/FOTO/ Jarní část okresního fotbalového přeboru zvedá oponu. Z pozice lídra do ní půjde ambiciózní FK Nová Ves. Vedoucí tým soutěže si vzal ligový mistr, chystá parádní hřiště a na něm hodlá nadále vyhrávat. Pomoci k tomu mají i posily last minute. "Do hrací plochy jsme na zapískování investovali 70 000, po úvodním kole krajských soutěží chceme získat příští týden posily," řekl předseda klubu Martin Maťátko, jehož tým za celou první polovinu sezony ztratil jen čtyři body a dával v průměru pět gólů na zápas.

Okresní přebor: Nová Ves - Osečná 4:0. | Foto: František Pittner

Jak jste spokojení s podzimem?

Určitě, ztratili jsme zbytečně čtyři body, ale asi úplně všechno se vyhrát nedá…

Jak probíhala příprava?

Každou sobotu jsme chodili na umělku do Krásné Studánky, měli jsme asi tři halové turnaje a přípravné zápasy se středočeskými Paběticemi a Rozstáním.

Jak se na start jara osobně těšíte?

Nervy, nervy, nervy. Nervy na pochodu, ale těšíme se. Je to čím dál složitější, protože nejsou lidi. Teď se rozpadly Hejnice, které byly rozebrané během tří minut, protože už není kde brát, mladý už nechtějí hrát.

Měly jste o někoho z Hejnic zájem?

Chtěli jsme, ale jak se to profláklo, tak nás konkurence předběhla. Měli jsme kontakt na Jakuba Děkana, ale nakonec to nedopadlo, neozval se. Ti kluci šli do Nového Města, Hodkovic a podobně. Ani nevím, jak to pak bude, jestli budou chtít Hejnice s béčkem postupovat z třetí třídy do okresu, když tam tabulku vedou…

U vás tedy žádné odchody, příchody?

Jeden kluk je pracovně mimo, možná půjde do Chotyně, kde bydlí, ale to zatím nevíme. Příchody? Někdo přijde, ale to se vyvrbí po zahájení krajských soutěží, které taky teď o víkendu začínají. Některé krajské kluby mají kádry nabité a nebudou všechny lidi potřebovat. Určitě jednáme. Po víkendu budeme moudřejší. Pokud v nějakém klubu bude dvacet lidí a z toho šest bude sedet na laviče, tak někteří půjdou raději hrát a pustí nám je.

Nemáte strach z odkladů zápasů, Liberecko je dlouhou zimou a klimatickými nesnázemi pověstné…Jaro začínáte v sousedním Mníšku a jsme domluvení, že to odehrajeme. Oni hrací plochu nějak řešili, válcovali. Náhradní mají i umělku, ale to už asi i odhlásili. Počítají s tím, že se bude hrát. My teď v sobotu budeme pískovat hřiště, máme 32 tun na zapískování hřiště, nám se hrací plocha hodně z lepší a příští týden v neděli 2. dubna budeme doma se Stráží nad Nisou hrát určitě. Investovali jsme do toho 70 000, není to nic levného, ale tráva se srovná. Ligové kluby to dělají každý půlrok, my jsme sehnali člověka, který nám s tím pomůže a budeme to takto pravidelně praktikovat taky.

Po sportovní stránce je Mníšek, po podzimu devátý tým tabulky, pro vás jako pro lídra na rozjezd dobrý soupeř?

Je to derby, jsme od sebe dva kilometry. Minulý rok jsme s nimi v 70. minutě prohrávali 0:3, přitom jsme byli jasný favorit, oni byli v tu dobu poslední, neměli ani bod. Hrálo se na strašném blátě, ale nakonec jsme zapnuli ostatní motory, otočili to a vyhráli jsme 4:3. Ale i když jste favorit, nic dopředu vyhraného nemáte. Navíc on se teď Mníšek hodně posílil, z Vratislavic získal středního záložníka. Tam to ještě bude složitější, ale uvidíme. Taky máme dobré kluky, snad to zvládnou.

Jakou měl na podzim okresní přebor úroveň?

Výbornou, na zápasy chodilo i 300 lidí, teď jsou fanoušci hodně natěšení…

Ti vaši vás chtějí nadále vidět v popředí tabulky…

Chceme se tam určitě udržet, chceme vyhrávat.

Už se bavíte o postupu do krajské I. B třídy, na druhou Osečnou máte k dobru tři body na třetí Rynoltice dokonce šest.Ne, to asi není v současné době aktuální téma. Nemůžu říct na sto procent, ale pomalu se chystá reorganizace soutěží, příští sezonu se bude hrát o nasazení do nově vzniklých lig. Podle mě to udělají tak, že v té další sezoně půjde nahoru z I. B třídy prvních šest a ti ostatní spadnou zpátky dolu. Podle mě nemá cenu se za dané situace na jeden rok někam cpát, postupovat, protože boj o tu horní šestku bude drsný a bude tam celá řada silnějších zájemců, je to našlapané, nikdo slabý. Museli bysme se prostě příští sezonu umístit v B třídě do šestého místa, abysme tam zůstali a to je pak lepší zaútočit ze spodu. Takhle podle mě přemýšlí většina klubů.

Co na to říkají hráči?

Jo, s klukama jsme se v podobném duchu bavili. My hrajeme Mníšek, Machnín, Krásná Studánka, to je všechno pět kilometrů. Po postupu by to byly Doksy 40 kilometrů, Jilemnice padesát. Nejde o peníze, to já bych jim zajistil autobus, ale to oni by kluci nejeli. eď máme nejdál Osečnou, to je před kopec dvacet kiláků. Kuci si chtějí raději zahrát, jak se říká, kolem komína.

Okresní přebor, 17. kolo:



Sobota 25. března 14:00 Frýdlant B - Doubí B, Rynoltice - Krásný Les, 15:00 Mníšek - Nová Ves u Lbc, Višňová B - Dolní Řasnice.

Neděle 26. března 15:00 Bílý Kostel B - Machnín, JOKERS - Osečná.