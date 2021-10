Po sedmi kolech Mníšek konečně alespoň bral v Machníně bod. Předposlední béčko Frýdlantu má tři body z derby s Dětřichovem, což se rozhodně nečekalo. Nová Ves zachránila plichtu v samém závěru i díky trefě trenéra Komarova. Nováček Jokers se prokousal k výhře nad Krásnou Studánkou až dvěma góly v samém závěru. Bílý Kostel i díky střelecké neschopnosti soupeře z Dolní Řasnice vysoko vyhrál.

Střelecky se víkend povedl Dominiku Ďurišovi z béčka Bílého Kostela (tři kusy), který tak položil základ k výhře. Vedoucí Višňová málem doplatila na střídání, protože jasný náskok proti Rozstání tál jako jarní sníh.

Bilance kola: 7 (5 – 2 – 0). Branek padlo 39 (26:13), počet žlutých karet: 26 (15:11). Vyloučeni byli dva borci – Michal Šálek z Rynoltic a Ticháček z Osečné.

MACHNÍN – MNÍŠEK 3:3 (2:1)

Domácí sice měli v kompletní sestavě navrch a až do 73. minuty vedli slibně o dvě branky, ale závěr se zejména jejich defenzivě nepovedl. Hostům vyšly totiž dva z několika slibných brejků a Machnín nakonec mohl být rád za bod.

Branky: 9. a 65. Bárta, 17. Gondola – 73. a 75. Kos, 6. Teubner. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 2:2, 50 diváků. Machnín: Stehlík – M. Černý, Poláček, Gruncl (81. Vobecký), Minář – Chomout, Stuchlík, Bárta (81. Novotný), Pavlišta (69. Souček) – L. Černý, Gondola. Mníšek: Loubek – Košnar, Lukáč, Sonntag, Čeřovský – Matěj Proche, Teubner, Engelhart, Martin Proche (88. Petr Proche) – Kos (81. Coufal), Mikeš (81. Ptáček).

NOVÁ VES – NOVÉ MĚSTO 3:3 (1:2)

V pohledném zápase vedli domácí 1:0. Poté aktivní hosté srovnali a navíc kvůli zraněnému kolenu musel odstoupit gólman Vsi Michal Marek. Do brány musel hráč Brož, což domácí trochu zabrzdilo ve výkonu. Město se dostalo do vedení 3:1, ale velmi bojovní hráči Vsi nejprve využili trestný kop Matějem Markem a bod zachránil hrající trenér Vlado Komarov v samém závěru. Podle jeho slov ale míč netrefil, jak chtěl…

Branky: 8. Trojan, 87. Matěj Marek, 89. Komarov – 25. Šindler, 43. V. Černý, 66. Lode. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 4:2, 80 diváků. Nová Ves: Michal Marek (39. Kratochvíl) – Řehák (77. Válek), Dobiaš, Žlebek, Illek – K. Šalát, Matěj Marek, Novotný, Brož – J. Šalát, Trojan (86. Komarov). Nové Město: Suk – Dymokurský (37. P. Černý), V. Černý, Šindler, Šmidrkal – Nevečeřal (86. Pacovský), Lode, Láznický, Kolenkár – Lakomý, O. Černý.

FRÝDLANT B – DĚTŘICHOV 3:0 (3:0)

Domácí se konečně sešli v béčkové sestavě a se 16 borci. Těm pomohla promluva trenéra Luboše Stýbala před zápasem, protože hned v 1. minutě šli do vedení. Böhm byl ve vápně sestřelen a Stránský penaltu proměnil. Pak „udělal“ dva protihráče Buřita a po jeho levačce bylo 2:0. Gólový účet uzavřel Buřita ranou zpoza vápna do šibenice. Hosté se neprosadili i kvůli tomu, že byl pečlivě střežen jejich útočník Zahrádka. Jenže ve druhé půli Frýdlantu došel dech, ale defenziva pracovala dál spolehlivě. Dětřichov chodil do plných a domácí nikam nespěchali.

Branky: 2. Stránský, 15. Čuba, 20. Buřita. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 2:2, 70 diváků. Frýdlant: Němec – Válek, Pleskač, Stránský (46. Antal), Bárta – Ponc (65. Kozák), Buřita, Šena (45. Le), Kudrna – Čuba, Böhm. Dětřichov: Myška – D. Ráž, Mičunovič, Patrman, J. Vízner – Zrůst (70. Čindejev), Houdek, Rašín, Raiman – Širanec (29. Prokopec), Zahrádka.

RYNOLTICE B – OSEČNÁ 3:2 (2:2)

Úvodní dvacetiminutovka patřila domácím, kteří po jednom z rohů doráželi na 1:0. Pak se probudila Osečná a dvěma góly otočila stav. Na to reagoval ranou zpoza vápna Kraus. Po přestávce se postupně hra rozbila častými souboji plnými fauly. V rozhárané hře pak sudí vyloučil po jednom hráči. Fotbal byl vyrovnaný, a tak rozhodla ruka hráče Osečné, po níž v závěru zápasu zajistil tři body z penalty Kraus.

Branky: 45. a 82. z pen. Kraus, 8. Rudolf – 37. Hobbs, 39. Salava. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 4:2, ČK: 60. Michal Šálek – 60. Ticháček, 50 diváků. Rynoltice: Hřib – Borsuk, Peřina, Michal Šálek, Tvrzník – Ryšavý, Matěj Šálek (56. Kolomý), Moravec (62. Kadaš), Kraus – Pudil (80. Kotyza), Rudolf (46. Zelený). Osečná: Suchar – Švec (67. Bergr), Štěpánek (79. Filinger), Salava, Tomáš – Ticháček, Novotný, Hobbs, Bocheňský (65. Vik) – Mareček, Kysela.

JOKERS – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:2 (2:2)

Domácí předvedli trápení v koncovce a kluci ze Studny vedli překvapivě 2:0. Do půle ale Jokers dvěma dalekonosnými střelami srovnali skóre. Ve druhém poločase začali hostům docházet síly a vyloženě odešli fyzicky. Bylo to pak otázkou času, jestli se domácí střelci v šancích prosadí. A ti se trefili v samém závěru dvakrát, když navíc jen Vaněk tři své dokonale zahodil. Brankový rozdíl tak mohl být vyšší.

Branky: 34. Drobný, 40. Abrahám, 87. Le, 90. Likavec – 17. Hála, 21. vlastní. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:2, 20 diváků. Jokers: Šimon – Pugner, Drobný, Koníř, Kochan – Abrahám, Le, Lopuszynski (85. Harda), Šůma (70. Likavec) – Vaněk (85. Jilemnický), Pařík (55. Rapčan). Krásná Studánka: Urban – Pojsl, Macháček, Zatroch, Lednický – Vajtr, Janus, Hála (46. Chobot), Kadeřábek – Novák, Adamec.

BÍLÝ KOSTEL B – DOLNÍ ŘASNICE 5:1 (3:0)

K úvodnímu gólu domácích pomohl hostující brankář, jenž neudržel míč a Studnička ho pohodlně dopravil do sítě. Dolní se nedařily útočné přihrávky a navíc za stavu 2:0 jí nebyl uznán gól pro ofsajd. Pak Kostel přidal třetí zásah z penalty. Ve druhé části utkání šla Dolní více do útoků, ale vzadu hrála na riziko a tím otevírala prostory pro domácí útoky. Hosté ještě navíc měli smůlu v koncovce, kdy dvě dobré střely stihla obrana domácích zblokovat. Kostel vytěžil dvě šance a tři další zazdil.

Branky: 11., 76. a 88. Dominik Ďuriš, 4. Studnička, 24. Jan Ďuriš – 56. Ressel. Rozhodčí: Kafka, ŽK: 1:0, 60 diváků. Bílý Kostel: Ulrich – Binar st., Libor Janáček, Strnad, Karban – Fedák, Studnička, Leoš Janáček (70. Mizera), Jakubec – Dominik Ďuriš, Jan Ďuriš. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel – Petrovič, M. Kovačík (70. Jelínek), Kadera, Štrbák – Sochor, David.

VIŠŇOVÁ B – ROZSTÁNÍ B 5:2 (5:0)

Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním zcela vládli domácí a při hře na jednu bránu nasázeli hostům pět gólů. Ve druhém se karta po domácím prostřídání otočila a utkání mohlo skončit klidně 5:5. Rozstání kromě dvou tref Maděrou a Chytrým mohli po jasných gólovkách mělo duel zdramatizovat. Ale nestalo se.

Branky: 3. a 24. Pikous, 10. a 42. Michálek, 4. Knapp – 62. a 65. Hrubeš. Rozhodčí: Blažek, ŽK: 0:1, 50 diváků. Višňová: Závůrka – Labský, Knapp, Lachman, Bečička (56. Rücker) – Cýrus, Pavlů, Pikous (56. Beran), Linke (62. Marek) – Hroch, Michálek (46. Kocián). Rozstání: Vrábel – Kyksa, Čihula, Bulíř, Jílek – Ulrich, F. Grujoski, Drahota (69. Chytrý), Macoun (46. Maňák) – Maděra, Hrubeš.

DOHRÁVKA:

ROZSTÁNÍ B – NOVÉ MĚSTO 1:1 (0:1)

V dohrávce se konala zasloužená plichta, i když hostující Šindler zazdil tři sólové nájezdy. Ale gólman Chytrý byl proti a kapituloval jen při koncovce Láznického. Nakonec se domácím, kteří hrozili ze standardních situací, podařilo srovnat. Jak jinak než po trestném kopu dorážkou Jana Čihuly.

Branky: 61. J. Čihula – 41. Láznický. Rozhodčí: Šoun, 2:0, 70 diváků.

Rozstání: Chytrý – Kysela, Bulíř, Holubek (14. Jílek), Drahota, Macoun (63. Hajský) – F. Grujoski, Passian, Maděra – J. Čihula, Hrubeš. Nové Město: Suk – Dymokurský, V. Černý, Jalovičár, Šmidrkal – Nevečeřal, Šindler, Láznický, Kolenkár – Pacovský, Lakomý.

Další kolo – sobota 9. října: Krásná Studánka B – Nová Ves (14), Dětřichov – Višňová B, Dolní Řasnice – Rynoltice B, Mníšek A – Frýdlant B, Nové Město – Machnín, Osečná – Jokers, vše od 16. Neděle 10. října: Rozstání B – Bílý Kostel B.