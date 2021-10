Pěkná návštěva 170 diváků v Rynolticích viděla velký a pěkný boj vítězných domácích s kvalitním nováčkem Jokers. Snad se v okresním fotbalovém přeboru chytil Dětřichov, jenž skolil Machnín.

V Osečné byl smutek z vysoké prohry s béčkem Bílého Kostela, stejně tak bylo v Mníšku, kde domácí nezvládli derby s Novou Vsí. Zápas v Osečné odřídili laici, nebyli totiž rozhodčí… Střelecky byl pilný Tomáš Studnička z Bílého Kostela, autor tří kusů. A druhý den za áčko přidal další dva v I. A třídě Pěnčínu.

Bilance kola: 7 – 4 – 0 – 4, branky: 32 (18:14), žluté karty: 25 (12:13).

DĚTŘICHOV – MACHNÍN 4:1 (2:0)

Domácí již s atestovaným gólmanem se třásli úvodních deset minut, kdy hosté spálili svoji velkou příležitost. Pak se již Dětřichovští prosazovali a u všeho byl exligový Pavel Širanec, který dva góly dal a dva připravil. Zápas se domácím povedl a směle ho nazvali utkáním sezony. Krásný gól připojil Rašín, utěšenou ranou z dálky do šibenice.

Branky: 14. a 20. Širanec, 63. Rašín, 78. Válek – 90. Gondola z pen. Rozhodčí: Kolín, ŽK: 2:2, 30 diváků. Dětřichov: Myška – Vízner, Mičunovič, Patrman, M. Kohucik – Zrůst, Rašín, Houdek (11. Slavík), Válek – Zahrádka (85. Albert), Širanec (85. Čindějev). Machnín: Pavlišta – Novotný, Bér, Gruncl, Vobecký – L. Černý, Stuchlík, Bárta, M. Černý – Zbořil (71. Pičman), Gondola.

DOLNÍ ŘASNICE – VIŠŇOVÁ B 3:4 (1:3)

Proti posílenému béčku hostů hráli domácí vyrovnaný špíl. Škoda, že za stavu 0:0 nedali domácí Sochor a Kadera své šance. Jenže fatální chyby v rozehrávce Višňováci dokázali do poločasu třikrát v krátkém časovém úseku potrestat. Po čtvrté chybě hosté vedli již 4:1. Přesto domácí nehodili flintu do žita, a přestože jim chyběl „Messi“ Štrbák, stáhli náskok na 3:4. Pokusy o srovnání ale hosté ustáli.

Branky: 79. a 85. Riedl, 45. M. Kovačík – 38. Knapp, 41. Zita, 45. Michálek, 61. Rücker. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 2:1, 50 diváků. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel – Petrovič, M. Kovačik, Kadera, Hnilička (85. Rajchert) – Sochor, David (79. Jelínek). Višňová: Závůrka – Bláha, Labský, Zita, Hloužek – Knapp (56. Bečička), Švadlenka, Lachman (64. Marek), Michálek (46. Pikous) – Šolta, Jakl (56. Rücker).

NOVÉ MĚSTO – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:0 (1:0)

Za první čtvrthodinu běželi domácí V. Černý a Šindler celkem čtyřikrát sami na bránu, ale nic nevytěžili. Střeleckou bídu pak ukončil ve vyrovnané půli V. Černý. Ve druhé části zápasu domácí zlomili odpor „kousavého“ soupeře pojišťovacím gólem a za pár minut přidali třetí.

Branky: 21. a 70. V. Černý, 65. Nevečeřal, 87. Šindler. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 2:2, 60 diváků. Nové Město: Suk – Dymokurský (75. Pacovský), V. Černý, Jalovičár, Lode (75. P. Černý) – Šindler (75. Bečka), Šmidrkal, Nevečeřal, Láznický – Kolenkár, Lakomý. Krásná Studánka: Průšek – Pojsl, Macháček, Ševčík, Lednický – Hak, Kulašiak, Dvořák (77. Palán), Zatroch – Hála, Urban.

OSEČNÁ – BÍLÝ KOSTEL B 1:5 (0:1)

Domácí propadli a nedokázali navázat na předchozí výkony. Béčko Kostela hrálo pečlivě a důsledně v obraně a Osečná navíc své šance nedávala. Důrazně hrající hosté měli oporu v hráči z áčka Studničkovi, který se trefil gólově třikrát.

Branka: 71. Pokorný – 32., 55. a 62. z pen. Studnička, 75. Černohorský, 90. Binar ml. Rozhodčí: laik, ŽK: 2:2, 40 diváků. Osečná: Suchar – Koťátko, Štěpánek, Salava, Tomáš (46. Mareček) – Filinger, Novotný, Vik (59. Pokorný), Švec – Čechák, Kysela. Bílý Kostel: Ulrich – Binar st., L. Janáček, Dan Ďuriš, Karban (72. Vejvoda) – Hyška, Karásek, Binar ml., Fedák – Studnička, Černohorský.

MNÍŠEK A – NOVÁ VES 2:3 (1:2)

Jednoznačně lepší byli hosté, kteří ze šesti velkých šancí vstřelili dva góly. Jejich rozlet ale típnul po rohu Matěj Proche a místo jasné záležitosti přišlo trápení. Mníšek šel ve II. půli herně nahoru, ale naštěstí unikl Malaga a po brejku zvýšil náskok Vsi. Domácí ještě v závěru udeřili Šikýřem, jenže na další korekci skóre nezbyl čas.

Branky: 36. Matěj Proche, 88. Šikýř – 18. J. Šalát, 33. vlastní, 76. Malaga. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:3, 80 diváků. Mníšek: Skála – Drašner, Lukáč, P. Proche, Čeřovský (52. Loubek) – Matěj Proche, Engelhart (52. Mikeš), Kos (52. Košnar), Švanda (31. Coufal – 85. Martin Proche) – Šikýř, Teubner. Nová Ves: Marek – Řehák (46. Kratochvíl), Dobiaš, Žlebek, Jansta – Marek, Novotný (85. Roubíček), Malaga, K. Šalát (83. Válek) – J. Šalát, Trojan.

ROZSTÁNÍ B – FRÝDLANT B 3:1 (0:0)

Na náhradním a malém hřišti Frýdlant zklamal. Domácí povolali po dovolených dva hráče z kádru áčka, ale na gól čekali hodinu. Rozstání nemělo mušku v šancích, gólů mohlo být víc a jednou zvonila tyč. Gólman hostů byl na výši a také proto jen třikrát lovil ze sítě. Hosté sice srovnali po chybě gólmana na 1:1, ale nic víc nepředvedli.

Branky: 60. Jíra, 71. vlastní, 75. Passian – 65. Bárta. Rozhodčí: Paulus, ŽK: 1:1, 50 diváků. Rozstání: Vrábel – Chytrý, Jeslínek, Holubek, Jílek – Ulrich, Drahota, Passian, Macoun – Jíra, Dušek (65. Hajský). Frýdlant: Němec – Válek, Pleskač, Bárta, Peml (74. Kubát) – Buřita, Šena, Ponc, Stránský – Kudrna, Rieger.

RYNOLTICE B – JOKERS 1:0 (1:0)

Kvalitní nováček stále do domácí obrany bušil. Ale ta byla dobře zorganizována a dokázala čelit veškerému snažení Žolíků. Přitom domácí gólman Hřib kvůli nevolnosti musel vystřídat a nahradil jej hráč z pole Švarc. Hostující Abrahám si na něm dvakrát vylámal zuby, když jednou skončil míč na břevně. Rozhodující gól padl po centru Michala Šálka do vápna, kdy odražený míč umístil do sítě Ryšavý. Druhý poločas přinesl stálý nápor hostů, ale byli to domácí, kteří dokázali předvést tři nebezpečné brejky. Jokers vyloženou šanci neměli a domácí tak vydřeli tři body.

Branka: 45. Ryšavý. Rozhodčí: Klement, ŽK: 2:2, 170 diváků. Rynoltice: Hřib (30. L. Černý) – Švarc, Zelený, Peřina, Kopecký (49. Kolomý) – Moravec, Michal Šálek, Matěj Šálek, Ryšavý – Rudolf, Pudil. Jokers: Šimon – Pugner, Drobný, Koníř, Kochan – Abrahám, Le, Lopuszynski, Rapčan – Vaněk (81. Pospíšil), Likavec (51. Harda).

Další program – sobota 2. října: Frýdlant B – Dětřichov (14), Machnín – Mníšek A, Nová Ves – Nové Město, oba od 16.

Neděle 3. října: Rynoltice B – Osečná (14), Jokers – Krásná Studánka B (15), Bílý Kostel B – D. Řasnice, Višňová B – Rozstání B, oba od 16.