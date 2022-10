JOKERS - MACHNÍN 4:1 (1:0)

Hřiště u Monte Carla v Raspenavě po letech ožilo fotbalem. "Žolíci" a machnínský soupeř hráli na slušném place a domácí z mnoha šancí proti bojovnému týmu nastříleli čtyři góly. O tři z nich se postarali tři ze čtyř rozhodčích v dresech Jokers. Navíc dvakrát míč orazil machnínskou bránu, na straně domácích si zachytal hráč z pole Harda.

Branky: 23. Šůma, 53. Abrahám z pen., 62. Barcuch, 74. Mokrý - 84. vlastní. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 3:1, ČK: 72. Tobolka - 69. Poláček. Jokers: Harda - Tobolka, Pařík (85. Kubíček), Kochan, Stříbrný (70. Rys) - Le, Lopuszynski, Kinský (61. Mokrý), Barcuch - Abrahám, Šůma (85. Pospíšil). Machnín: Stehlík - Kocourek, Poláček, Lochman (85. Bér), Hanibal - Štork, Resler, Černý, Kühr (46. Gruncl) - Zbořil, Souček.

KRÁSNÝ LES - STRÁŽ N. N. 3:1 (0:0)

Srovnávací fotbal. Ještě na jaře hráli domácí III. třídu a hosté I. B třídu. Domácí na kvalitním hřišti byli víc natěšení, ale z herní převahy v I. poločase nic nevytěžili, opět špatně řešili finále a párkrát zvonily tyče. Do vedení se dostali až po hodině hry Čekanem, jenže soupeř za chvíli z penalty vyrovnal. Ale za pět minut se kopala penalta proti Stráži a Les znovu vedl. V závěru domácí potvrdili výhru z další penalty a navíc mohl jistit vítězství střelou od půlky Stejskal, jenže míč do brány nenasměroval.

Branky: 62. Čekan, 73. Uzel z pen., 87. Stříteský z pen. - 69. Benda z pen. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:1. Diváků: 80. Kr. Les: Albrecht - Záruba, Uzel, Strnádek, L. Folda - Rekšák (56. Suchomel), R. Folda, Stříteský, D. Folda - Čaban (70. Stejskal), Čekan (75. Vebr). Stráž: Jirsa - Bartoš, Benda, Cvejn, Dostál - Horáček, Oplištil, Hudec (62. Vacek), Nosek (54. T. Oberreiter) - Vancl, L. Oberreiter.

OSEČNÁ - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 5:2 (1:2)

Domácím chyběli gólman a útočník (covid), takže to měli se sestavou složitější. Studánka hrála dobrý fotbal a dvakrát se v zápase dostala do vedení. Osečná po změně stran zabrala, srovnala a Naštický po úspěšné dorážce neproměněné penalty ji prvně poslal do náskoku. Jenže pak domácí jakoby usnuli a Studna dost tlačila. Ale po hádce a následném strčení do protihráče byl vyloučen hostující kapitán a jeho tým pak totálně vypadl ze hry. Osečná toho využila a v přesilovce přidala další dvě trefy.

Branky: 30. a 63. Naštický, 51. Mareček, 81. Vik, 89. Tomáš - 27. Kadeřábek z pen., 36. Hloušek. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:2, ČK: 72. Novák (KS). Diváků: 50. Osečná: J. Suchar - Novotný, Naštický, Trapp, Conway - Filinger, Mareček, Salava (78. Vik), Pittner (90. Karala) - Kysela, Tomáš. Kr. Studánka: Průšek - Vítek (78. Chobot), Novák, Hloušek, Lednický - Opočenský, Házi, Kulašiak, Smolák - Kadeřábek (64. Vajtr), Kurel.

MILOSLAV CIHLÁŘ