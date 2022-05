Adame, v posledním duelu proti Novému Městu pod Smrkem jsi dal 6 branek. Můžeš popsat, jak padly?

Většina z nich padla tak, že jsem si dobře naběhnul. Při těch dalších jsem přeběhnul celé hřiště a zakončil. To je vždy super pocit.

Dostal jsi za to nějakou odměnu nebo naopak musíš pro ostatní z týmu něco udělat ty?

Za každou týmovou výhru dostáváme příspěvek do kasičky na rozlučku se sezónou.

Jsi suverénně nejúspěšnější střelec soutěže! Za sezónu jsi dal už 75 branek. Sleduješ tabulku střelců a je to pro tebe důležité?

Ano, sleduju tabulky. Není to úplně důležitý, ale jsem rád na prvním místě.

Jak to, že ti to tam tak padá? Máš nějaký tajný recept?

Recept je nabízet se v dobré pozici, tvrdá rána v pravé noze a především vedení našeho hlavního trenéra Zdeňka Gavora, který nás trénuje od samého začátku.

Jaký máte jako tým cíl v jarní části sezóny?

Pro náš tým teď bude nejdůležitější udržet si druhé místo.

Kdy jsi začal s fotbalem? Jaké byly tvé první tréninky?

Začal jsem v šesti letech a díky našemu trenérovi jsem se vždy na trénink těšil.

Věnuje se fotbalu ještě někdo jiný z rodiny?

Mí tři strejdové hrají také od mala fotbal. Za stejný klub jako já hraje i můj bratr.

Chodí ti rodina, kamarádi, spolužáci fandit?

Na zápasy mi chodí fandit rodina, většinou hlavně můj táta.

Vzpomeneš si na úplně nejlepší branku, kterou jsi kdy dal?

To bylo proti Vratislavicím. Dal jsem z přímáku paříž. Připomněl mi to taťka, který si to prý moc dobře pamatuje.

Co tě na fotbale nejvíce baví?

Baví mě naše parta, trenéři Zdeněk, Luboš, Mirda. A hlavně dávat góly a pokud možno vyhrávat.

Co tě po zápase většinou nejvíc bolí?

Po zápase mě nejvíc bolí kolena a někdy taky svědomí, jestli jsem do zápasu dal 100 %.

Jsi fanoušek nějakého týmu?

Jsem fanoušek Realu Madrid.

Máš nějaký fotbalový vzor?

Můj nejoblíbenější hráč je Gareth Bale.

Co tě kromě fotbalu nejvíce baví?

Počítačové hry.