Habartice mu přirostly k srdci, přestože od sedmi let stihnul vystřídal několik klubů. „K fotbalu mě přivedl tatínek v Pertolticích, ale to už jsi moc nepamatuji jen nějaké střípky. Čtyři roky jsem hrál za FC Slovan Liberec, vzpomínám na to v dobrém a nasbíral jsem zkušenosti. Byl jsem i v Hejnicích nebo v Raspenavě, ale Habartice jsou moje srdcovka,” jmenuje Kyncl všechna fotbalová angažmá.

Během kariéry musel řešit i drobná zranění. „Měl jsem zlomenou nohu a naštípnutí prst na ruce, ale jinak nic vážného,” vzpomíná útočník. Nikdy ale na svůj oblíbený sport nezanevřel, fotbal má rád. „Chtěl bych hrát, dokud mi to zdraví dovolí,” přeje si Kyncl.

Láskou k fotbalu nakazil už i rodinu. „Mám manželku a 4 letého syna Dominika, který mi fandí a do fotbalu je blázen. Říká že bude hrát jako tatínek,” vypráví hrdý otec, kterému je rodina největším koníčkem. Zaměstnaný je ve Frýdlantu ve firmě ZF Automotive. Dělá sice jen ranní směny a čas na rodinu i na trénink by mu zbýval. V týmu je ale jeden z mála. „Moc netrénujeme, protože většina kluků dělá na směny, takže to moc nevychází,” popisuje Kyncl.

Netrénují, ale daří se jim se vyhecovat na každý zápas. Ani jim se ale nevyhýbají problémy s hráčským kádrem. „Rádi bychom přivítali nové mladé hráče, ale nikoho to k nám moc netáhne, Habartice jsou moc u hranic. Je to škoda, že mladí kluci už moc nechtějí hrát fotbal,” konstatuje úspěšný střelec. Za poslední kanonádu ho ještě čeká příspěvek do klubové kasy. „Kluci už něco naznačovali, že jim dlužím sud piva. Ale doufám, že se slitují a nebude to tak drahé,” směje se Martin Kyncl.