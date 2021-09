Velmi dobře si vede Dolní Řasnice, která drsně vyškolila rezervu Frýdlantu na jeho hřišti. Gólové žně (devět branek) byly v utkání nováčka Jokers a Nového Města a nováček se výhrou dostal do čela přeboru.

Hattrick si ke svým třicetinám věnoval machnínský Tomáš Gondola a také třikrát skóroval Vojtěch Brož z Nové Vsi.

Bilance 8. kola: 7 - 5 - 0 - 2. Žluté karty: 20 (11:9), vyloučen Pařík (Jokers). Branky: 35 (21:14).

FRÝDLANT B - DOLNÍ ŘASNICE 0:5 (0:1)

Tréninkové manko domácích se projevilo v derby. Béčko hrálo špatně, což také dokazoval "Messi" Štrbák, který ve svých 48 letech zle proháněl jeho defenzivu a čtyřikrát běžel sám na branku. Frýdlant měl také smůlu, když dvakrát nastřelil tyč. Do poločasu mohlo být 0:3, hosté však nepřesnosti v koncovce napravili po přestávce, kdy domácí kupili chybu na chybu. Řasnice předváděla brejky, na které domácí nenašli zbraň. Hosté tak po bojovném výkonu získali všechny body.

Branky: 58. a 78. Kadera, 28. Sochor, 48. Štrbák, 86. Ressel. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 0:2, 40 diváků. Frýdlant: Němec - Válek, Pleskač, Peml (62. Rieger), Bárta - Cýrus (27. Antal), Šena, Buřita, Ponc - Kudrna (54. Mauer), Böhm. Dolní Řasnice: Veselý - T. Kovačík, Zimmermann, Riedl - Ressel, Petrovič, M. Kovačík (80. Jelínek), Kadera (62. David), Hnilička - Sochor, Štrbák (84. Kolenkár).

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - MNÍŠEK 3:0 (0:0)

V minulosti velké a vyrovnané derby přineslo do půle jen hodně průměrný fotbal. Hrálo se hlavně ve středu hřiště a Mníšek měl díky jednoduchému fotbalu mírně navrch. Domácí s posilou Pickem z áčka začala soupeře po změně stran více presovat a po průnikové přihrávce otevřel skóre Janus. Tím se Studna uklidnila a postupem času byla lepší. Hostující Šikýř pak v jediné šanci zklamal a po odpovědi Pojsla v podání lobu získali domácí převahu. Po dalších šancích se slalomem od půlky prezentoval Adamec. Domácí slavili, hosté zklamali.

Branky: 16. a 53. Janus, 77. Pojsl. Rozhodčí: Dědek, 30 diváků. Krásná Studánka: Průšek - Pojsl, Ševčík, Bitman (66. Vajtr), Lednický - Picek, Janus, Adamec, Urban (56. Horáček) - Novák, Kadeřábek. Mníšek: Skála - Košnar (66. Mikeš), P. Proche, Lukáč (77. Loubek), Čeřovský - Konrád (52. Štujber), M. Proche, Drašner, Kos - Švanda (52. Moravec), Šikýř.

NOVÁ VES - DĚTŘICHOV 4:0 (2:0)

Ves se fotbalově probouzí a schytal to zkušený Dětřichov. V utkání nebyl nouze o šance na obou stranách, jenže hosty vychytal gólman Svinka. Domácí výkon se i díky vyprázdněné marodce stabilizuje a je stále lepší.

Branky: 15., 51. a 87. z pen. Vojtěch Brož, 39. Žlebek. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 4:1, 40 diváků. Nová Ves: Svinka - Řehák, Malaga (46. Winkler), Dobiaš, Žlebek - Illek, Marek (67. Kratochvíl), Novotný (52. Roubíček), Šalát (81. Válek) - Brož, Trojan. Dětřichov: Myška - Raiman, Mičunovič, Patrman, Vízner - Válek, Kohucik, Rašín, Zrůst - Votruba, Zahrádka.

MACHNÍN - ROZSTÁNÍ B 6:2 (3:0)

Domácí zabrali jaksepatří. Žádné velké nakopávání, ale přihrávky do nohy a také kombinace. Dařilo se jako dlouho ne a kromě půltuctu branek ještě dvakrát zvonila tyč. Po prostřídání přišel trochu útlum a Rozstání s exligovým Martinem Abrahamem alespoň kosmeticky debakl upravilo.

Branky: 43., 48. a 67. Tomáš Gondola, 37. a 53. Chomout, 10. L. Černý - 63. J. Dušek, 79. Passian. Rozhodčí: Myslivec, ŽK: 0:1, 30 diváků. Machnín: Gregor - Pavlišta, Chomout, Binka, Minář - Gruncl, L. Černý (75. Vobecký), Stuchlík, M. Černý (66. Poláček) - Markuliak (72. Formánek), Gondola. Rozstání: Vrábel - Jílek, Čihula, Abraham, J. Dušek - Drahota, Passian, T. Dušek (46. Bulíř), Hrubeš - Macoun, Ulrich (66. Maňák).

JOKERS - NOVÉ MĚSTO 5:4 (1:2)

Drama až do konce. Hosté z Města vyhráli poločas, když Jokers úvodních 20 minut nevěděli, co hrát. Hrálo se ve vysokém tempu, jenže domácím chyběl Koníř a hosté vedli 2:0. Do II. půle domácím naskočil Lopuszynski, který hru nováčka osvěžil. Hosté čerpali z šikovnosti útočníka Ondřeje Černého, domácí srovnali na 3:3, nastřelili tyč a břevno. Žolíky nakoplo vyloučení Paříka a v oslabení, které trvalo čtvrt hodiny, dvakrát skórovali. Město stihlo v dramatickém závěru jen snížit.

Branky: 49. a 82. Moc, 32. Abrahám, 67. Drobný, 80. Kochan - 13. a 58. Lode, 26. Šindler, 83. Láznický. Rozhodčí: Blažek, ŽK: 5:1, ČK: 75. Pařík (J), 90 diváků. Jokers: Šimon - Pugner, Drobný, Rapčan, Kochan - Abrahám, Le (46. Lopuszynski), Moc (87. Jilemnický), Mokrý (85. Harda) - Vaněk, Pařík. Nové Město: Suk - V. Černý, Šindler (46. Pacovský), Šmidrkal, Nevečeřal - Lode, Láznický, Kolenkár, Lakomý - O. Černý (76. Jalovičár), Dymokurský.

BÍLÝ KOSTEL B - RYNOLTICE B 3:1 (0:1)

Hosté doplatili na střeleckou mušku ve svých třech šancích do 20. minuty. Sice pak z dalších příležitostí a po dvou tyčích jedinou využili díky penaltě, ale domácí nejprve po otočce srovnali a navíc jim vyšli dva úniky. Rynoltice ani po přestávce dvě velké šance nedotáhly do konce.

Branky: 58. a 59. Studnička, 76. Hyška - 44. Kraus z pen. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 1:4, 60 diváků. Bílý Kostel: Ulrich - Binar, J. Černý, Libor Janáček, Strnad (46. Vik) - Jakubec (46. Mizera), Studnička, Černohorský, Leoš Janáček (65. Fedák) - Hyška, Procházka. Rynoltice: Hřib - Zelený, Borsuk, Peřina, Kopecký - Moravec, Firman (63. Michal Šálek), Karásek (46. Pudil), Jakub Kraus - L. Černý (46. Ryšavý), Josef Kraus.

VIŠŇOVÁ B - OSEČNÁ 0:2 (0:2)

Domácí favorité tvrdě podcenili hosty, kteří se prezentovali velice bojovně a důslednou obranou. Přitom domácí hráli první půli 35 mnut na jejich polovině a po změně stran byli ještě o pár minut lepší. Jenže nic platno, když střelecky totálně Višňováci selhali. Vrchol byla neproměněná penalta v 76. minutě, kterou Labský nasměroval do tyče. Domácí do soupeře sice bušili, proti však byl také gólman Suchar, který minimálně čtyřikrát svoji Osečnou podržel. Zanďour se hostům vydařil a navíc skórovali po chybě, kdy Švec prošel obranou a pak Novotný ze 40 metrů nachytal domácího strážce svatyně. V samém závěru střídající trenér Osečné Bergr unikl od půlky, ale na koncovku již neměl síly.

Branky: 13. Švec, 41. Novotný. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:0, 100 diváků. Višňová: Linke - Lachman, Cýrus, Bláha (46. Bednář), Žežulka (41. Kocián) - Bečička (76. Marek), Labský, Zita, Hloužek - Melka st. (46. Švadlenka), Pavlů. Osečná: Suchar - Koťátko, Štěpánek, Bocheňský (31. Čechák), Salava - Hobbs, Tomáš, Filinger (79. Bergr), Novotný - Vik, Švec.

Další kolo - sobota 25. září: Dětřichov - Machnín, Dolní Řasnice - Višňová B, Mníšek A - Nová Ves, Nové Město - Krásná Studánka B, Osečná - Bílý Kostel B - vše 16.30.

Neděle 26. září: Rozstání B - Frýdlant B, Rynoltice B - Jokers, oba od 14.



VÝSLEDKOVÝ SERVIS



FOTBALOVÁ III. TŘÍDA - JIH:

Zdislava - Hlavice 0:13 (0:9). Branky: Šenberk 4, Hozák 2, Najman 2, Naumiuk 2, Löfler 2, Česák.

Václavice - Vesec B 2:6 (0:4). Branky: Svoboda 2 - Hůlka 2, Schmidbauer 2, Brauner, Bureš.

Chotyně - Vratislavice B 3:3 (2:2). Branky: Pramor, vlastní, Krček - Salaba 2, Strauss. ČK: 49. Kolínský (Ch).

Příští program - sobota 25. září: Vesec B - Doubí B (16), Václavice - Zdislava (16.30).

Neděle 26. září: Hlavice - Chotyně (16.30).



FOTBALOVÁ III. TŘÍDA SEVER:

Bílý Potok - Víska 5:5 (1:2). Branky: Sivak 2 (1 z pen.), Diltchev, Pavlíček, Čonka - Mourek 2, Jehlička, Čejka, Hoť.

Mníšek B - Frýdlant C 3:0 (1:0). Branky: Coufal 2, Labuda.

Jindřichovice - Krásný Les 2:6 (0:3). Branky: Hrevuš, Karala - Němec, Čekan, Škareda, Stříteský, Čaban, Kožarik. ČK: 78. Knapp (J).

Kunratice - Bulovka 0:12 (0:6). Branky: Milan Hýbl 3, Milan Plesar 3, Jiří Votrubec 3, Smolný, Kohut, Machek z pen.

Raspenava - Horní Řasnice 3:1 (3:0). Branky: Prokop, Balog z pen., M. Koudelka - Benda. ČK: 46. Rác (R).

Odloženo na 28. září od 14 hodin: Hejnice B - Habartice.

Další kolo - pátek 24. září: Frýdlant C - Hejnice B (18).

Sobota 25. září: Bulovka - Bílý Potok, Habartice - Kunratice, Horní Řasnice - Mníšek B, Krásný Les - Raspenava, Víska - Jindřichovice, vše od 16.30.