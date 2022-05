Hráčí Bílého Kostela se naopak nemohli dostat do hry. „V první půli jsme neměli na soupeřovy rychlé breaky. V druhé polovině jsme měli spoustu příležitostí vyrovnat, ale bohužel se to nepodařilo. Ale jsem spokojený, my už to hrajeme spíš pro zábavu, aby si kluci zahráli, aby byla parta,” vysvětluje trenér Bílého Kostela Roman Janáček. Držet partu se jim ne vždy podaří. „Když má potom víc lidí dovolenou nebo je někdo nemocný, tak už je nás málo.Třeba minulý týden jsme museli zápas odvolat, protože jsme měli málo lidí. Ale to už snad nenastane,” věří Janáček a je na něm vidět, že ho výsledek nestresuje. „Na padáka to není, na postup taky ne, takže teď už je hlavní, abychom si zahráli fotbal a pak si dali pivo,” říká s úsměvem.

Pohodová nálada vládne i v kabině domácích. „Máme 33 bodů a jsme čtvrtí. To je úžasný výsledek. Co jsme chtěli, to už jsme si splnili, teď už to musíme jen udržet,” plánuje Petr Picek. Veliké štěstí je v Rynolticích i dostatek vlastních dětí. „Mladí kluci hrajou dobře. Problém to byl zhruba před pěti nebo osmi lety. Tehdy se spojovaly ročníky a tam se to zadrhlo, protože spolu hráli kluci výrazně mladší a starší. To nechtěl nikdo,” vzpomíná Picek. „Ale obecně je samozřejmě dětí málo, jako v každém jiném odvětví,” konstatuje kouč. “ Dnešní doba je celá taková uspěchaná, lidi chodí moc do práce a nemají čas na nic, ani na děti. Naši rodiče byly ve tři doma a chodili s námi na fotbal a mnohem víc jsme byli venku,” uvažuje Picek nahlas.

Jako na každém správném fotbalovém zápase je slyšet mnohem víc stížností a rad z publika než z hřiště. Divácká podpora na domácím hřišti je samozřejmostí, ale fanoušci Rynoltických vyráží často i zápasy venku. „Diváci jsou bezvadní. Trochu jsem si myslel, že po čarodějnicích tu nikdo nebude, ale stejně přišli a podpořili nás,” usmívá se Petr Picek. Důvod k výletu budou mít hned příští týden. Rynoltice se chystají na druhý tým tabulky Jokers Liberec. „To je takový nevyzpytatelný tým. Jednou jsme nad nimi dokázali vyhrát, ale po těžkém boji. Tak doufám, že to ta naše banda zase zvládne,” uzavírá úspěšný zápas trenér Picek.