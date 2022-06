„V celé České republice je asi 128 Kuříků. Třináct z nich bude v neděli 12. června v naší základní sestavě,“ směje se se trenér Martin Hrubý. Otcem myšlenky je Martin Kuřík, jeden z aktivních hráčů rodinného klanu. „Napadlo mě, že by to mohlo být pěkné zpestření posledního zápasu sezóny. Ještě jsem neslyšel o tom, že by někde něco takového proběhlo, tak třeba budeme první,“ říká Martin Kuřík. Všichni zapojení Kuříci jsou ze Studence, jsou registrovanými hráči klubu a jsou navíc blíže či vzdáleněji příbuzní.

„Na hřišti se vystřídají hráči od 18 do 70 let. Nejstarší odehraje úvodních patnáct minut, potom ho vystřídáme,“ plánuje Martin Kuřík a popisuje tak luxus, kterým nedisponuje ani řada týmů nižších soupeřů, tedy možnost střídání. Protihráči z Kruhu dobře vědí, co je v neděli čeká. Vzhledem k tomu, že mají se Studencem vztahy přátelské, tak berou obě strany utkání spíš jako příležitost k setkání. „I když jsme příbuzní, tak s některými se tak často nevídáme, takže to bude příležitost po zápasu posedět, probrat kdo jak žije, co dělá a tak,“ vysvětluje Kuřík.

Studenecké fanoušky tak čeká nabitý fotbalový víkend. V sobotu pojedou vlakem podpořit A-týmu na poslední utkání na Smržovku a v neděli mohou fandit na rodinném přeboru Kuříků.