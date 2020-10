V 7. kole okresního fotbalu se čtyřikrát radovali domácí, dvakrát hosté a jednou se remizovalo. Bylo dosaženo 37 branek (23:14), když největší měrou k tomu přispěl autor čtyř z nich – Jaroslav Lachman z béčka Višňové, a to do sítě Machnína. Vyloučen byl Lakomý z Nového Města, autor jedné trefy v utkání s Osečnou.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – RASPENAVA 1:6 (0:2)

Domácí zcela propadli a zklamali na celé čáře. Hosté i s 58letým Koprnickým v suchým triku jasně dominovali. Nakonec Studna mohla být ráda, že nechytla potupnou desítku. Za celý zápas předvedla jen dva nadějné centry a navíc nevstřelila ani gól, protože ten si dali hosté sami.

Branky: 88. vlastní – 46. a 70. Pikous, 18. a 86. David, 8. M. Zeman, 65. M. Koudelka. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 0:1, 40 diváků.

Kr. Studánka: Urban – Brada, Macháček, Kahl, Lednický (69. Chobot) – Kulašiak, Pojsl, Hála, Janus (60. Horáček) – Kadeřábek (60. Vecko), Bitman (69. Průšek).

Raspenava: Urban – Balog, Holubec, Koprnický, M. Koudelka – P. Koudelka, Machaň, Michal Zeman, David – Petrus, Pikous.

MNÍŠEK – FRÝDLANT B 4:1 (1:0)

Vyrovnaný průběh utkání zažila první půle, v níž se prosadil jen domácí Teubner. Domácí pak nakopl dost laciný gól hned po změně stran, kdy při kličce chyboval hostující brankář. Hrálo se poté víceméně v režii Mníšku, kdy si jeho obránci dokázali poradit s nakopávanými míči Frýdlantu. Čtvrtý gól padl z penalty za faul na Šikýře. Za hosty se podle očekávání prosadil kanonýr Borkovec, ale jen jednou.

Branky: 30. a 55. Teubner, 46. Štujber, 84. Lukáč z pen. – 60. Borkovec. Rozhodčí: Dušek, ŽK: 1:2, 50 diváků.

Mníšek: Skála – Drašner, P. Proche, Lukáč, Čeřovský – Snášel, M. Proche (46. Švanda), Šikýř, Vele (46. Vacek)- Teubner (70. Mikeš), Kos (46. Štujber).

Frýdlant: Čečatka – Peml, Šorm, Bárta, Válek (62. D. Bisaku) – Cýrus, Buřita, Antal, Ponc – Borkovec, R. Bisaku.

DĚTŘICHOV – DOLNÍ ŘASNICE 1:1 (1:1)

Domácí se museli obejít bez pětice zraněných, vykartovaných a v karanténě umístěných hráčů. Navíc oba Rážové odehráli zápas s velkým sebezapřením, jelikož jsou lehce zranění. Podle toho také fotbal vypadal. Oboustranně neutěšená hra a z domácí strany špatný výkon. Přesto se Dětřichov ujal po rohu a hlavičce vedení, které vymazal Sochor v samém závěru poločasu. Mizerný fotbal se produkoval po celý čas a nakonec byli aktéři spokojeni s bodem.

Branky: 30. Rašín – 45. Sochor. Rozhodčí: Ouředník, ŽK: 1:1, 30 diváků.

Dětřichov: Válek – Vízner, Mičunovič, Patrman, Prokopec – Zrůst, Rašín, Vít, Houdek – D. Ráž (59. Slavík), L. Ráž.

D. Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Riedl, Šimička, Bartoš – M. Kovačík (59. Šírek), Sochor, Hnilička, Jelínek – Černý, Štrbák.

OSEČNÁ – NOVÉ MĚSTO 3:3 (3:3)

Po oboustranným chybách padl do půle půltucet branek, což mohl být předzvěstí gólových hodů. Ale ty nakonec nebyly. Na hřišti bylo víc hádek než fotbalu, až nakonec byl vyloučen hráč hostů. Překvapivě však místo domácího náporu přišly útočné chvíle hostů. Domácí vzadu hořeli a nakonec byli rádi za bod. Nakonec ale mohly být body tři, ale to by musel domácí hrající trenér Miroslav Bergr proměnit tutovku z malého vápna. Prý bude již jen trénovat…

Branky: 1. Mareček, 32. Penz, 35. Novotný – 11. Pospíchal, 16. Šmidrkal z pen., 42. Lakomý. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 1:4, ČK: 59. Lakomý (NM), 10 diváků.

Osečná: Bílý – Mareček (85. Bergr), Kysela, Penz, Šimon (67. Hunka) – Štěpánek, Tomáš, Rybář, Novotný – Dvořák, Koťátko.

N. Město: Suk – Pospíšil, Šindler, Kučera, Šmidrkal – Láznický, Kolenkár, Pospíchal (85. Dymokurský), Lakomý – Černý, Jalovičár.

RYNOLTICE B – BÍLÝ KOSTEL B 3:1 (0:0)

Přestože měli domácí více šancí, gólově se prosadili až po zlepšeném výkonu proti staré gardě ve druhé půli. Kostel hrál dlouhé míče, s nimiž si domácí poradili. Čestný úspěch vstřelil „Bílák“ až v samém závěru. Přesto domácí podali po čase slušný výkon a konečně po třech porážkách připisují body.

Branky: 53. Moravec, 56. M. Peřina z pen., 81. Kotek – 88. Strnad. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:2, 45 diváků.

Rynoltice: Škopek – F. Čermák, Dobrovolný, M. Peřina, David – Karásek, Ptáček (80. Kotek), Chmelík (60. Kolomý), Šimek – Zelený (70. Pudil), Moravec.

B. Kostel: Hladík – Binar (46. Dušek), Černý, Strnad, O. Mizera – V. Mizera, Ďuriš, Černohorský, Ulrich – Procházka (70. Janků), Klíma.

HRÁDEK B – STRÁŽ B 5:1 (3:1)

Hosté v neúplné sestavě byli pro domácí snadným soustem. Vítězové měli hru pod kontrolou s výjimkou patnácti minut po gólu na 3:1. Ale v pohodovém zápase prostřídali plný počet hráčů a navíc neproměnili penaltu brankářem Bobvošem.

Branky: 12. Hovorka, 18. Blažej, 31. Š. Holeček, 56. Engel z pen., 68. Štěpek – 37. Horáček. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 0:1, 50 diváků.

Hrádek: Bobvoš – Scheufler, Mikenda, Hovorka (70. Slezák), Brožík – Šebesta, Blažej, Štěpek (69. Šalát), Engel (82. Fikar) – Š. Holeček (69. Peuker), P. Rob (70. Slezák).

Stráž: Šimek – Oplištil, Jakub Štefan, L. Oberreiter, Budský – Jiří Štefan, Gruncl, Horáček, Böhm – Novák, Pácalt.

VIŠŇOVÁ B – MACHNÍN 6:1 (3:0)

Pro technicky zdatné hosty to byl krutý výsledek, ale domácím se dařilo zakončovat své příležitosti, zejména díky schopnostem Jaroslava Lachmana, který vstřelil čtyři fíky. Na rozdíl od Machnína, který sice hrál dobře po vápno, ale dál byli jeho hráči bezradní. Brankář Višňové navíc dokázal tři šance zlikvidovat, a tak hosté dali jen čestný gól v předposlední minutě.

Branky: 7., 45., 50. a 90. Lachman, 15. Žežulka, 46. Koťátko – 89. Gregor. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 0:1, 50 diváků.

Višňová: Závůrka – Linke (78. Bečička), Lachman, Rücker (55. Nguyen), Labský – Cýrus, Vojáček, Žežulka (46. Hrabík), Bláha (46. Marek) – Švadlenka, Koťátko (55. Kocián).

Machnín: Stehlík – Šebek (72. Vobecký), Poláček, Novotný (63. Gruncl), Aubrecht (66. Richter) – Resler, M. Černý (72. Gregor), Stuchlík, L. Černý – Souček, Bárta.

1. Hrádek n.N. B 7 5 2 0 19:9 17

2. Višňová B 7 5 0 2 25:14 15

3. Dětřichov 7 4 1 2 16:15 13

4. Bílý Kostel B 7 3 2 2 24:14 11

5. Mníšek A 7 3 2 2 14:9 11

6. Raspenava 7 3 1 3 24:14 10

7. Rynoltice B 7 3 1 3 17:23 10

8. Stráž n.N. B 7 3 0 4 10:24 9

9. Machnín 7 2 2 3 20:22 8

10. Osečná 7 2 2 3 13:22 8

11. Dolní Řasnice 7 2 1 4 15:16 7

12. Nové Město 7 2 1 4 21:26 7

13. K. Studánka B 7 2 1 4 19:28 7

14. Frýdlant B 7 2 0 5 18:19 6

III. TŘÍDA

SKUPINA JIH – 7. kolo:

Velké překvapení v podání Hlavice, která dokázala připravit vedoucímu Rozstání první porážku. Zato Český Dub je jediným týmem bez porážky.

Vratislavice n. N. B – Vesec B 2:4 (26. Smolík, 59. Koula – 13. Brauner, 5. Hastrdlo, 50. Hůlka, 83. Čížek),

Český Dub – Chotyně 6:2 (10. Najman, 13. Flanderka, 26. Flanderka, 29. Havlík, 51. Hauer, 79. Havlík – 59. Šindelář, 31. Rychetský),

Zdislava – Nová Ves B 0:4 (12. Válek, 35. Brož, 39. Soukup, 49. Soukup),

Hlavice – Rozstání B 5:2 (15. Zejbrlík, 30. Švarc, 51. Páleník, 81. Páleník, 88. Šenberk – 78. Čihula, 80. Hrubeš).

1. Rozstání B 7 4 2 1 37:20 14

2. Český Dub 5 4 1 0 25:8 13

3. Vratislavice B 6 4 0 2 20:18 12

4. Nová Ves B 5 3 1 1 19:11 10

5. Hlavice 6 3 0 3 19:14 9

6. Vesec B 7 3 0 4 21:28 9

7. Chotyně 6 2 0 4 16:26 6

8. Václavice 6 1 0 5 7:19 3

9. Zdislava 6 1 0 5 7:27 3

SKUPINA SEVER – 7. kolo:

Za zmínku rozhodně stojí výkon Daniela Mokrého z Jokers, který proti rezervě Mníšku vstřelil tuplovaný hattrick – 6 gólů! Jeho parťák Radek Abrahám přidal hattrick normální. Jokers a Hejnice B drží neporazitelnost.

Bulovka – Frýdlant C 3:1 (61. Votrubec, 64. Votrubec, 69. Joska – 10. Hýbl),

Habartice – Hejnice B 1:2 (65. Vnouček – 19. Leitner, 83. Zoreník),

JOKERS – Mníšek B 12:1 (7. Abrahám, 14. Likavec, 16. Mokrý, 27. Abrahám, 30. Mokrý, 36. Mokrý, 42. Likavec, 44. Mokrý, 50. Mokrý, 54. Mokrý, 58. Abrahám, 89. Jilemnický – 64. Marvan),

Horní Řasnice – Jindřichovice 4:3 (35. Bílek, 32. Sekáč, 41. Sekáč, 58. David – 28. Knapp, 65. Knapp, 81. Kopecký),

Krásný Les – Bílý Potok 4:0 (9. Stejskal, 32. Bušovský, 80. Tanzyna, 83. vl. Homoláč),

Kunratice – Víska 2:2 (30. Franc, 32. Götz – 38. Nechanický, 76. Hejl).

1. JOKERS 7 7 0 0 49:4 21

2. Hejnice B 7 7 0 0 31:6 21

3. Bulovka 7 5 0 2 24:14 15

3. Habartice 6 5 0 1 16:6 15

5. Horní Řasnice 7 4 1 2 24:14 13

6. Frýdlant C 7 3 2 2 21:22 11

7. Krásný Les 6 3 1 2 13:13 10

8. Jindřichovice 7 2 0 5 12:20 6

9. Víska 7 0 2 5 9:25 2

10. Kunratice 7 0 2 5 6:25 2

11. Mníšek B 6 0 0 6 7:30 0

12. Bílý Potok 6 0 0 6 5:38 0