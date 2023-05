Už před utkáním tušil, že by to mohl být jeho den. "Před zápasem jsem se cítil dobře. V předchozích dvou utkáních jsem měl šance, ale neproměnil jsem je. Už mě to trochu trápilo a byl jsem takový rozpoložený. Kluci mě ale podporovali, říkali, že to přijde a ono to přišlo," chválil své spoluhráče.

Góly proti Vísce měli pořadové číslo 10, 11 a 12 v jeho osobních statistikách, což je zatím druhý nejlepší počin v soutěži. "Asi každý fotbalista tak nějak sleduje své statistiky. Koukal jsem ale, že první Štícha z Hejnic má o hodně gólů víc," připomněl nejlepšího střelce, který se trefil už 21x.

Stříbrná pozice mu je nějakým způsobem nejspíš předurčena. "Loni jsem byl také druhý, ale bylo to těsné o jeden nebo dva góly. Přitom jsem půl sezony promarodil. Povedlo se mi však dát ve třech zápasech tři nebo čtyři góly a nahnal jsem to," zavzpomínal na loňský ročník útočník, který rád sleduje Cristiana Ronalda či Lionela Messiho. "Dříve to byl hlavně Ronaldinho, to byl pan fotbalista," dodal Kyncl.

Habartice jsou v 11ti členné tabulce šesté a hrají takzvaný klidný střed. "Ambice na postup letos nemáme. Už v zimě jsme věděli, že to není na první místo. Máme poměrně velkou marodku. Naposledy šel jeden spoluhráč na tenis a zvrtnul si kotník," kroutí hlavou fanoušek Slovanu Liberec, Realu Madrid či Chelsea.

Pracovník v jedné z frýdlantských firem nemá velké fotbalové sny. "Fotbal už hraji jen pro radost. Dříve jsem působil čtyři roky ve Slovanu Liberec v dorostenecké kategorii. Poté jsem šel do Krajského přeboru do Hejnic. Hostoval jsem v Raspenavě až jsem se vrátil zpět do Habartic. Máme dobrou partu, spoustu kamarádů. Chci tu zůstat dlouho," prozradil na závěr.