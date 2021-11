Kanonýr Jan Šindler se prezentoval tuplovaným hattrickem. Klobouk dolů pane Šindlere. Nesmíme zapomenout na jeho spoluhráče Václava Černého, který přidal dalších pět tref. Podzimním vítězem se stala rezerva Višňové, ale příští víkend se ještě hraje jarní kolo.

Bilance kola: 7 (4 – 1 – 2), branky: 37 (23:14), žluté karty: 16 (8:8), ČK: Trojan (Nová Ves). Opět ve dvou duelech chyběli rozhodčí, takže to zbylo na laiky.

Nejlepšími střelci podzimu se stali: Václav Černý (15), Jan Šindler (14) – oba Nové Město, Martin Štrbák (Dolní Řasnice – 12). Největším sběračem žlutých karet byl ziskem 8 kousků Tomáš Žlebek z Nové Vsi. Celkem bylo uděleno devět červených karet. Nejvíce (1144 minut) odehrála trojice borců – Patrik Bárta (Frýdlant B), Ivan Šmidrkal (Nové Město) a Jakub Suchar (Osečná). Za 14 mužstev nastoupilo ve 13 kolech celkem 395 hráčů, což na klub vychází v průměru 28 lidí! A pak, že nejsou…

Václav Černý (vlevo) dal pět branek, Jan Šindler dokonce šest. Nové Město vyhrálo 11:5.Zdroj: Miloslav CihlářNOVÉ MĚSTO – BÍLÝ KOSTEL B 11:5 (3:1)

Na větrné hůrce ještě poločasové vedení domácích 3:1 nenasvědčovalo o nějaké té smršti gólů. To Město hrálo proti větru. Ale pak pomalejší obrana hostů v protivětru nestíhala, což byla voda na mlýn zejména pro Šindlera. Ten konečně proměnil téměř vše a byl z toho půltucet gólů. Kostel sice v úvodu II. půle domácím zatápěl, ale pak přestal stíhat. Co nedal Šindler, zakončil Václav Černý – střelec dalších pěti branek.

Branky: 16., 27., 41., 57., 58. a 68. Jan Šindler, 49., 65., 67., 78. a 86. Václav Černý – 42. a 51. Studnička, 54. Černohorský, 70. Procházka z pen., 74. Černý. Rozhodčí: laik, 30 diváků. Nové Město: Pávek – Pospíšil, Dymokurský, V. Černý, Šindler (70. P. Černý) – Šmidrkal, Láznický, Kolenkár, Pacovský (82. Hájek) – Lakomý, Jalovičár (46. Lode). Bílý Kostel: Ulrich – Binar (46. Mizera), Strnad, Jan Ďuriš, J. Černý – Leoš Janáček, Studnička, Libor Janáček, Jakubec – Vik (46. Černohorský), Procházka.

DĚTŘICHOV – OSEČNÁ 2:0 (0:0)

Oba týmy mají problémy se sestavami, také i proto fotbal vypadal bídně. Ale i v této holomajzně byli domácí lepší a po čase zaslouženě pobrali tři body. Osečná příliš nebezpečná nebyla, měla jen dva náznaky šancí. Dětřichov byl dopředu lepší a z několika možností dokázal dvě v závěrečné čtvrthodině zužitkovat.

Branky: 75. Zahrádka, 88. Zrůst. Rozhodčí: Preissler, 60 diváků. Dětřichov: Myška (20. Pavlík) – Válek, Mičunovič, Vízner, D. Ráž – Patrman, Houdek, Hlávka (41. Prokopec), Zrůst – Albert (71. Čindějev), Zahrádka. Osečná: Bílý – Novotný, Štěpánek, Suchar, Hobbs, Hunka – Ticháček, Kysela, Budina, Rybář – Penz (65. Koťátko).

NOVÁ VES – FRÝDLANT B 2:2 (1:2)

V nervózním zápase domácí vedli, ale poté se Frýdlant herně zlepšil a dvěma góly zvrátil skóre. Domácí neměli koncovku. Vše se zlepšilo po příchodu trenéra Komarova, který osvěžil domácí neproduktivitu. Nakonec probuzená Ves sahala šancí Šalátem po výhře. Ten však hattrick při oslabení po vyloučení Trojana odmítl.

Branky: 9. a 66. J. Šalát – 26. Stýbal, 33. Ponc. Rozhodčí: Myslivec, ŽK: 6:3, ČK: 70. Trojan (NV), 40 diváků. Nová Ves: Kos – Marek, Dobiaš, Illek, Surmay – Novotný, Roubíček (54. Komarov), Kratochvíl (54. Válek), Brož – J. Šalát, Trojan. Frýdlant: Němec – Peml, Pleskač, Stránský, Bárta – Antal (65. Mauer), Buřita, Ponc, Kozák (57. Kudrna) – Stýbal, Böhm.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – VIŠŇOVÁ B 1:3 (1:0)

Studánka dobře betonovala a v úvodu přežila dvě šance soupeře. Pak zabrala a jednou výbornému višňovskému Závůrkovi pomohl spoluhráč, který ho zastoupil na čáře. Domácí ještě zahodili další dvě možnosti, i tak šli nakonec do vedení z penalty. Ještě po přestávce mohla Studna náskok navýšit, jenže s příchodem Michálka se poměr sil otočil ve prospěch hostů. Po skrumáži Višňová srovnala a s přibývajícím časem domácí silně mačkala. Hosté přidali druhý gól, na který domácí odpověděli zvýšenou aktivitou směrem dopředu. A jak to tak bývá, do jejich otevřené obrany soupeř navýšil na 3:1.

Branky: 35. Jeřábek z pen. – 60. Pavlů, 82. Michálek, 88. Bednář. Rozhodčí: laik, 30 diváků. Krásná Studánka: Urban – Vacek (60. Zatroch), Novák, Macháček, Lednický – Házi, Adamec, Opočenský (46. Vajtr), Kadeřábek – Hála, Horáček. Višňová: Závůrka – Lachman, Pavlů, Zita, Hloužek – Knapp, Bečička (55. Beran), Hroch, Bláha (65. Marek) – Žežulka (55. Michálek), Bednář.

MNÍŠEK – RYNOLTICE B 4:0 (0:0)

Poslední Mníšek hrál o hodně. V případě neúspěchu by byla situace mizerná. Ale domácím psychicky pomohla minulá výhra nad Kostelem a poločas odehráli dobře. I když bez gólů, na které se rýsovaly dvě tutovky. Od začátku druhého poločasu však zatlačili hosty a Mikeš otevřel skóre. Hosté se prakticky k ničemu vážnějšímu nedostali, o čemž svědčí čisté konto domácích – jen dvě střely. Závěr zápasu vyšel Mníšku parádně, kdy v rozmezí necelých deseti minut třikrát pokořili gólmana Hřiba. Domácí se bodovým ziskem odlepili od samého dna. Zatím jen o lepší skóre.

Branky: 87. a 90. Kos, 47. Mikeš, 82. Teubner. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 0:1, 50 diváků. Mníšek: Skála – Konrád, P. Proche (3. Košnar), M. Proche, Čeřovský – Kos, Šikýř, Engelhart, Teubner – Jerie (82. Loubek), Mikeš (62. Švanda). Rynoltice: Hřib – Kopecký (65. Průcha), Michal Šálek, Tvrzník, Borsuk – Kolomý, Picek (33. Kadaš), Rudolf, Peřina – L. Černý, Čapek.

ROZSTÁNÍ B – DOLNÍ ŘASNICE 2:4 (0:2)

Hosté, kteří přijeli jen v jedenácti, předvedli dobrou a efektivní hru. Byli lepší a vedli v průběhu utkání třígólovým rozdílem do 60. minuty. Rozstání se sice nadechlo k náporu a snížilo na 2:3, ale poslední slovo měli kvalitnější hráči Dolní, kteří tak nečekaně drží 3. místo v soutěži.

Branky: 62. Maděra z pen., 70. Dušek – 24. a 42. Kadera, 51. David, 84. Riedl. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:1, 30 diváků. Rozstání: Vrábel – Kyksa (46. Macoun – 79. Maňák), Dynek, Čihula, Dušek – Ulrich, Drbohlav, Passian (54. Jílek), F. Grujoski – Hrubeš, Maděra. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel – Kadera, Sochor, Petrovič, David – M. Kovačík, Jelínek.

JOKERS – MACHNÍN 1:0 (0:0)

Machnín sice domácí zaskočil dobrou hrou, ale ta končila před vápnem Jokers. Domácí nováček má rozsáhlou marodku, kterou ještě v tomto zápase rozšířili zranění Le a Abrahám. Jokers si vypracovali pět velice dobrých šancí na skórování, ale vyšla jim jen jediná – v závěru se prosadil proti machnínské tvrzi střelec Daniel Mokrý. Fotbaloví hosté na zdramatizování utkání neměli střelecké příležitosti.

Branka: 82. Mokrý. Rozhodčí: Blažek, ŽK: 0:3, 30 diváků. Jokers: Šimon – Pugner, Kochan, Koníř, Pařík – Lopuszynski, Le (10. Rapčan), Abrahám (67. Harda), Moc – Vaněk (64. Likavec), Mokrý. Machnín: Stehlík – M. Černý (75. Pičman), Bér, Poláček, Novotný – Souček, Stuchlík, Bárta, L. Černý – Gondola, Zbořil (67. Formánek).

DOHRÁVKA:

NOVÁ VES – MACHNÍN 1:5 (0:2)

Do 15. minuty měla Ves tři velké šance a ještě nastřelila břevno. Jenže přišel náhodný gól Machnína a od té doby domácí hráli v křeči. Nešlo jim to a neproměňovali své šance. Špatná koncovka je tak stála všechny body, i když se 60letý Petr Kos v bráně Vsi činil seč mohl.

Branky: 66. J. Šalát – 77. a 80. Bárta, 19. Resler, 25. M. Černý, 58. Zbořil. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 2:1, 80 diváků. Nová Ves: Kos – Řehák (56. Komarov), Kratochvíl (70. Surmay), J. Novotný, Roubíček (46. M. Novotný) – Winkler, Marek, Malaga, Bartuněk – J. Šalát, Brož. Machnín: Stehlík – Pavlišta (29. Gondola), Bér, Binka, Minář – Poláček (73. Gruncl), Stuchlík, Bárta, M. Černý – Zbořil (75. Pičman), Resler.

Příští kolo:

Sobota 6. listopadu: Bílý Kostel B – Nové Město, Dolní Řasnice – Rozstání B, Frýdlant B – Nová Ves, Machnín – Jokers, Osečná – Dětřichov, vše od 14.

Neděle 7. listopadu: Rynoltice B – Mníšek A, Višňová B – Krásná Studánka B, oba od 14.

OKRESNÍ III. TŘÍDA ŘEČÍ STATISTIK



SKUPINA JIH:

Chotyně – Zdislava 6:1 (1:0). Branky: Konrád, Marek, Klapka, Hartl, Postl, Pekárek – Šoun. Vratislavice B – Vesec B 7:0 (2:0). Branky: Tomáš Marx 3, Schovanec, Smolík, Vavřena, Čermák. Doubí B – Hlavice 9:5 (5:4). Branky: Radek Stříbrný 3, Soukup 2, Gruncl, Hruboň, Pácalt, Rydval – Šenberk 2, Löffler, Naumiuk.

Další program: Sobota 6. listopadu: Václavice – Chotyně (14).



SKUPINA SEVER:

Frýdlant C – Víska 3:6 (3:1). Branky: Hýbl, Marek, Čečatka – Jakub Čejka 3, Severýn 2, Weidisch. ČK: 17. Polák (V). Mníšek B – Jindřichovice 0:1 (0:0). Branka: Knapp. Bílý Potok – Hejnice B 0:5 (0:1). Branky: Leitner 2, Havel, Zoreník, Zrubec. Horní Řasnice – Krásný Les 1:6 (1:3). Branky: Bílek – Čaban 2, Čekan, Stříteský, R. Folda, Stejskal. Raspenava – Kunratice 13:1 (6:0). Branky: Bohumil Homoláč 3, Roman Petrus 3, Kolner 2, Prokop 2, Machaň, Hanzl, Koprnický – Pospíchal. Habartice – Bulovka 1:0 (1:0). Branka: Vnouček.