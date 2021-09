BÍLÝ KOSTEL B – JOKERS 3:5 (1:1) Domácí vedli po necelé hodině hry již 3:1, ale Žolíci dvěmi penaltami srovnali a přidali dvě další brankami. Na většině gólů se podepsaly individuální chyby. To ale nesnižuje fotbalovou kvalitu Jokers. Branky: 6. Procházka, 53. Leoš Janáček, 56. Lochman – 61. a 67. Pugner (obě z pen.), 32. Mokrý, 70. Abrahám, 77. Vaněk. Rozhodčí: Povolný, ŽK: 2:1, 80 diváků. Bílý Kostel: Ulrich – Binar (46. Černohorský), J. Černý, Libor Janáček, Strnad – Jakubec, Vitík (54. Dan. Ďuriš), Karásek, Leoš Janáček – Hyška, Procházka (46. Lochman). Jokers: Šimon – Pugner, Drobný, Koníř, Kochan – Le (90. Jilemnický), Abrahám, Moc (52. Pařík), Mokrý (65. Rapčan) – Vaněk (90. Harda), Lopuszynski.

ROZSTÁNÍ B – NOVÁ VES 2:6 (2:3) Zatímco domácímu béčku lidi chyběli, marodka hostů se vyprázdnila. Ves předvedla výborný přechod do útoku, z čehož silně profitovala. Navíc hostům, kteří vedli 3:0, zachytal po své dlouhé pauze brankář Svinka, jenž chytil jisté tři gólové střely. Zápas musel odřídit laik. Branky: 34. a 38. Bolina, 42., 45. a 55. Trojan, 60. a 65. J. Šalát, 76. Brož. Rozhodčí: laik, 50 diváků. Rozstání: Vrábel – Kyksa, J. Čihula, Jílek, J. Dušek – Ulrich, Macoun, Passian, Bolina – Drahota, Hrubeš. Střídali: Synek, Maňák, T. Dušek. Nová Ves: Svinka – Jansta, Dobiaš, Marek, Řehák – Winkler, Novotný, K. Šalát, Brož – Trojan, J. Šalát. Střídali: Illek, Válek, Roubíček, Komarov, Resl.

MNÍŠEK – NOVÉ MĚSTO 1:2 (0:0) Mníšku to nějak nejde a jeho silový fotbal se radoval střelecky jen jednou, navíc jedna střela skončila na tyči. Za Město prvně v brance nastoupil Pávek, který domácí borce několikrát vychytal. Za hosty byl velice přesně Václav Černý ranou ze 20 metrů a domácí nadějně srovnali po centru Šikýřem. Bojovalo se až do konce, ale v závěru po zbytečně ostrém faulu šel ven mníšecký Teubner. Hosté s dobře pracující stoperskou dvojicí David Jalovičár – Ondřej Černý, přesilovku využili, když trefili břevno a v samém konci proměnili pokutový kop za faul Lodem. Branky: 56. Šikýř – 51. V. Černý, 89. Lode z pen. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:0, ČK: 82. Teubner (M), 40 diváků. Mníšek: Skála – Košnar, Lukáč, Čeřovský, M. Proche (88. Mikeš) – Drašner, Teubner, Konrád, Švanda (84. Loubek) – Šikýř, Kos (72. Jerie). Nové Město: Pávek – Pospíšil, Jalovičár, O. Černý (90. Pacovský), Dymokurský – Šmidrkal, Nevečeřal, Láznický, Šindler, Lode – V. Černý.

Ke dvěma zápasům nedorazili rozhodčí, a to ani jeden! Bilance 7. kola: 7 – 2 – 1 – 4. Bylo dosaženo celkem 34 branek (15:19), vyloučen byl Teubner z Mníšku, žluté karty: 11 (8:3).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.