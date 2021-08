Zatímco na čele přeboru jsou bez ztráty kytičky Višňová B a Jokers, na opačném pólu tabulky je Nová Ves, která čeká na svůj premiérový gól při ohavném skóre 0:11. Počet branek: 28 (23:5). Počet žlutých karet: 21 (9:12).

FRÝDLANT B – JOKERS 1:5 (1:2)

Rychlí útočníci Jokers zle motali domácí defenzivu, která do půle dvakrát inkasovala. Domácí novic Stránský sice vyrovnal z penalty, ale to bylo ze strany béčka gólově vše. Po penaltě ještě Frýdlant doufal, že něco na hřišti změní, bohužel to vůbec nevyšlo. Jokers byli lepší, u domácích nedohrál trenér áčka Horáček, který narazil do stojící skály jménem Drobný a má z toho všeho zlomené obě kosti v předloktí. Smutný to víkend pro Frýdlant, protože áčko padlo také doma s Turnovem 1:5.

Branky: 36. Stránský z pen. – 5., 44. a 72. Vaněk, 60. Abrahám, 90. Kožarik. Rozhodčí: Kolín, ŽK: 2:2, 60 diváků. Frýdlant: Němec – Horáček (64. Mauer), Pleskač, Peml, Bárta – Válek (60. Kobr), Šena, Čečatka – Kozák, Stránský (56. Jalovičár). Jokers: Urban – Pugner, Kochan, Drobný, Koníř – Moc, Le, Abrahám (86. Harda), Rapčan (74. Folda) – Vaněk, Mokrý (30. Likavec).

OSEČNÁ – NOVÉ MĚSTO 4:0 (2:0)

Hosty zaskočily dva rychlé góly a nemohli se dostat do tempa. Domácí Šimek pak přidal trestný kop do šibenice a gólový účet podtrhl trenér Miroslav Bergr. Osečná dohrávala kvůli zraněním a u některých hráčů s křečemi jen v deseti.

Branky: 3. Vik, 12. Ticháček, 48. Šimon, 78. Bergr. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 2:2, 50 diváků. Osečná: Suchar – Čechák, Vik, Filinger, Kysela – Šimon, Štěpánek, Pittner (26. Hobbs – 46. Bocheňský), Tomáš – Koťátko, Ticháček (70. Bergr). Nové Město: Suk – Pospíšil, P. Černý (65. D. Jalovičár), Dymokurský, V. Černý – Šmidrkal, Nevečeřal, Lode, Láznický – Kolenkár, O. Černý.

DOLNÍ ŘASNICE – MNÍŠEK 1:0 (0:0)

Domácím odešlo loňských osmdesát procent gólů (Štrbák zraněn a Černý je v Novém Městě), ale hned ve 2. minutě mohli po sóle jít do vedení. Dolní hrála hodně na obranu, a tak byl dlouho zápas bez šancí. Po přestávce se domácí zlepšili a po jednom ze závarů dokázali dotlačit míč do brány.

Branka: 59. Riedl. Rozhodčí: Šoun, 80 diváků. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Petrovič, Ressel, M. Kovačík – Kadera, Hnilička (89. Kolenkár), Riedl, Sochor – David (79. Šírek), Šimička (66. Jelínek). Mníšek: Skála – Drašner, P. Proche (75. M. Proche), Lukáč, Čeřovský (83. Košnar) – Matěj Proche, Vacek, Sonntag, Engelhart (54. Štujber) – Šikýř, Teubner.

VIŠŇOVÁ B – MACHNÍN 4:0 (1:0)

Úvod vůbec nenasvědčoval, že by hosté mohli vysoko prohrát. Naprosto vyrovnaný duel se konal do penalty, kterou Višňová proměnila a od té doby Machnín nedokázal ohrozit domácí branku. Kombinoval totiž jen po vápno. Naopak béčko mohlo dosáhnout po šancích na vyšší brankový rozdíl.

Branky: 23. a 60. Labský (obě z pen.), 53. Knapp, 66. Lachman. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:2, 60 diváků. Višňová: Závůrka – Žežulka (58. Kaniok), Bláha (46. Knapp), Švadlenka (80. Marek) – Labský, Zita, Melka, Rücker (46. Kocián), Bareš – Lachman, Bednář. Machnín: Stehlík – Šebek, Resler, Bér, Pavlišta (32. Poláček – 82. Zbořil) – Souček, L. Černý, Stuchlík, Minář – M. Černý, Bárta.

ROZSTÁNÍ B – DĚTŘICHOV 3:0 (2:0)

Domácí skutečně v béčkové sestavě, bez pomoci áčkařů, sehráli kvalitní a pohlednou kopanou. K ní pochopitelně velkou měrou přispěli zkušení hosté, ale ti v kombinačním fotbale neměli vyložené šance. Smutný byl hostující Lukáš Ráž, který po pár minutách odstoupil se svalovým zraněním. Rozstání kromě tří branek spálilo ještě dva samostatné nájezdy.

Branky: 13. Drahota, 16. Šindelář, 84. Hrubeš. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 2:4, 30 diváků. Rozstání: Chytrý – Kyksa (75. Jeslínek), Bulíř, Čihula, J. Dušek – F. Grujoski, Drahota (75. Ulrich), Passian, Macoun (89. Šrýtr) – Hrubeš (87. T. Dušek), Šindelář. Dětřichov: Válek – Patrman, M. Ráž, Mičunovič, Vízner – D. Ráž (8. Prokopec), Rašín, Houdek, Zrůst – L. Ráž (46. Slavík), Zahrádka.

RYNOLTICE B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:0 (2:0)

Hosté chytli čtyřku a nakonec mohli být rádi, že nálož nebyla ještě větší. Domácí byli většinu duelu evidentně lepší a Studna navíc po třetím gólu odpadla.

Branky: 31. Jakub Kraus, 45. Firman, 51. Moravec, 90. Zelený. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:1, 40 diváků. Rynoltice: Škopek – Borsuk, Peřina, Dobrovolný, Zelený – Jakub Kraus (46. Karásek), Šálek (46. Kolomý), Firman, Moravec – Pudil (68. Kopecký), Černý (46. Josef Kraus – 59. Kotyza). Krásná Studánka: Průšek – Brada (42. Urban), Macháček, Ševčík, Zatroch – Vajtr, Kahl, Hála, Janus – Novák, Kadeřábek.

BÍLÝ KOSTEL B – NOVÁ VES 6:0 (4:0)

Hosté ve slátané sestavě museli ještě brzy dvakrát střídat. Jejich snaha o rozehrávku však nenašla u domácích pochopení a výsledkem byla jasná záležitost a půltucet branek. Navíc ještě za stavu 2:0 domácí Strnad nedal penaltu. Poslední trefu zaznamenal 52letý Libor Janáček.

B: 15. a 42. Daniel Ďuriš, 20. Černohorský, 41. Karásek, 62. Resl, 73. Libor Janáček. R: Šálek, ŽK: 1:1, 70 diváků. Kostel: Ulrich – Strnad, Studnička, Libor Janáček, Mizera (46. Resl) – Leoš Janáček, Karásek, Daniel Ďuriš, Hyška – Černohorský (56. Jakubec), Fedák. N. Ves: Marek – Řehák, Kratochvíl (18. Válek), Novotný, Illek – Čermák, Kverka (30. Winkler), Holec, Šalát – Trojan, Brož.