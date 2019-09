Michal Řezka se vrátil do své Chrastavy a hraje za béčko

Michal Řezka ukončil své trenérské angažmá v Žibřidicích a vrátil se zpět do Chrastavy. Zatím do béčka – do okresního přeboru a premiéru si odbyl proti stále neporaženému nováčkovi z Osečné.

Bílý Kostel B (ve fialovém) remizoval doma 1:1 s Raspenavou. | Foto: Miloslav Cihlář

Pro Osečnou to byla již čtvrtá plichta z pěti duelů a drží tak stále neporazitelnost. Řezka nastoupil po čtyřech odehraných duelech za Žibřidice v I. B třídě, ale v dresu Chrastavy prvně od 16. června. „Na jaře jsem půl roku trénoval a hrál za áčko Chrastavy, pak byl na novou sezónu angažován kvalitní trenér Kolčava a protože mě to táhne k trénování, odešel jsem do Žibřidic, odkud jsem dostal nabídku trénovat i hrát,“ vysvětlil Řezka, kterému se však letní příprava v novém klubu moc nelíbila. I. B třída: Fanoušci viděli brankové hody, v Liberci padlo 12 gólů, ve Stráži 11 Přečíst článek › „Nebylo to podle mých představ, takže jsem po čtyřech zápasech skončil a vrátil jsem se do Chrastavy, kde jsem prožil šest suprových let,“ potvrdil. Proti Osečné odehrál za chrastavské béčko celý zápas. „Ale nebylo to ono. Hodinu jsem vydržel. Navíc, jak jsem byl okopaný, docházely síly. Těch po slabé přípravě také zatím moc nemám, takže se ani do posíleného áčka Chrastavy netlačím. Uvidíme časem, hlavně, že mě zdraví drží,“ dodává 31letý hráč, jenž již překonal jarní problémy s koleny. I. A třída: V pátém kole se dařilo hostujícím celkům, doma vyhrály jen Rynoltice Přečíst článek › Bílý Kostel mohl být doma proti Raspenavě rád, že za poločas nechytl bůra. Přežil však s jedním inkasovaným gólem a ve druhém dokonce s Liborem Janáčkem vyrovnal na konečných 1:1, přestože dohrával o deseti. Dolní Řasnice byla do půle lepší, ale dvakrát skóroval domácí Dětřichov. Po změně stran byla hra vyrovnaná a domácí náskok pojistili po hlavičce Kohucika. Při druhé brance Frýdlantu se zranil hostující gólman z Chotyně a pak to šlo s hosty z kopce. Hattrickem se blýskl 47letý Luboš Stýbal a také o dvacet let mladší Martin Čuba. „Naposledy jsem dal hattrick za céčko ve III. třídě,“ podotkl Stýbal. Frýdlant tak má po druhé výhře aktivní skóre 20:18. Jablonec posílil finský reprezentant Hämäläinen. Cítím se tu dobře, řekl Přečíst článek › Machnín hrál proti lídrovi z Hrádku až s příliš velkým respektem, i když dokázal brzy srovnat skóre z penalty. Jenže domácím se vede a postupně byla z fotbalu jednoznačná záležitost na jednu bránu a sedm gólů navrch. Rynoltice proti Novému Městu své šance dokázaly proměňovat, soupeř měl jen náznaky šancí. Domácí si lebedili po gólu Moravce, který bekovi nasadil housle a pak z 28 metrů vymetl šibenici. Město se proti zodpovědně hrajícím Rynolticím neprosadilo, stejně tak proti více jak 200kg stoperské dvojici Šálek – Dobrovolný. Višňová si poradila se Stráží 2:0, ale výsledek měl být daleko vyšší – na velké šance to bylo 7:2. Višňová byla lepší v 75 % hry a Stráž, která dost zklamala, se většinou jen bránila. Statistiky 5. kola Bílý Kostel B – Raspenava 1:1 (0:1). Branky: 60. Klíma – 33. Rác. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 4:1, ČK: 74. Černý (BK), 50 diváků. Bílý Kostel: Hladík – Binar (46. Strnad), Libor Janáček, Jan Ďuriš (63. Hyška), Černý – Suchánek, Beňo, Procházka, Klíma – Černohorský, Daniel Ďuriš (67. Ulrich). Raspenava: Urban – Vrňata (63. David), Balog, Meneghel, Koutný – Koudelka, Vancl, Rác, Pikous – Holubec, Vrátný. Dětřichov – Dolní Řasnice 3:0 (2:0). Branky: 22. a 85. Kohucik, 38. Zahrádka. Rozhodčí: Kratochvíl, ŽK: 1:2, 30 diváků. Dětřichov: Válek – Mičunovič, Netolický, Vízner, Ráž – Houdek, Zajíček, Kohucik, Zrůst – Zahrádka, Lissner (46. Vít). Dolní Řasnice: Veselý – Tomáš Kovačík, Ondřej Černý, Michal Kovačík, Petrovič – Hnilička (78. Jelínek), Václav Černý, Sochor, Bartoš (65. Šírek) – Prokop, Štrbák. Osečná – Chrastava B 1:1 (0:1). Branky: 76. Štěpánek – 13. Jahoda. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 2:4, 40 diváků. Osečná: Tomáš – Suchar (53. Šimon), Pittner, Penz (66. Hunka), Štěpánek – Novotný, Mareček, Říha (79. Bílý), Budina – Hobbs, Pokorný. Chrastava: Frank – Kyncl, Vávra, Urban, Šupol – Louda, Škarýd, Jahoda (59. Salava), Řezka – Bednář, Roubíček. Frýdlant B – Chotyně 8:0 (5:0). Branky: 4., 75. a 88. z pen. Martin Čuba, 12., 13. a 67. Luboš Stýbal, 37. Cýrus, 40. Němec z pen. Rozhodčí: Povolný, ŽK: 0:2, 100 diváků. Frýdlant: Němec – Peml, Cýrus, Pleskač, Válek – Čuba, Šena, Martinů (46. Antal), Folda (46. Kudrna) – Drobný (61. Bartoš), Luboš Stýbal. Chotyně: Hřib (15. Benda) – Marek, Scheufler, Mrva (84. Pištěk), Belko (77. Král) – Pramor, Kolínský, Konrád (61. Válek), Šalát – Šulc (46. Šindelář), Řehák. Hrádek B – Machnín 8:1 (3:1). Branky: 3. a 31. Fikar, 58. a 74. Kapras, 22. Holeček, 68. Hovorka, 74. Hlava, 83. Mikenda – 8. Michal Pavlů z pen. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:0, 80 diváků. Hrádek: Bobvoš – Brožík, Kapras, Štěpek (46. Mikenda), Šalát (74. Hlava) – Koleno (61. Klenovič), Šebesta, Hovorka, Engel – Fikar (65. Peuker), Holeček (78. Manhart). Machnín: Aubrecht – Bouška (46. Poláček), Černý, Gruncl, Markuliak – Novotný, Michal Pavlů (73. Romanopulos), Mirek Pavlů (66. Formánek), Resler – Šebek (66. Pičman), Vaňata (40. Pavlišta). Rynoltice B – Nové Město 3:0 (2:0). Branky: 23. Chmelík, 42. Moravec, 75. Zelený. Rozhodčí: Svinka, ŽK: 1:0, 40 diváků. Rynoltice: Škopek – David (70. Tvrzník), Dobrovolný, Šálek, Peřina – Chmelík (81. Vacek), Šimek, Karásek, Firman (85. Soldát) – Zelený, Moravec. Nové Město: Fric – Pospíšil (51. Pacovský), Ressel, Kadera, Šmidrkal – Šindler (70. Likavec), Nevečeřal (65. David), Lode, Láznický – Kolenkár, Lakomý. Višňová B – Stráž B 2:0 (1:0). Branky: 29. Michálek, 68. Kocián. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 1:2, 80 diváků. Višňová: Závůrka – Bláha, Erban, Lachman, Cýrus – Labský, Kocián (80. Minh), Bečička (72. Pantůček), Hroch (46. Marek) – Michálek (46. Michoň), Šolta. Stráž: Šimek – Vedral, Kopečný, Tomáš Gruncl, Novák (72. Albrecht) – Pavel Gruncl, Oplištil, Oberreiter, Klokočník – Mejdr (62. Procházka), Krága (46. Vokurka).

Autor: Miloslav Cihlář