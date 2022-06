„Hodně nám dnes chyběli Jiří Lode a zraněný Lukáš Pospíšil. Nemáme dost silnou lavičku na to, abychom je adekvátně nahradili. Tomu odpovídal i výsledek. První poločas jsme přežili díky brankáři, na začátku druhé půli jsme to ještě zdramatizovali na 2:1, ale od chvíle, kdy si to Višňová pojistila třetím gólem, tak jsme jen dohrávali zápas,“ hodnotí stručně utkání trenér hostů David Jalovičár.

Na straně domácích panovala veselejší nálada. Vliv na to měla určitě nejen vydatná divácká kulisa, lepší herní projev, ale i jistota okresního titulu. „Mistři okresního přeboru už jsme, ale dnešní tři body samozřejmě potěšily. Více příležitostí teď dostávají mladí hráči i dorostenci,“ říká trenér B týmu Jan Mokrý. Ti pomohli k zisku i v zápasu prosti Novému Městu. Skóroval osmnáctiletý Knapp i patnáctiletý Kutílek. „ Mládí má zelenou a my ho chceme co nejvíc začlenit do týmu. To samé se děje i áčkovém týmu,“ dodává Milan Melka, předseda klubu a trenér prvního mužstva Višňové.

Mladí hráči jsou ale jedním z hlavních důvodů, proč zisk titulu v případě Višňové nemusí znamenat postup do vyšší soutěže. „Když hráči vidí, že v 17 letech jsou mistři okresu, je to pro ně obrovská motivace. Ti menší to vnímají ještě mnohem víc než dospělí. Oni jsou naše perspektiva, musíme je využít, dokud je máme. Ještě jsme to nerozsekli úplně, ale spíš se kloníme k tomu, že postoupit nechceme, protože pro mladé kluky je okresní přebor ideální soutěž na to, aby se zapojili mez chlapi. Případně aby se ti horší hráči mohli zlepšovat,“ přemýšlí Melka a pokračuje: „Mezi okresním přeborem a I.B třídou není tak zásadní výkonnostní rozdíl, ale je to mnohem náročnější logisticky. Hrát na okrese a pohybovat se kolem komína je mnohem snazší,“ vnímá Melka situaci.

Podobné je to i v Novém Městě. Podle trenéra je druhé místo velký úspěch. „Příští týden se chceme doma rozloučit vítězstvím nad Osečnou a pak nás čekají ještě Rynoltice. A uvidíme, co budou chtít po prázdninové pauze borci přihlásit. Za mě říkám, že výš postoupit nechci, ale rozhodnutí nechám samozřejmě na hráčích. Co vím, tak momentálně je to mezi nimi tak padesát na padesát. Možná tím dnešním výsledkem trochu vystřízlivěli,“ popisuje Jalovičár. „Radši budu hrát špici okresu než jezdit dálky v B třídě a prohrávat. S tím počkáme na ty naše juniory,“ dodává. S kádrem mají v Novém Městě dlouhodobě problém. „Dětí máme docela dost, ale v kategorii mladších žáků a přípravky, takže bude ještě trvat, než to převezmou,“ usmívá se trenér a zároveň předseda oddílu.

Do vývoje rozhodnutí mohou mluvit i hráči ve Višňové. „Fungujeme v klubu demokraticky, všechno mezi sebou diskutujeme s ostatními trenéry i s hráči. Klidně nás můžou nás přehlasovat. Ale moc to nedělají,“ směje se Mokrý. Komunikace mezi jednotlivými subjekty klubu je podle trenérů zásadní. „Díky tomu si můžeme vypomáhat mezi áčkem, béčkem i dorostenci a máme přehled jak kdo zrovna hraje,“ chválí interní domluvu Mokrý. S Melkou se shodují, že mají štěstí na výtečnou partu kolem fotbalu i na diváckou podporu. „Taková atmosféra nikde jinde na okrese není,“ dodává Mokrý.

Dvě červnová kola rozdají poslední karty partie. Jak se kluby nakonec rozhodnou a jestli se nějaký z týmu odhodlá k postupu z okresní soutěže bude jisté až po letní pauze. Napínavá hra to bude nejen pro diváky, ale hlavně pro týmy na spodních příčkách tabulky. Na rozhodnutí těch nejlepších přímo závisí i počet klubů, které se budou muset s okresním přeborem rozloučit.