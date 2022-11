Průběh podzimního kola vlévá týmu do žil optimismus. „Pro tým to byla fantastická sezóna. A kdybych dal o pár gólů více, tak bychom si v pohodě splnili očekávání,“ naráží Kadeřábek na osobní herní trápení. „Čekal jsem od sebe víc a ostatní ode mě také. Je za námi teprve půl sezóny, tak doufám, že týmu ještě pomůžu na vyšší místa tabulky,“ říká mladý útočník. V závěrečném utkání to ale všechno sedlo. „ Hráli jsme dobře takticky a nikam jsme se nehnali. Vyhrála nám to síla vůle a skvělý přístup kluků, díky kterému jsme dokázali otočit,“ vyzdvihuje Kadeřábek výkon celého mužstva.

Fotbal je jeho největší koníček a určitě míří za hranice okresu. „Mám ambice hrát co nejvyšší soutěž to půjde. Abych toho dosáhl, musím si to nejdřív vykopat a ukázat na hřišti,“ říká s pokorou. K angažmá ve Studánce nemá výhrady. „Jediné, co bych si přál, aby se víc mladých kluků prosadilo u dospělých, konstatuje Kadeřábek.

Kanonýr Jaroslav KadeřábekZdroj: Z archivu hráčeS fotbalem začínal jako malý kluk. „Přivedl mě k němu můj táta, než umřel. Tak se mu to všechno snažím vrátit na hřišti, za to že mě přivedl k fotbalu. Každá oslava je pro něj. Proto někdy slavím gól až moc,“ vzpomíná na svůj největší vzor kanonýr, jehož nadšení pro fotbal je nakažlivé. „Máme tréninky každé úterý a čtvrtek. Nějaký ten čas to zabere. O víkendu jsou zápasy Áčka i Béčka. Ale miluju ten sport a nevadilo by mi, kdyby byly tréninky častěji,“ směje se a jedním dechem vyslovuje vděk přítelkyni, která mu fotbal nejen toleruje, ale chodí mu na zápasy i fandit.

Přesto se teď docela těší na zimní pauzu. „Těším se, že si teď odpočinu a srovnám si všechno v hlavě. Po pauze na to zas vlítnu v mnohem lepším světle,“ plánuje střelec. A s radostí bude sledovat, jak fotbal hrají jiní. „Jasně, že budu sledovat mistrovství světa. Nemám přímo svého favorita, ale nejvíc to asi přeju Anglii a Brazílii, kvůli klukům z Arsenalu,“ říká Jaroslav Kadeřábek.