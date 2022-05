Bilance kola: 6 (5 - 0 - 1), branky: 32 (21:11), žluté karty: 10 (6:4).

Střelci přeboru: Václav Černý (21) a Šindler (20) - oba Nové Město. Stránský z Frýdlantu a Kadeřábek z Krásné Studánky mají po 15 trefách.

NOVÁ VES - MNÍŠEK 4:2 (3:1)

Hosté začali dobře a šli do vedení. O náskok přišli po chybě gólmana a domácí za čtvrt hodiny otočili skóre na 3:1. Mníšek nebyl sto se po těchto ranách oklepat a prostě mu to nešlo. Navíc po zbytečném rohu inkasoval ve druhé půli počtvrté. Po odstoupení zkušeného Čupra se ale hosté začali více prosazovat, zlepšili se, jenže ze šancí se gólově prosadili jen jednou.

Branky: 21. a 22. J. Šalát, 35. Lanc, 65. Novotný - 12. Kos, 75. Sonntag. Rozhodčí: Kořínek, ŽK: 1:0. Diváků: 220. Nová Ves: Svinka - Dobiaš, Illek, Matěj Marek, Lanc - K. Šalát (88. Michal Marek), Roubíček, Václavík, Čupr (52. Novotný) - J. Šalát (83. Válek), Trojan (93. Komarov). Mníšek: Skála - Drašner, P. Proche, Sonntag, Čeřovský - Teubner (66. Mikeš), Rašín, Šikýř (46. Čížek), Vacek (66. Jerie) - Kos, Širanec (66. Švanda).

Když chybí síla na brejky, dojde na fauly. Béčko Rynoltic je v pohodě

FRÝDLANT B - ROZSTÁNÍ B 4:2 (2:0)

V souboji rezerv byla více jak poločas lepší ta domácí. Byla kombinačně lepší a bez velkých problémů vedla 3:0, když první trefa byla z penalty za faul. Jenže pak zápas vypustila a nechala soupeře snížit na dramatických 3:2. Ale nějaké to drama se nekonala a Frýdlant si body nenechal vzít. Bodoval tak naplno potřetí za sebou a Martin Stránský připisoval střelecký hattrick.

Branky: 18. z pen., 30. a 60. Martin Stránský, 84. Štrbák - 66. Molnár, 74. Aubrecht. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 0:1. Diváků: 60. Frýdlant: Němec - Válek, Peml, Pleskač, Bárta - Kozák (45. Ponc), Mazánek (62. Mauer), Cýrus, Štrbák - Böhm, Stránský. Rozstání: Vrábel - Synek, Tomáš, J. Čihula, Jeslínek - F. Grujoski, P. Grujoski, Ulrich, Holubek - Aubrecht, Molnár.

JOKERS - RYNOLTICE B 2:1 (0:0)

Domácí Jokers byli celý zápas lepší, jenže proti tvrdé defenzivě soupeře jim to prostě nešlo. Navíc po chybě stopera šly Rynoltice do vedení. Nakonec pomohl příchod Drobného, který srovnal stav a byl to jeho první jarní start za Jokers. A prý také poslední. Ale úkol splnil. Pak nedal jeho spoluhráč Rapčan penaltu a domácí stále zoufale útočili, jenže byli nervózní v zakončení. Nakonec tři body vydoloval v poslední minutě dramatického boje po rohovém kopu Koníř.

Branky: 72. Drobný, 90. Koníř - 50. Rudolf. Rozhodčí: Dědek. Diváků: 20. Jokers: Martin Šimon - Pugner, Koníř, Rapčan, Likavec (65. Němec) - Le, Pařík (46. Drobný), Abrahám, Kinský (46. Mokrý) - Vaněk (62. Harda), David Šimon (65. Rys). Rynoltice: Kopecký - Dospěl, Borsuk, Karásek, Peřina - Kolomý, Rudolf, Kotyza (77. Picek), Kraus (15. Čapek) - Dvořák, Dobrovolný.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - NOVÉ MĚSTO 3:2 (2:0)

Domácím se povedl proti na jaře neporaženému Městu nástup, který přetavili do dvou branek. Studánce patřil první poločas, ve druhém se již hra vyrovnala. Město zabralo a v rozmezí pěti minut vstřelilo dva nádherné góly, čímž vyrovnalo skóre. Domácí spoléhali na brejky a jeden z nich jim zásluhou Kadeřábka vyšel, takže mají asi nečekaně tři body. Obávaní kanonýři Města - V. Černý a Šindler se neprosadili.

Branky: 24. Hnilička, 28. Hála, 70. Kadeřábek - 55. Kolenkár, 60. Nevečeřal. Rozhodčí: Bohuš, ŽK: 4:2. Diváků: 60. Krásná Studánka: Vymetal - Lednický, Macháček (84. Chobot), Pojsl, Hnilička - Hála (55. T. Hájek - 70. Zatroch), Kulašiak, Opočenský, Novák - Jiroš, Kadeřábek.

Nové Město: Suk - Pospíšil, V. Černý, Šmidrkal, Nevečeřal - Lode, Láznický (73. Škareda), Kolenkár, Lakomý (89. Lakomý) - Šindler, O. Černý (14. Dymokurský).

FOTO: Rezerva Višňové zakopla, dno tabulky tvrdě brousí Dětřichov

BÍLÝ KOSTEL B - OSEČNÁ 3:3 (1:1)

Ve vyrovnaném souboji domácí stále jen dotahovali jednogólový náskok hostů. Šance byly na obou stranách, ale proti byli oba gólmani a hlavně vychýlené mušky zakončovatelů.

Branky: 42. Růzha, 60. Vik, 85. Janeček - 33. Švec, 58. Hobbs, 82. Hostaš. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:1. Diváků: 60. Bílý Kostel: Ulrich - Binar (46. Mizera), Janeček, Suchánek, Černý (70. Hindrák) - Hyška, Jan Ďuriš, Leoš Janáček, Růzha (46. Černohorský) - Lochman (46. Jakubec), Vik (66. Karban). Osečná: Vik - Koťátko, Filinger, Naštický, Švec (55. Hobbs) - Mareček, Budina (84. Bergr), Novotný, Suchar - Hostaš, Salava.

VIŠŇOVÁ B - DOLNÍ ŘASNICE 5:1 (1:0)

Lídr okresu vyhrál zaslouženě, ale poločas nebyl pro domácí diváky moc atraktivní. Domácí si špatně přihrávali a jediný úspěch vstřelil Knapp, který se uvolnil přes protihráče. Přestože se hosté většinou bránili v čele s kvalitním Zimmermannem, dokázali Višňovou v závěru půle poškádlit ze dvou šancí. Po přestávce domácí béčko zabralo a přidalo další dvě trefy. Dolní dokázala po Riedlově úniku snížit, ale závěr již vyzněl pro domácí, když již soupeř nestíhal.

Branky: 21. a 68. Knapp, 57. Beran, 82. Bečička, 86. Lachman - 74. Riedl. Rozhodčí: Loubek. Diváků: 50. Višňová: Závůrka - Rücker (46. Beran), Cýrus, Pavlů (76. Marek), Labský - Lachman, Roubal, Knapp (70. Kutílek), Bečička - Michálek (46. Hloužek), Šolta (76. Švadlenka). Dolní Řasnice: Veselý - T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel - Kadera, Petrovič, Sochor, M. Kovačík (79. Šírek) - David, Bartoš (46. Jelínek).

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA JIH:

Václavice - Doubí B 0:5 (0:1). Branky: Valášek 2, Hruboň 2, Kosiewicz.

Vesec B - Chotyně 7:0 (3:0). Branky: Ferdinand Schmidbauer 3, Vojtěch Müller 3, Hůlka.

Hlavice - Vratislavice B 5:2 (1:1). Branky: Jakub Šenberk 2, Hozák, Zejbrlík, Švarc - Scerban, Sandleiter.

Kanonýrem Jihu je Lukáš Soukup (Doubí B), autor 23 gólů.

SKUPINA SEVER:

Jindřichovice - Bílý Potok 5:1 (4:1). Branky: Denis David 3, Maděra 2 - Pavlíček.

Habartice - Horní Řasnice 3:2 (0:1). Branky: Kyncl 2, Soukup - Benda, O. Halík.

Kunratice - Frýdlant C 0:8 (0:1). Branky: Capulič 2, Doležel 2, Krišal 2, Šlejtr, Křiklava.

Mníšek B - Víska 3:0 (2:0). Branky: Vyhlídko, Šprysl, M. Proche.

Raspenava - Bulovka 2:3 (2:1). Branky: Koudelka, V. Zeman - Hofman, Plesar, Hýbl.

Hejnice B - Krásný Les 0:3 (0:3). Branky: Němec, R. Folda, Čaban.

Střelcem Severu je Milan Plesar z Bulovky (23 branek). Bílý Potok a Kunratice pokořily hranici jednoho sta obdržených branek.