Stráž zřejmě zapomněla hrát fotbal a hostující Dolní Řasnice ji oloupila o všechny body. Proto je stále poslední s jediným bodíkem. Bílý Kostel vstřelil doma hostům z Doubí jen jeden gól, což na zisk bodu nestačilo.

Kolo bylo neúplné, protože duel Jokers - Machnín nebyl kvůli špatnému terénu sehrán. Náhradní termín je v 28. září od 16 hodin v Dolní Řasnici.

Bilance kola: 6 (3 - 0 - 3). Branky: 26 (14:12). Žluté karty: 21 (10:11), červené karty: K. Šalát (Nová Ves) a Vedral (Doubí). Nejlepším střelcem okresu stále zůstává Tomáš Vacek z Rynoltic (12). V tomto kole se hráči prosadili maximálně jen dvougólově.

RYNOLTICE - NOVÁ VES 3:2 (0:1)

Ostře vedený zápas měl krajskou kvalitu, ke které však rozhodně nepřispěl chybující rozhodčí. Utkání mělo velký náboj, navíc proti sobě nastoupili otec a syn Kopicovi. Na straně domácích syn Martin, na té druhé otec Petr. A samozřejmě exligoví hosté Čupr, Radzinevičius a Štajner. Rynoltičtí byli v úvodu aktivnější a po závaru měli výhodu penalty, kterou však Švarc zahodil. Na druhé straně byl odmávaný ofsajd, ale i tak sudí nařídil penaltu. "Radzi" ji proměnil, ale rozhodčí ji nechal opakovat, přesto byl Radzi opět úspěšný a Ves vedla. Na obou stranách byly spousty šancí po sporných momentech a navíc v samém závěru půle byl za faul vyloučen hostující hráč. Domácí z přesilovky po tečované střele srovnali, ale Ves i v oslabení měla tři gólové situace. Po další šanci a technické střele Dobiaše hosté opět vedli. Poté se navíc pískala penalta proti domácím a opět byl v akci Radzi. Sice ji proměnil, ale opět se opakovala. Jenže tentokrát ji kanonýr nasměroval do tyče. To byl zlom v duelu, protože domácí se chytli a po centru Ryšavého a dorážce Tomáše vyrovnali. Nakonec se Rynolticím povedlo skórovat potřetí kanonýrem Tomášem Vackem a šly do vedení. To se nezměnilo ani po pětiminutové pauze, která vznikla po hozeném pivu na rozhodčího (ze strany hostujících fans).

Branky: 58. Ryšavý, 85. J. Vacek, 89. T. Vacek - 41. Radzinevičius z pen., 65. Dobiaš. Rozhodčí: Toman, ŽK: 5:4, ČK: 45. K. Šalát (NV). Diváků: 250. Rynoltice: Kubínek - Švarc, Peřina, Šálek, Ryšavý - Karásek, Hanzl, Borsuk (80. Dospěl), Kopic - T. Vacek, Dobrovolný (42. J. Vacek). Nová Ves: Svinka - K. Šalát, Kopic, Malaga, Dobiaš (80. J. Šalát) - Václavík, Štajner (80. Illek), Čupr, Matěj Marek - Smola, Radzinevičius.

FRÝDLANT B - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:3 (2:1)

Na straně domácích hráli dva 15letí kluci, ale také o 30 let starší harcovníci. Hosté přijeli a hráli s minimem hráčů, bez střídání. Přestože hrály oba týmy v dobrém nasazení a padlo sedm branek, fotbal byl spíš takový splašený. Přispěly k tomu i propustné obrany. Domácí béčko získalo tři body po brance Krawczyka v závěru a výhrou odčinilo drsnou porážku z minulého kola.

Branky: 17. Mourek, 29. Bárta, 57. vlastní, 84. Krawczyk - 45. z pen. a 71. Kadeřábek, 52. Chobot. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 1:2. Diváků: 30. Frýdlant: Němec - Bárta, Pleskač, Kaplet, Válek - Mourek, Šena (72. J. Capulič), Ponc, Ptáček (63. P. Capulič) - Krawczyk, Mir. Stýbal (46. Krišal). Kr. Studánka: Vymetal - Vítek, T. Macháček, Zatroch, Chobot - Horáček, Bitman, Pojsl, Házi - Urban, Kadeřábek.

OSEČNÁ - KRÁSNÝ LES 3:1 (0:0)

Osečná se poločas bez Naštického hledala, vůbec se jí nedařilo. Krásný Les tak byl lepším týmem a připravoval domácím zlé chvilky. Druhou půli začali domácí šťastným gólem Hobbse a pak Švec z veliké dálky chytře přehodil vysoko postaveného gólmana. Hosté nic nevzdávali a podařilo se jim proměnit jednu ze šancí. Jejich naděje nakonec sfoukl z protiútoku Salava. Rozhodčí neměli problém a byli na výši.

Branky: 48. Hobbs, 56. Švec, 80. Salava - 74. Uzel. Rozhodčí: Petráš, ŽK: 1:2. Diváků: 50. Osečná: Ticháček - Mareček (51. Salava), Novotný, Trapp, Švec (87. Bergr) - Kysela, Pittner (72. Vik), Conway, Tomáš - Filinger, Hobbs. Krásný Les: Albrecht - Rekšák, Uzel, Kravar (70. Stejskal), L. Folda - Němec, R. Folda, Stříteský, D. Folda (75. Suchomel) - Čekan (50. Janda), Čaban (70. Vebr).

STRÁŽ NAD NISOU - DOLNÍ ŘASNICE 1:2 (0:0)

Strážští se nemohou ani po pádu do okresu herně zvednout. Hra bez větších kombinací a v šancích bezzubí. Přitom mladý gólman Horan musel dvakrát vyřešit velké šance Dolní po chybách stoperů a jednou mu pomohlo břevno. Hosté byli kupodivu běhavější, lepší a dokázali otočit jednogólový náskok domácích. Stráž měla pár slušných šancí, jenže nastřelila pouze tyč a poté ještě přestřelit prázdnou bránu z pěti kroků. Také hlavička v poslední minutě měla skončit v síti.

Branky: 49. L. Oberreiter - 53. David, 63. Kadera. Rozhodčí: Dědek. Diváků: 20. Stráž: Horan - Bartoš, Benda, Dostál, Landa (86. Láníček) - T. Oberreiter, Vancl (76. Hudec), Cvejn, Kapras - Roček (46. L. Oberreiter), Horáček (46. Oplištil). D. Řasnice: Špína - T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel - M. Kovačík, Petrovič, Kadera (86. Šimička), David - Sochor, Jelínek.

VIŠŇOVÁ B - MNÍŠEK 2:2 (0:1)

Na obou stranách vynikali gólmani, kteří do poločasu řešili jen po jedné šanci. Nakonec byli úspěšnější hosté, kteří v závěru půle vstřelili gól. Domácí Szappanos vykryl střely Širance a po přestávce další ránu. Na domácí straně byl nebezpečný Knapp. Pro diváky v zajímavější II. půli Mníšek navýšil vedení a domácí museli dotahovat. Brzy snížili a poslední minuty jim patřily. Rücker srovnal ranou ze 25 metrů a pak měli výrazné šance jeho spoluhráči Kutílek a Labský.

Branky: 58. Lachman, 90. Rücker - 44. Mikeš, 50. Teubner. Rozhodčí: Diringer, ŽK: 3:1. Diváků: 110.

Višňová: Szappanos - Labský, Cýrus, Knapp (46. Rücker), Bečička - Švadlenka (55. Hloužek), Pavlů, Lachman, Pospíšil (55. Beran) - Štrbák (77. Kutílek), Žežulka (46. Schmidt). Mníšek: Sobotík - Drašner, Petr Proche (89. Martin Proche), Sonntag, Čeřovský - Matěj Proche, Teubner, Rašín, Jerie (37. Mikeš) - Švanda, Širanec (40. Coufal).

BÍLÝ KOSTEL B - DOUBÍ B 1:2 (1:2)

Na mizerném terénu se hrál slušný fotbal, v němž domácí opět předvedli bezzubou koncovku. Kromě střelce Fedáka se nikdo nedokázal trefit a domácí zřejmě přitahoval jako magnet oranžový dres 50letého doubského gólmana Pillmanna. Za hosty umí dávat góly Lukáš Hruboň, když při tom druhém ho nastřelil nešťastný domácí bek. Závěrečný nápor Bíláku sice přinesl tři šance, ale v nich také impotentní koncovku.

Branky: 15. Fedák - 3. a 31. Hruboň. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 0:2, ČK: 82. Vedral (D). Diváků: 40. B. Kostel: Bergman - Fedák, Čáp, Jan Ďuriš, Pulda - Hyška, Studnička, Leoš Janáček, Binar ml. - Procházka, Dušek. Doubí: Pillmann - Vedral, Valášek, Gruncl, Kosiewicz - Kabát, Stříbrný (65. Sůra), Hruboň, Kříček - Soukup (46. Fibrich), Kašpar.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA SEVER: Víska - Jindřichovice 0:0. Horní Řasnice - Raspenava 2:2 (1:2). Branky: Bílek, Kravchuk - Holub, Macháň. Bílý Potok - Bulovka 2:5 (0:1). Branky: Kolka 2 - Puchmertl, Franc, Hofman, Ryšavý, Hýbl. Dětřichov - Mníšek B 1:0 (0:0). Branka: Zrůst. Hejnice B - Frýdlant C 2:1 (1:0). Branky: Štícha, Leitner - Doležel.

Tabulka: 1. Bulovka 12, 2. Dětřichov 12, 3. Hejnice B 10, 4. Jindřichovice 8, 5. Bílý Potok 7, 6. Mníšek B 6, 7. Víska 5, 8. Horní Řasnice 4, 9. Habartice 4, 10. Raspenava 2, 11. Frýdlant C 0.

SKUPINA JIH: Rozstání B - Vesec B 6:3 (3:1). Branky: Jan Hrubeš 3, J. Čihula, Aubrecht, Musil - Müller 2, Háza. Vratislavice B - Zdislava 7:2 (3:0). Branky: Lukáš Žabka 3, Strauss, Kavetskyi, Vaynahiy, Abdumannabov - Houdek, Mičán. Hlavice - Václavice 5:1 (2:0). Branky: Löffler 2 (1 z pen.), Zejbrlík, vlastní, Borč - Svoboda z pen. ČK: 17. Kropáček (V).

Tabulka: 1. Rozstání B 15, 2. Vesec B 12, 3. Vratislavice B 7, 4. Chotyně 6, 5. Hlavice 1, 6. Václavice 0, 7. Zdislava 0.

MILOSLAV CIHLÁŘ