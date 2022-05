Vedoucí Višňová B klopýtla při bezbrankové plichtě v Osečné. Dětřichov si doslova kope hrob – pátý zápas na jaře a ještě nevstřelil ani gól. Tentokrát prohrál doma se stejně ohroženou Novou Vsí. Jarní dech nemohou popadnout v Dolní Řasnici, kde místní prohráli s Frýdlantem gólem v závěru duelu. V souboji rezerv si vedla lépe ta Rynoltická, která jednogólově porazila Bílý Kostel.

Bilance kola – 7 (4 – 1 – 2), branky: 20 (12:8), žluté karty: 18 (9:9). Červené karty: Zahrádka (Dětřichov) a Surmay (Nová Ves).

Střelci: Václav Černý 21, Šindler 20 (oba Nové Město).

ROZSTÁNÍ B – MACHNÍN 3:2 (2:0)

Domácí již nutně potřebovali zabrat, protože poslední výhra se datovala 24. října (4:3 Osečná). A tak se jim to po čtyřech jarních kolech bez vítězství podařilo. Notně k tomu přispěli i hosté, kteří se pomalu ani nesešli a první půli odehráli hrozně. Rozstání bylo jasně lepší, velice nebezpečné ze standardek. Brzy dalo dvě branky a hrálo se jen na půli hostů. Ve druhé půli se karta obrátila, Machnínu začal šlapat střed zálohy a rodily se šance. Samozřejmě na obou stranách, kdy domácí další čtyři velké spálili, ale i Machnínští měli možnosti na srovnání.

Branky: 3. a 17. Holubek, 64. Bolina – 76. Lochman, 80. Gondola. Rozhodčí: Kafka. Diváků: 40. Rozstání: Vrábel – Ulrich (68. Kyksa), Bulíř, Dušek, Bolina – F. Grujoski (64. Macoun), Holubek (64. Synek), Passian, Tomáš – Havlišta, Aubrecht (74. Maňák). Machnín: Poláček – Šebek (68. Novotný), Stehlík, Binka (62. Gruncl), Bér – M. Černý, Lochman, Stuchlík, L. Černý – Gondola, Bárta.

MNÍŠEK – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:0 (2:0)

Studna dorazila a hrála bez áčkových posil, a tak toho v ofenzivě moc neměla. Pokusy z dálky nebyly přesné, takže gólman Skála neměl moc práce. Domácí se dostali brzy do vedení po standardce a pak jistili náskok po průnikové přihrávce. Mníšek měl víc šancí a dvě z nich využil po Teubnerových přihrávkách prvně na jaře v útoku hrající Šikýř. Domácí se dalšími třemi body vzdalují od spodku tabulky.

Branky: 57. a 60. Šikýř, 7. Kos, 15. Švanda. Rozhodčí: Pokorný, ŽK: 0:1. Diváků: 60. Mníšek: Skála – Čížek (46. Drašner), P. Proche, Sonntag, M. Proche (46. Čeřovský) – Teubner, Rašín, Vacek, Kos – Šikýř (75. Jerie), Švanda (58. Mikeš). Krásná Studánka: Vymetal – Soukup, Chmátal (46. Vecko), Zatroch, Lednický – Hnilička, Vajtr, Hájek, Hála – Jiroš, Novák.

NOVÉ MĚSTO – JOKERS 2:1 (2:1)

Osmá výhra Města v řadě – na jaře je neporaženo. Nejlepší ofenziva okresu překonala druhou nejlepší obranu dvakrát. Urputná bitva přinesla vyrovnaný souboj, v němž ale domácí měli ještě tři dobré možnosti skórovat. Hosté hrozili ze standardních situací, domácí V. Černý v 80. minutě přehodil gólmana, ale míč skončil na břevně.

Branky: 30. Lakomý, 44. Šindler – 37. Vaněk. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 3:1. Diváků: 70. Nové Město: Suk – Pospíšil, V. Černý, Šmidrkal, Nevečeřal (84. Dymokurský) – Lode, Láznický, Kolenkár (90. Škareda), Šindler – Lakomý, O. Černý. Jokers: M. Šimon – Pugner, Kochan, Koníř, Rapčan – Le, Pařík, Abrahám, Kinský – Vaněk (85. Trejbal), D. Šimon.

OSEČNÁ – VIŠŇOVÁ B 0:0

Favorizovaní hosté rozhodně nebyli lepší. Domácí sehráli vyrovnaný mač, v němž jim chyběly finální přihrávky. Šancí bylo pomálu, tutových byla na každé straně jediná. Stínem zápasu bylo zranění domácího Štěpánka na kotníku, pro něhož musela přijet rychlá.

Rozhodčí: Vasko. Diváků: 30. Osečná: Pátek – Koťátko (62. Conway), Štěpánek (46. Kysela), Naštický, Hostaš – Mareček (45. Vik), Budina, Novotný, Suchar (80. Bergr) – Hobbs, Salava. Višňová: Závůrka – Labský, Lachman, Hloužek (75. Marek), Rücker (55. Roubal) – Bečička, Cýrus, Beran, Švadlenka – Ismanický, Šolta.

DĚTŘICHOV – NOVÁ VES 0:2 (0:1)

Domácí se cítí poškozeni rozhodčím, kteří sice po faulu na Hlávku ve vápně kopali penaltu, ale gólman za brutální zákrok (zlomený nos a otřes mozku) vyloučen nebyl. Následovala penalta, kterou Dětřichov proměnil, jenže při radosti k cestě do kruhu sudí sdělil, že do vápna předčasně vběhl domácí hráč. Penalta se tedy opakovala, bohužel tu Zahrádka neproměnil. Zápas se změnil v bramboračku, v níž Dětřichov čtyřikrát zahodil tutovky. Naopak Ves z první kloudné akce šla do vedení. Přestože se druhá půle většinou odehrála na půlce hostů, domácí nic nevytěžili. Navíc jim byl vyloučen po faulu na svoji osobu vyloučen Zahrádka. A v závěru domácí při hře deset na deset inkasovali podruhé.

Branky: 27. Dobiaš, 80. Roubíček. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 2:4, ČK: 55. Zahrádka – 68. Surmay. Diváků: 40. Dětřichov: Válek – Vízner, Mičunovič, Vít, D. Ráž – Patrman, Hlávka (23. Votruba), Prokopec, Zrůst – Zahrádka, Albert (61. Čindejev). Nová Ves: Michal Marek – Dobiaš, Illek, Žlebek, Matěj Marek (75. Novotný) – Lanc, Winkler, K. Šalát, Roubíček (90. Salaba) – Václavík, Surmay.

DOLNÍ ŘASNICE – FRÝDLANT B 1:2 (0:0)

Marodka Dolní se trochu vyprazdňuje, ale zase na výhru nedosáhla. Ve vyrovnaném utkíání měl domácí Riedl velešanci hlavičkou z několika kroků, jenže opuštěnou branku absolutně minul. Po hodině hry celkem zbytečně zastavil rušový útok hostů domácí bek a kvalitní sudí Jirák foukl penaltu. Z ní šel Frýdlant do vedení, a tím začal i jeho tlak. Utkání pak narušilo krvavé zranění protihráčů, takže se deset minut nehrálo. Pak se domácímu trenérovi Leiblovi povedlo střídání, kdy čerstvý Skalický dorazil míč do branky na 1:1. Jenže následovala střela na domácí bránu,kterou si obránce srazil do vlastní sítě. V nastaveném čase ještě Dolní sahala po bodu, ale velké příležitosti Skalického a Sochora nenašly cíl. Samozřejmě to moc trenéra Leibla nepotěšilo, a tak slaví 75. narozeniny bez bodového zisku.

Branky: 82. Skalický – 62. Šena z pen., 89. Němec. Rozhodčí: Jirák, ŽK: 3:1. Diváků: 50. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Jelínek (58. M. Kovačík – 79. Bartoš), Riedl, Ressel – Kadera, Petrovič, Sochor, Hnilička (66. Skalický) – David, Štrbák. Frýdlant: M. Stýbal – Mauer (54. Ponc), Peml, Šubrt, Bárta – Ponc, Cýrus, Šena (79. Tomášek), Válek – Kozák, Němec.

RYNOLTICE B – BÍLÝ KOSTEL B 2:1 (2:0)

Domácí těžili z rychlosti Čermáka, který vstřelil brzy dvě branky. Pak měly Rynoltice sice navrch, jenže dalších šest tutovek zahodily. V celém utkání měli Rynoltičtí výrazně víc šancí, ale Kostel se po prostřídání zlepšil a domácím docházely síly. Z hostů nejvíce zlobil Studnička, gólově se prosadil v závěru jen Ďuriš z penaltu za ruku.

Branky: 5. a 17. L. Čermák – 87. Jan Ďuriš z pen. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:2. Diváků: 40. Rynoltice: Jan Vacek – Zelený, Peřina, Dobrovolný, Dospěl – Moravec, Borsuk, Karásek, Šálek – L. Černý (62. Kopecký), Čermák. Bílý Kostel: Vik – Binar (46. Jakubec), Strnad, J. Černý (62. Hindrák) – Suchánek, Růzha, Jan Ďuriš, Studnička, Janáček – Hyška, Černohorský (46. Procházka).

OSEČNÁ – MNÍŠEK 1:2 (1:1)

Ve vloženém posledním kole začal lépe Mníšek, ale pokusy Vacka i Širance zlikvidoval gólman. Naopak domácí skórovali hned z první šance hlavou. Hosté pak za pár minut srovnali po rychlém brejku. Druhý poločas byl na šance bohatší. Nejprve domácí hlavičkovali těsně nad a na druhé straně Houdek také hlavou minul. Pak hosty podržel gólman Skála, který zlikvidoval tutovku. Stejně Vik na druhé straně vychytal Teubnera. V 78. hostující Širanec trefil břevno, který nakonec dvě minuty před koncem strhnul výhru na stranu Mníšku.

Branky: 14. Tomáš – 22. Kos, 88. Širanec. Rozhodčí: Kratochvíl, ŽK: 1:1. Diváků: 40. Osečná: Vik – Filinger, Mareček, Štěpánek, Naštický – Kysela (56. Salava), Suchar, Ticháček (25. Bergr), Novotný – Tomáš (72. Bílý), Hobbs. Mníšek: Skála – Čeřovský, P. Proche, Sonntag, Houdek – Kos, Vacek (78. Švanda), Rašín, Matěj Proche (46. Teubner) – Šikýř, Širanec.

III. TŘÍDA, SKUPINA SEVER:

Frýdlant C – Habartice 1:4 (1:3). Branky: Doležel – Martin Kyncl 3, Soukup. Bílý Potok – Kunratice 4:0 (1:0). Branky: Brož, Heller, Sivak, Pavlíček. Bulovka – Jindřichovice 4:2 (2:0). Branky: Hofman 2, Ryšavý, Plesar z pen. – Knapp, Karala. Horní Řasnice – Hejnice B 2:2 (1:2). Branky: Bureš, Matějka – Leitner, Cifra. Krásný Les – Mníšek B 12:0 (7:0). Branky: Ondřej Kožarik 3, D. Folda 2, Němec 2, vlastní 2, Čekan, L. Folda, Čaban. Víska – Raspenava 0:2 (0:1). Branky: Balog z pen., Zeman.

Tabulka: 1. Krásný Les 40, 2. Bulovka 36, 3. Hejnice B 31, 4. Raspenava 31 5. Habartice 28,, 5. Víska 28, 7. Horní Řasnice 25, 8. Frýdlant C 20, 9. Mníšek B 12, 10. Jindřichovice 11, 11. Bílý Potok 7, 12, Kunratice 0.

SKUPINA JIH:

Doubí B – Chotyně 15:1 (6:1). Branky: Lukáš Hruboň 3, Tomáš Gruncl 3, Soukup 2, Stříbrný 2, vlastní, Valášek, Koťátko, Procházka, Vedral z pen. – Kolínský. Hlavice – Václavice 4:0 (2:0). Branky: Šenberk, Löffler z pen., Ulrych, Altman. Vratislavice B – Zdislava 5:0 (2:0). Branky: Komárek 2, Hlava 2, Rejnart.

Tabulka: 1. Doubí B 39, 2. Hlavice 28, 3. Vesec B 23, 4. Vratislavice B 22, 5. Chotyně 13, 6. Václavice 13, 7. Zdislava 1.