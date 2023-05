Sobotní domácí zápas rozhodla hejnická parta za dvacet minut, kdy vedla 4:0. To už měl na svém kontě dvě ze čtyř tref právě Štícha. V úvodní čtvrthodině druhé půle přidal ještě dva. "Štěpán byl vždycky střelec," říká na adresu 18letého odchovance Malinský a Kanonýra Deníku na Liberecku.

Jeho slova dokazují i statistiky. Právě tento šikovný útočník kraluje tabulce střelců, dal už 25 gólů, druhý v pořadí Martin Kyncl z Tatranu Habartice jich na svém kontě nemá ani polovinu (12). "Štěpán tady začínal, prošel si mládeží v libereckém Slovanu a po krátké kariérní pauze se k nám zase vrátil," popisuje fotbalovou dráhu klubového talentu hejnický sekretář.

Na Spartě vydřel Slovan bod. Teď ho čeká odveta U Nisy. V sázce je Liga mistrů

Otázkou je, jaká bude v létě budoucnost Hejnic jako takových. "Představu máme takovou, že by se tady hrál okresní přebor, ale jak to nakonec dopadne, to teď přesně říci nedovedu," naznačil Malinský, že scénářů může být nakonec více.

Ještě na podzim přitom Hejničtí hráli I. A třídu, druhou nejvyšší krajskou soutěž. "Před startem jara se nám ale hráčská základna rozpadla. Ti, s kterými jme počítali, za nás nakonec nehráli, v posledních březnových dnech nás trénovalo čtyři pět… Nechtěli jsme jít do jara s tím, že několik zápasů vůbec neodehrajeme," říkal týden před jarním startem Malinský. A jaká je situace nyní? "Kluci, kteří chtěli odejít jinam, odešli, nám tady z toho áčka zůstali tři čtyři hráči."

Další krok za fotbalovým obrozením může udělat hejnické mužstvo už v sobotu, kdy se v 23. kole severní skupiny třetí třídy představí na hřišti Bílého Potoka. Zápas má výkop v 17.00.