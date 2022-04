Chodíte v Krásné Studánce hrát za áčko i béčko?

Ano, my mladší za béčko chodíme a mě to baví a vyhovuje mi to.

Jako útočník jste proti rezervě Rozstání zazářil…

Tenhle zápas jsem očekával těžší, jsme rádi, že to takhle dopadlo a zvedli jsme v tabulce trochu nahoru. Teď mám formu, padá mi to tam.

Jste střelec?

Nejvíc jsem dal teď ty čtyři, mám i hattricky a nejčastěji asi dávám dva góly.

Budete za čtyři góly platit?

Platíme docela dost.

Pamatujete si, jak branky padly?

Jeden gól byl po úniku z pravé strany do protipohybu, druhý do prázdný po přihrávce, třetí padl z výkopu, když jsem si ho přehodil patičkou a dal do prázdný a čtvrtý padl po centru do vápna a já trefil na přední tyč.

Dal jste v sezoně 13 gólů, máte nějakou letošní metu Na Václava Černého z Nového Města pod Smrkem ztrácíte šest branek…

Já bych chtěl tabulku střelců v okresu vyhrát. Myslím, že když se budu snažit, může se mi to podařit.

Máte nějaký vzor?

Mám. Je to anglický fotbalista Bukayo Ayoyinka Saka, který hraje jako křídlo, levý obránce nebo záložník za Arsenal a národní tým Anglie. (Pozn.: Saka je známý svou útočnou průbojností a kreativitou, často je považován za jednoho z nejlepších mladých fotbalistů na světě).

Fandíte tedy Arsenalu?

Jasně, jednou bych se tam rád podíval.

Jaké ambice má Krásná Studánka?

Béčko se chce udržet v prostředku okresu a áčko, když to bude dobrý, tak se ještě poprat horní příčky.