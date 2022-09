Krásný Les padl doma s Rynolticemi, Osečná si dost nečekaně poradila s Jokersem, podobně se nečekala výhra Dolní Řasnice nad Višňovou. Machnín neměl problém s Bílým Kostelem, Frýdlant i díky hattricku Michala Stýbala sestřelil v souboji béček domácí Doubí.

Bilance: 6 (4 – 0 – 2). Branky: 32 (18:14), ŽK: 18 (10:8). Na čele jsou čtyři týmy bez bodové ztráty, na konci s nulou pak tři. Střeleckou tabulku vede s 8 góly rynoltický Tomáš Vacek.

KRÁSNÝ LES – RYNOLTICE 2:5 (0:3)

Domácí nováček v živé atmosféře se snažil, měl své šance, které však nedokázal proti zkušenému a lepšímu soupeři proměnit. Za stavu 1:3 mohl Les vstřelit kontaktní gól, který by možná duel zdramatizoval. Ale nestalo se a kvalitní Rynoltice po chvíli trestaly (v utkání využily čtyři velké chyby Krásáku). Domácí ještě proměnili penaltu, na kterou hosté reagovali pátou trefou v samém závěru.

Branky: 69. a 88. z pen. Stříteský – 42. a 77. T. Vacek, 2. Ryšavý, 32. M. Tvrzník, 91. Dvořák. Rozhodčí: Toman, ŽK: 2:3. Diváků: 80. Krásný Les: Albrecht – Branda (46. Kravar – 88. Suchomel), Závěta, Záruba, L. Folda – Němec (70. Strnádek), R. Folda, Stříteský, Rekšák (70. Janda) – Čekan, Čaban. Rynoltice: Jan Vacek – Dospěl (46. Vávra), Peřina, Švarc, Borsuk (46. O. Tvrzník) – Hanzl (81. Šálek), M. Tvrzník (62. Karásek), Moravec, Ryšavý (62. Dvořák) – Kopic, T. Vacek.

OSEČNÁ – JOKERS 3:0 (0:0)

Ve vyrovnané půli měl největší šanci hostující Abrahám, ale nastřelil jen břevno. Domácí pak měli lepší vstup do II. poločasu a po chybě gólmana šli do vedení. Hosté pak otevřeli hru a dobře hrající Naštický po úniku přidal druhý gól. Zkázu Jokers dokonal střídající Pittner, který po vystřídání prvním dotykem vstřelil třetí úspěch Osečné.

Branky: 60. Vik, 73. Naštický, 83. Pittner. Rozhodčí: Albl. Diváků: 60. Osečná: Ticháček – Mareček (83. Pittner), Naštický, Novotný, Suchar (10. Conway) – Tomáš, Švec (72. Vik), Filinger (77. Koťátko), Kysela – Hostaš, Salava. Jokers: Šimon – Koníř, Tobolka, Kochan, Pařík (79. Rys) – Le, Stříbrný (79. Harda), Kinský, Abrahám – Vaněk (70. Trejbal), Mokrý.

MACHNÍN – BÍLÝ KOSTEL B 4:1 (3:0)

Od začátku do konce byli domácí lepší. Kostel měl do poločasu jednu šanci, jinak střílel z uctivé vzdálenosti. Za to Machnín vstřelil tři góly a v úvodu druhé části ještě čtvrtý, navíc napálil břevno. Po prostřídání ale domácí nehráli tak dravě, a tak se hosté dočkali čestného úspěchu po standardní situaci.

Branky: 16. Šebek, 35. Kocourek, 36. Bárta, 53. Lochman – 75. Doupovec. Rozhodčí: Bohuš, ŽK: 1:1. Diváků: 30. Machnín: Stehlík – Hanibal, Gruncl, Poláček, Bér – Kocourek (57. Bocheňský), Stuchlík (85. Pičman), Černý, Štork (57. Gondola) – Šebek (31. Lochman), Bárta. Bílý Kostel: Bergman – D. Ďuriš, Čáp, Strnad , Mizera – Rajchman, Fedák (72. Hindrák), Suchánek, Dušek (61. Doupovec) – Jan Ďuriš, Procházka.

NOVÁ VES – MNÍŠEK 4:3 (0:2)

Hostům dlouho vycházela taktika kvalitní defenzivy a rychlých kontrů. Navíc jim pomohla domácí střelecká nemohoucnost, kdy ani Smola neproměnil penaltu. Na začátku II. půle Mníšek vedl již 3:0! Ves bez Radzinevičiuse a Vlacha nakonec po centru Štajnera a hlavičce Čupra protrhla střeleckou smůlu a od té doby začala šlapat, naopak Mníšek se začal klepat. Rychle bylo srovnáno, ale na tři body dosáhli domácí v samém závěru utkání, kdy hosté nezachytili náběh za obranu.

Branky: 57. a 66. z pen. Čupr, 63. Štajner, 93. Smola – 2. a 31. Šikýř, 53. Sonntag. Rozhodčí: Povolný, ŽK: 3:2. Diváků: 300. Nová Ves: Michal Marek – Jansta, Dobiaš, Kopic, Illek – J. Šalát (69. Matěj Marek), K. Šalát (69. Štefan), Štajner, Malaga – Čupr, Smola. Mníšek: Skála – Drašner (25. Čížek – 69. Řezník), Sonntag, P. Proche, Čeřovský – Teubner, Vacek, Mikeš, Rašín – Jerie (62. Moravec), Šikýř.

DOLNÍ ŘASNICE – VIŠŇOVÁ B 3:1 (2:1)

Hosté stihli vyrovnat domácí vedení, ale po šancích na obou stranách se opět prosadila Dolní. Višňová ve II. půli sahala po plichtě, jenže kanonýr „Messi“ Štrbák z penalty proti bývalým spoluhráčům neuspěl. Přesto dál hostující béčko domácí svíralo a navíc si čtyřikrát vylámalo zuby na spolehlivém Špínovi. V závěru Kadera přidal po Skalického centru pojišťovací gól Řasnických.

Branky: 39. a 89. M. Kovačík, 5. Kadera – 20. Lachman. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:0. Diváků: 40. Dolní Řasnice: Špína – T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel – Haloun, M. Kovačík (70. Petrovič), Kadera, Sochor (83. Skalický) – Hnilička, David. Višňová: Závůrka – Labský, Knapp (65. Beran), Hloužek (80. Marek), Cýrus – Lachman, Pavlů, Roubal, Ismanický (80. Schmidt) – Štrbák, Pospíšil.

DOUBÍ B – FRÝDLANT B 2:4 (1:3)

V souboji rezerv dostala domácí lekci z produktivity. Sám Michal Stýbal vstřelil tři kusy a na čtvrtý nahrál. Domácí byli zaskočeni z protiútoků, a přestože do soupeře dobrou hodinu bušili, vstřelili jen dvě branky. Navíc dvakrát orazili břevno a dvakrát tyč.

Branky: 33. Valášek z pen., 80. Stříbrný – 4., 13. a 23. z pen. Michal Stýbal, 76. Peml. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 3:2. Diváků: 50. Doubí: Šimek – Vedral, Kosiewicz, Novák (38. P. Gruncl), Valášek – Stříbrný, Kříček, Hruboň, Stránský (23. T. Gruncl) – Soukup (70. Procházka), Pácalt. Frýdlant: Němec – Válek (28. Manych), Peml, Tauš, Bárta – Pleskač (46. Špaček), Ponc, Mourek, Heinzl (65. Dědek) – Tomášek (35. Mauer), Stýbal.

DOHRÁVKA:

MNÍŠEK – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 0:3 (0:2)

Hosté hráli na těžkém terénu v kvalitní sestavě a měli více ze hry. Šance byly na obou stranách, ale hosté jich měli o dost víc. Navíc vítězům zahrál velmi dobře střelec dvou branek Házi a zachytal s čistým kontem gólman Průšek. Výhra Studny v derby byla zasloužená.

Branky: 11. a 70. Házi, 34. Novák. Rozhodčí: Urban, ŽK: 0:1. Diváků: 60. Mníšek: Skála – Petr Proche, Lukáč, Čeřovský, Houdek (25. Čížek) – Rašín, Jerie (70. Mikeš), Teubner, Širanec – Šikýř, Drašner. Krásná Studánka: Průšek – Vítek (70. Herodes), Novák, Macháček st. (70. Chobot), Š. Vondráček – Kurel, Opočenský (83. Vecko), Adamec, Házi – Zatroch (70. Urban), Kadeřábek (83. Vajtr).

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA JIH:

Václavice – Rozstání B 1:6 (1:4). Branky: Svoboda – Jakub Šesták 3, Passian 2, Čihula.

Vesec B – Vratislavice B 4:3 (1:1). Branky: Tichý 2, vlastní, Šídlo – Rejnart 2, Kavetskyi.

Zdislava – Chotyně 2:3 (2:3). Branky: Burian, Pěnička – Konrád 2, Chudoba.

Tabulka: 1. Rozstání B 6, 2. Vesec B 6, 3. Chotyně 6, 4. Vratislavice B 0, 5. Zdislava 0, 6. Hlavice 0, 7. Václavice 0.

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C – Dětřichov 2:4 (1:3). Branky: Marek, Kobr – Zahrádka 2, Válek, Kohucik.

Bílý Potok – Horní Řasnice 0:6 (0:2). Branky: David Benda 4, Bílek 2.

Bulovka – Víska 5:2 (2:1). Branky: Lukáš Hofman 3, Machek, Hýbl – Šantroch, Severýn z pen.

Mníšek B – Habartice 2:3 (1:3). Branky: Coufal, Ptáček – Kyncl 2, Kupec.

Raspenava – Hejnice B 2:3 (0:1). Branky: Hanzl, V. Zeman z pen. – Štícha 2, Cifra. ČK: Farkaš (H).

Tabulka: 1. Hejnice B 6, 2. Dětřichov 6, 3. Bulovka 6, 4. Horní Řasnice 3, 5. Jindřichovice pod Smrkem 3, 6. Habartice 3, 7. Víska 1, 8. Bílý Potok 1, 9. Raspenava 0, 10. Frýdlant C 0, 11. Mníšek 0.

MILOSLAV CIHLÁŘ