníky z lavičky áčka. „Chceme hrát tak, aby nás fotbal bavil,“ potvrdil předseda Roman Janáček.

Sokol Tesla Stráž n. N. B. Velké problémy se složením mužstva bude mít trenér Lukáš Hruboň. „Máme hodně zraněných, trénujeme spolu s áčkem v patnácti.

Někteří z nás budou muset odehrát za víkend dva zápasy,“ přiznal Hruboň. Přebor chtějí Strážští důstojně dohrát.

SK Osečná. Velká rekonstrukce je na hřišti i v kabinách, přibude umělé zavlažování. Proto bude Osečná hrát domácí špíly v Rozstání. „V přípravě jsme zkoušeli jiné rozestavení hráčů, ale nešlo to a dostávali jsme v utkáních těžký klepec. Tak jsme se vrátili k systému 4 – 4 – 2, ale pokud uděláme dva – tři nové hráče, určitě budeme zkoušet modernější styl. Potenciál v klubu máme, snad se výkony zvednou a v tabulce budeme výš,“ řekl trenér Miroslav Bergr.

Slovan Hrádek n. N. B. Skončil brankář Manhart a do Vratislavic se vrátil Hlava. Trenéry jsou Petr Mikenda a Tomáš Svoboda, kteří budou doplňovat kádr dorostenci. V přípravě Hrádek padl 0:4 v Bílém Kostele a Cvikově. „Bavili jsme se o postupu a rádi bychom se posunuli do I. B třídy. V minulém ročníku jsme tam směřovali,“ sdělil předseda Pavel Nývlt.

FK Rynoltice B. Bez velkých tréninků jde rezerva do bojů. Jen kolem pěti hráčů se připravovalo s áčkem. Trenér Pavel Sehnal může počítat s navrátilcem Josefem Krausem. „V domácích zápasech budeme doplněni o kluky z áčka a cílem je hlavně nesestoupit,“ potvrdil veterán Michal Šálek, jenž uvažuje o konci kariéry.

Jiskra Višňová B. „Zkoušíme zapojovat hodně mladé hráče, snad to bude dobré. Rádi bychom hráli vršek tabulky,“ řekl předseda Milan Melka. Trenérem je stále Miloslav Mládek.

Viktoria Dětřichov. Trenér Josef Mičunovič přivítal dva borce, kteří působili v Německu – exligového Pavla Širance a Ondřeje Rašína. „Kádr je pohromadě, jen gólman Pavlík nebude chytat tak často kvůli práci. Máme ale alternativy,“ uvedl Mičunovič.

„Cílem bude hlavně se scházet a hrát střed tabulky,“ dodal. Přípravu odehrál Dětřichov s Ruprechticemi (2:3 a 3:2).

FK Krásná Studánka B. O nováčka se stará Tomáš Macháček, který má dost mladých borců, ale většinou je to kádr ze III. třídy. „Základem je udržet soutěž. Béčko by mělo být přestupní stanice pro mladé kluky do áčka,“ řekl „Machy“. „Jediným problémem je gólman. Na dva mančafty máme jen jednoho. To snad ale vyřešíme,“ doplnil.

FK Mníšek A. Sice nováčka, ale s celou řadou zkušených harcovníků vedou Petr Mikeš a Petr Proche. Jedinou novou tváří by měl být Vacek z Vesce. Příprava: Stráž n. N. 3:1, Harrachov 2:1, Jokers 3:3. „Ambice? Jako nováček se udržet, i když osobně myslím trochu výš,“ oznámil útočník Jaroslav Šikýř.

Slovan Frýdlant B. Béčko trénuje samostatně s trenérem Zdeňkem Tomáškem v počtu 10 – 14 hráčů. „Vrátil se Ponc z Bulovky a ze stejného klubu přichází Puchmertl. V rezervě začne i Barac, který se vrací z Prahy, kde pracoval, do Dolní Řasnice odešel Rieger,“ řekl předseda Martin Budzel. Příprava: Jokers 5:0, Jablonné 7:3. „Béčko by mělo předvádět atraktivní fotbal a pohybovat se v top 5,“ poznamenal.

SK Raspenava. Mančaft převzal Josef Koprnický st, který sice má na zkoušce tři nové adepty, ale otazník se vznáší nad Pikousem. V přípravě dosáhla Raspenava výsledků – 1:2 s Jindřichovicemi a 5:2 s Horní Řasnicí. „Cílem je držet se v horních patrech soutěže,“ přál si zkušený borec Martin Koudelka.

Jiskra Dolní Řasnice. Dvojice odvážlivců na postech trenérů Pavel Sochor a Jaroslav Leibl neabsolvovala takřka žádnou přípravu, i kvůli zdravotním indispozicím u řady hráčů. Generálkou byl zápas s Rozstáním (1:2). „Mužstvo je oslabeno o Olina Černého (návrat do Nového Města) a jednoho zraněného hráče. Nepodařilo se získat nikoho na doplnění, pouze jednoho mladíka z Frýdlantu. Proto je naším cílem do podzimu udržet se mimo sestupové příčky a v zimní přestávce vhodně tým doplnit a přebor zachránit,“ uvedl zkušený kouč Leibl.

AFK Nové Město p. S. Předseda a trenér David Jalovičar má o cílech jasno: „Tým nám zůstal stejný, i když ještě usilujeme o jednoho hráče. Vrátil se O. Černý z Dolní Řasnice. Chceme stabilizovat kádr a hrát klidný střed tabulky.“ Jediným přípravným zápasem byla výhra 7:1 v Jindřichovicích.