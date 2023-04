"V béčku nikdo na penalty určený není. Vždy si ale věřím. Byl jsem rozhodnutý, kam ji kopnu. Gólman si sice na míč sáhl, ale byla dobře kopnutá. Měla razanci a šla po zemi k tyči," pochválil se mladý útočník. Frýdlantské rezervě podzim příliš nevyšel, když získala pouze devět bodů za dvě výhry a tři remízy. První jarní výhra by tak mohla tým nakopnout. "Chtěl bych říct, že tomu věřím. Na podzim jsme ale hráli v Doubí a také vyhráli, moc nás to však nenakoplo. Spíše bych řekl, že je Doubí náš oblíbený soupeř. Z celkových dvanácti získaných bodů jsme šest z nich získali právě proti nim," praví fanoušek Realu Madrid či Arsenalu.

Čím si tedy vysvětluje takto vysokou výhru? "Sešli jsme se v dobré sestavě, hráli dobrý fotbal a zaslouženě vyhráli," hodnotí Stýbal první jarní výhru. On sám k ní dopomohl hattrickem. Cítil už před zápasem, že by to mohl být jeho zápas? "Zajímavá otázka. Já to takto ale neberu. Před utkáním nepřemýšlím, jaký proti nám nastoupí soupeř. Vždy hraju naplno a zrovna to vyšlo," říká skromně autor tří branek v utkání.

Jeho první fotbalové krůčky se datují do útlého dětství. "Přibližně ve čtyřech letech mě k fotbalu přivedl táta. Začínal jsem ve Frýdlantu, kde jsem byl až do žáků. Poté jsem hrál ve Slovanu Liberec během dorosteneckých let. Návrat do Frýdlantu nastal v dospělosti," přemítá nad svou fotbalovou minulostí obdivovatel Cristiana Ronalda či Tomáše Rosického. Zároveň však dodává, že velké osobní cíle ve fotbale už dávno nemá. "Tím, že moc nechodím na tréninky, ani nemohu mít žádné velké ambice. Fotbal hraju čistě pro zábavu," poodkrývá, že v této soutěži se toho příliš nenatrénuje.

Ostatně jak je to s tréninky v místním Slovanu, jsme se dozvěděli vzápětí. "Béčko má spojené tréninky s Áčkem dvakrát týdně. V zimní přípravě se trénovalo třikrát týdně. Z B-týmu ale přijde na trénink maximálně pět lidí. Celkově tedy béčko příliš netrénuje," potvrzuje útočník, který má na svém kontě také 45 startů a 18 gólů v Krajském přeboru za hlavní tým. Proč tedy netrénuje častěji? "Rád bych chodil na tréninky, ale buď jsem v práci nebo mám tréninky s dorostem, který vedu. Nechce se mi na hřišti trávit šest hodin týdně," povídá s dovětkem, že člověk si musí najít čas také na svůj osobní život.