Za Višňovou skončil nováček z Jokers, jenž remizoval v Machníně. Bronzová příčka patří Novému Městu, které má nejlepší ofenzivu soutěže a naposledy vyhrálo v Bílém Kostele. Velkým překvapením jsou výsledky čtvrté Dolní Řasnice. Škoda, že nedokázala v rozlúčce porazit Rozstání. Rynoltice sice prohrávaly s Mníškem 0:1, ale nakonec zápas otočily pěti góly v řadě. V utkání se kopaly celkem tři penalty (1:2). Mníšek tak prohrou padl až na samé dno tabulky díky horšímu skóre v měření s Osečnou. Ta prohrála doma s Dětřichovem, který po čase vstřelil více než dva góly. Nejvíce branek v tomto kole bylo k vidění ve Frýdlantě, kde místní béčko udolalo Novou Ves 5:3.

Skončil tak prodloužený podzim a jarní odvety by měly začít 4. dubna 2022.

Bilance: 7 (3 – 2 – 2). počet branek: 41 (23:18). Žluté karty: 17 (5:12). Posledním kanonýrem hattricku roku 2021 byl frýdlantský Jaroslav Kozák. Celkově nejlepším střelcem je Václav Černý z Nového Města (17). Za ním skončili jeho spoluhráč Jan Šindler (14) a Martin Štrbák z Dolní Řasnice (12).

Nejvíce minut na hřištích pobyl Patrik Bárta (1234) z Frýdlantu, Dušan Pugner (1231) z Jokers a Martin Stuchlík (1210) z Machnína.

FRÝDLANT B – NOVÁ VES 5:3 (4:1)

Půl hodiny Frýdlant hrál, jakoby mu o nic nešlo. V nevýrazných minutách si naběhl na přihrávku stoper Šorm a otevřel ve 13. minutě brankový účet. Hosté dokázali srovnat, poté však domácí zabrali a vedli do poločasu až 4:1. Hostující Brož a Šalát pak více trápili domácí defenzivu a Vsi se podařilo snížit. Kozák pak po přistrčení Válkem navýšil svým hattrickem na 5:2, aby soupeř trestal potřetí. Ale navíc nebylo.

Branky: 38., 42. a 65. Jaroslav Kozák, 13. Šorm, 43. Stýbal – 22. Marek, 54. Řehák, 78. Roubíček. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 1:1, 40 diváků. Frýdlant: Němec – Peml, Pleskač, Bárta, Šorm (71. Mauer) – Buřita, Ponc (46. Válek), Cýrus (46. Antal), Kozák – Stýbal (76. Rieger), Šena. Nová Ves: Svinka – Jansta, Marek, Dobiaš, Illek – Winkler, Novotný (51. Řehák), Louda (46. Kratochvíl), Brož – J. Šalát, Surmay (46. Roubíček).

DOLNÍ ŘASNICE – ROZSTÁNÍ B 3:3 (1:2)

Fotbalovější hosté se dostali do dvoubrankového vedení. Zaslouženě. Domácím pomohl kontaktní gól na 1:2, který zaznamenali 30 vteřin před koncem poločasu. Ve druhém se Dolní povedl dokonalý obrat na 3:2, a to jí nebyl uznán další gól pro domnělý ofsajd. Bohužel pro domácí z podobné hraniční situace vyrovnali. V 70. minutě se stala kuriózní situace, kdy domácí Rostislav Riedl zařval po sdělené informaci: „rodím“! V dresu skočil do auta a odjel směr frýdlantská porodnice. Poplach to byl nakonec sice předčasný, ale s manželkou jistě brzy přivítá dalšího potomka.

Branky: 72. a 79. Kadera, 44. Sochor – 22. a 86. Synek, 18. Hrubeš. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:2, 50 diváků. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Ressel, Petrovič, Zimmermann – Kadera, Riedl (77. Jelínek), Hnilička, M. Kovačík (36. David) – Sochor, Štrbák. Rozstání: Vrábel – Kyksa, Synek, Čihula, Dušek – Jílek, Maděra, Maňák, Hrubeš – Macoun, Chytrý (83. Z. Čihula).

BÍLÝ KOSTEL B – NOVÉ MĚSTO 2:3 (2:0)

Domácí dokázali při nekompromisním bránění navíc skórovat dvakrát Procházkou, což bylo velké překvapení. Zvlášť poté, co minule Město předvedlo brankové hody. Hostům pomohl poločasový kartáč od trenéra Jalovičara a hned se hrálo jinak. Jenže renomovaný forvard Šindler shořel minimálně v šesti šancích a neprosadil se. Přesto byla otázka času, kdy hosté otočí proti houževnatému soupeři výsledek. Pomohly tomu dva kusy Václava Černého. Nové Město tak slavilo třetí výhru v řadě.

Branky: 5. a 30. Procházka – 57. a 70. V. Černý, 77. Dymokurský. Rozhodčí: Kafka, ŽK: 1:2, 55 diváků. Bílý Kostel: Ulrich – Binar (46. Hindrák), Strnad, Jan Ďuriš, Karban – Jakubec, Hyška, Černohorský, Klíma – Procházka (71. Janků), Fedák. Nové Město: Pávek – Pospíšil, Dymokurský, D. Jalovičar, Lakomý – Šmidrkal, Láznický, Kolenkár, Pacovský – V. Černý, Šindler.

OSEČNÁ – DĚTŘICHOV 3:4 (2:3)

V duelu o samé dno se nakonec radovali hosté. Těm vyšel vstup do zápasu, v němž ve 23. minutě vedli o tři branky. Domácí se z těchto úderů nevzpamatovali, i když snižovali, co jim síly stačili. Přiblížili se na 2:4 a Hobbs ranou do šibenice ještě vyjádřil závěrečný nápor Osečné. Jenže nic víc se z domácího tlaku neurodilo. Osečná nevyhrála již sedm zápasů v řadě.

Branky: 26. Salava, 40. Švec, 69. Hobbs – 6. a 55. Houdek, 13. Zrůst, 24. D. Ráž. Rozhodčí: Loubek, 40 diváků. Osečná: Suchar – Novotný, Štěpánek, Kysela (61. Bílý), Hobbs – Tomáš, Budina (52. Pokorný), Salava (52. Bergr), Filinger – Švec, Ticháček (23. Penz). Dětřichov: Pavlík – Válek, Mičunovič, Patrman, Vízner – D. Ráž, Houdek, Hlávka (70. L. Ráž), Kohucik – Zahrádka, Zrůst (87. Čindejev).

MACHNÍN – JOKERS 1:1 (1:0)

Fotbalově i fair-play byl zápas na umělé trávě v Harcově na velmi vysoké úrovni. K tomu přispěl výkonem i rozhodčí, který ve II. poločase mohl vyloučit za faul hostujícího obránce. Ten jako poslední zastavil průnik domácího útočníka. V bojovném utkání šli domácí po jedné ze šancí do vedení. Náskok vymazal ve druhé půli Vaněk, který přetlačil bránícího obránce v osobním souboji.

Branky: 18. Gondola – 49. Vaněk. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:1, 30 diváků. Machnín: Poláček – Šebek (73. Gruncl), Pavlišta, Bér, Resler (89. Novotný) – Stuchlík, Bárta, M. Černý, Souček – Gondola (85. Zbořil), L. Černý. Jokers: Šimon – Jilemnický, Kochan, Koníř, Lopuszynski – Pařík, Pugner, Němec, Rapčan – Vaněk (89. Kubíček), Likavec (21. Harda).

RYNOLTICE B – MNÍŠEK A 5:2 (2:1)

Outsider z Mníšku domácí překvapil zejména v úvodních dvaceti minutách, kdy byl lepší a proměnil také penaltu za ruku. Osudová pro utkání byla 30. minuta. To hostující kanonýr Šikýř zahodil další nařízenou penaltu. Domácí zlepšení nastalo po gólu ze strany. Chvíli před poločasem vstřelil domácí Firman krásný gól na 2:1. Rynoltice ve druhém poločase navýšily až na 5:1 (pátý gól byl z penalty), i když Mníšek herně nebyl až tak špatný.

Branky: 39. a 50. Kraus, 44. Firman, 55. Moravec, 84. A. Kotek z pen. – 13. Skála z pen., 89. Kos. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:3, 35 diváků. Rynoltice: Hřib – Borsuk, Tvrzník, Peřina, Ryšavý – Moravec, Michal Šálek, Firman (70. Zelený), Matěj Šálek (46. A. Kotek) – Pudil (20. Kolomý), Kraus (70. T. Vacek). Mníšek: Skála – Konrád, P. Proche (75. Loubek), M. Proche, Čeřovský – Kos, Šikýř, Engelhart, Švanda (65. Coufal) – Jerie, Mikeš (60. Košnar).

VIŠŇOVÁ B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:2 (3:1)

Poločas vyzněl jednoznačně pro domácí, i když si oba celky vypracovaly několik šancí. Višňová brzy vedla 3:0, ale ve druhé půli zlepšená Studánka snížila až na 2:3. Drama nakonec brzy odmítl čtvrtým gólem sedmnáctiletý Knapp, přestože další šance na obou stranách byly více než slibné.

Branky: 10. Rücker, 16. Bareš, 23. Lachman, 65. Knapp – 39. a 62. Kadeřábek. Rozhodčí: Smoleňák, ŽK: 0:3, 70 diváků. Višňová: Závůrka – Kaniok (70. Marek), Lachman, Labský, Pavlů – Knapp, Zita (65. Minh), Bečička, Rücker (46. Beran) – Pikous, Bareš. Krásná Studánka: Průšek – Soukup (46. Vajtr), Macháček, Zatroch, Lednický – Kulašiak, Novák, Janus, Hála – Urban, Kadeřábek.