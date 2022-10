Sice to pro něj bylo rekordní utkání co do počtu gólů, rozhodně to ale nebyl zápas, na který by dlouho vzpomínal. „No, že by to byl moc hezký zápas, to říct nemůžu. Částečně za to mohl asi terén, který nebyl moc dobrý. Začalo se to zlepšovat až od chvíle, kdy jsme zvýšili náskok o tři góly,“ popisuje kanonýr. Mnohem lepší pocit měl například ze hry, kterou předvedli v Nové Vsi. „Prohráli jsme, ale myslím, že jsme hráli pěkný, bojovný fotbal. Bohužel jsme tam, jako obvykle, dostali gól těsně před koncem. To je v téhle sezóně naše prokletí. Snad v pěti zápasech to tak dopadlo a z výsledku byla nakonec remíze nebo prohra,“ krčí rameny Teubner.

Od začátku utkání s Doubím ale Filip věděl, že se mu bude hrát dobře. „Já to tak mám, potřebuju, aby se mi na začátku něco povedlo, aby třeba sedla přihrávka nebo střela. Přesně tako to bylo i v sobotu, tam se mi při zápasu dařilo všechno, na co jsem sáhl,“ říká Teubner. Střelu považuje za svoji nejsilnější stránku. Odjakživa mu nedělalo problém střílet oběma nohama. Naopak, největší slabina je rychlost. „Já navíc nesnáším běhání bez balónu. Jakmile mám u nohy balón, tak mi nevadí nic, žádné cvičení, ale běhám vážně nerad,“ usmívá se střelec.

Nechuť k běhání ho provázela od jeho fotbalových začátků. Na první trénink přišel v sedmi letech a na hřišti se hned našel. Nejprve ale v bráně. „Byl jsem spíš lenivé dítě a nechtělo se mi moc běhat. Ale potom jsem zjistil, že mi nevyhovuje, jak jsem odtržený od ostatních. Chtěl jsem být víc součástí týmu,“ vypráví Teubner. „Vlastně nevím, jestli to tak mají i ostatní brankáři. Ale já jsem to tak cítil,“ uvažuje mníšecký útočník.

Za hvězdou na vesnici: Štajner hraje na žízeň, rowdies byli v sedmém nebi

Na období dorostu, které strávil právě v poraženém klubu Doubí, vzpomíná rád. „Tehdy jsem fotbalem úplně žil,“ vzpomíná Teubner. To se změnilo v období, kdy pracoval jako kurýr rozvozové služby. „Tehdy jsem neměl čas ani na tréninky, ani na zápasy. Bez toho to nešlo a s fotbalem jsem skončil na několik let úplně,“ popisuje kanonýr. Nyní pracuje ve velkoskladu. Změna práce mu vrátila nejen čas, ale i chuť se vrátit na hřiště. „Nejdřív jsem se musel dát fyzicky dohromady, ale jsem rád, že mi v Mníšku umožnili začít zase hrát,“ říká na adresu svého domácího klubu Teubner.

Se zázemím klubu je nadmíru spokojený. „Zázemí je u nás super. Možná by občas mohla být lépe posekaná tráva, ale já jsem malý pán na to, abych to změnil,“ napadá Teubnera. Zároveň přiznává, že je mu okresní soutěž trochu těsná. „Určitě bych ještě někdy chtěl hrál vyšší soutěž, ale moc vysoko už nemířím. Ideální by samozřejmě bylo se tam dostat s Mníškem, ale to netuším, jestli se může podařit,“ zamýšlí se. Rozhodně ví, na jaké hřiště by se chtěl podívat jako divák. „Můj oblíbený tým je Manchester United. Rád bych se někdy vypravil do Anglie a viděl ho hrát naživo,“ plánuje Teubner.

Kromě fotbalu hraje i futsal. Když mu hrozí odpočinek, tak si rád poslechne tvrdší muziku. Sám hrával na bicí, ale tomu už se aktivně nevěnuje. Čas tráví i s přítelkyní. Ta na hřiště chodí méně často, než by si Filip přál, ale jeho koníček mu toleruje. „Jsem rád, když se na nás přijde podívat a já s před ní můžu blejsknout,“ směje s Teubner.