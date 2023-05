V okresním přeboru zabral předposlední Bílý Kostel B ve Frýdlantě a k výhře mu pomohl hattrick Tadeáše Vika. Naopak poslední Stráž nad Nisou chytla pořádný střapec od Jokers. Rynoltice nehrály nejlépe, přesto těsně porazily Mníšek, který nastoupil s 65letým brankářem Tomášem Tošnerem.

Momentka je z utkání okresního přeboru Osečná - Dolní Řasnice 3:0. Foto: František Štěpánek | Foto: Deník/VLP Externista

Nová Ves to s Doubím v zápase 25. kola neměla snadné, přestože hosté dohrávali bez zraněných brankáře Šimka a Brože. Osečná neměla proti devíti statečným z Dolní Řasnice svůj den, a tak vše zachraňoval Naštický - nejen hattrickem. V souboji oslabených celků porazil šťastnější Krásný Les hosty z Višňové. Machnín zabodoval na hřišti Krásné Studánky, ale závěr sedmigólové přestřelky byl hodně hektický.

Střelcem kola je Marcel Kolka z Jokers se 4 trefami. Hattricky mají: Tadeáš Vik (Bílý Kostel B), Petr Naštický (Osečná) a Daniel Mokrý (Jokers). Bilance: 7 (5 - 0 - 2), branky: 35 (24:11). Žluté karty: 19 (10:9), červená karta: Poláček (Machnín).

RYNOLTICE - MNÍŠEK 2:1 (0:0)

Domácí hráli až příliš profesorsky, zato Mníšek předváděl solidní a sympatický vypadající fotbal. Hosté se dokonce po úniku z domácího rohu ujali vedení, po kterém začalo rynoltické dobývání. Ztéci branku 65letého Tošnera se povedlo během pár minut dvakrát (po proměněné penaltě za faul na Moravce a pak přímo z rohu). Poté si domácí těsný náskok pohlídali.

Branky: 64. Bláha z pen., 67. M. Tvrzník - 48. Žabka. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 3:1. Diváků: 60. Rynoltice: Jan Vacek - Borsuk, Švarc, Kotek (64. Dobrovolný), Zelený - M. Tvrzník (84. Dvořák), Karásek, Ryšavý, Kopic (90. Vávra) - Moravec, Bláha. Mníšek: Tošner - Drašner, Halama, Lukáč (82. Mikeš), Čeřovský - Vacek (14. M. Proche) - Rašín, Podhora, Barbořák - Žabka, Švanda (46. Sobotík).

FRÝDLANT B - BÍLÝ KOSTEL B 2:4 (1:1)

Hosté, kteří bojují o holé přežití v soutěži, se posílili o borce z áčka a bylo to znát. Domácí sice z 0:1 otočili na 2:1, ale soupeř srovnal. Hrálo se o rozhodující branku, kterou Kostel vsítil a poté již byl lepší a zaslouženě došel ke třem bodům.

Branky: 23. a 47. M. Stýbal - 6., 80. a 82. Tadeáš Vik, 53. Gazquez.

Rozhodčí: Vlček. Diváků: 50. Frýdlant: Němec - Bárta, Peml, Kaplet, Capulič - Fako (71. Manych), Šena, Buřita (71. Mauer), Mourek - Kozák (61. Krawczyk), M. Stýbal. B. Kostel: Martínek - Strnad (65. Lukáš Janáček), Jan Ďuriš, Libor Janáček, Jakubec - Mizera (46. D. Ďuriš), Karásek, Gazquez, Binar - Dušek, Vik.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - MACHNÍN 3:4 (1:3)

Domácí prospali úvodních dvacet minut, v nichž třikrát inkasovali. Nespokojeni byli s nařízenou penaltou, která znamenala třetí gól intenzivně a silově hrajícího Machnína. Ve stoperské dvojici Studánky s Tomášem Macháčkem se po třech letech představil Michael Vacek. Po přestávce již domácí béčko začalo tlačit, ale hosté po krásném úniku vstřelili čtvrtou branku. Gól Studny po rohu odstartoval závěrečný nápor, v němž vstřelil Kadeřábek kontaktní gól z penalty. Závěr byl hodně hektický, kdy i Machnín měl dvě šance. Machnín tak nakonec má všechny body, kdy doplatil na emoce v nastavení jeho Poláček.

Branky: 16. Jiřišta, 78. Horáček, 86. Kadeřábek z pen. - 10. a 65. Bárta, 1. Křivský, 22. Souček z pen. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:2, ČK: 90. Poláček (M). Diváků: 50. Kr. Studánka: Jirák - Jirousek, T. Macháček (77. Horáček), M. Vacek, Lednický - M. Macháček, Opočenský, Vajtr, Hošťálek (59. Zatroch) - Jiřišta, Chobot (59. Kadeřábek). Machnín: Gregor - Resler, German, Binka, Souček - Křivský, Poláček, Stuchlík, Bárta - Stehlík, Šebek (70. M. Černý).

NOVÁ VES - DOUBÍ B 4:2 (1:0)

Zápas začal později, jelikož hosté byli dlouho jen v sedmi lidech. Nakonec dorazilo auto se čtyřmi dalšími závodníky. Dlouho bylo hubených 1:0 a navíc nestor v brance Doubí Šimek kvůli otočenému prstu na ruce musel odstoupit a nahradil jej muž z pole Brož. Takže hosté v 10, přesto vstřelili branku na 1:1. Domácí zareagovali na 2:1 a pojistku na 3:1 zařídil hezkým gólem z půlky exligový Čupr (přehození gólmana). Hosté se nevzdali a snížili na 2:3, což vneslo do novoveských duší nervozitu a mohlo být i srovnáno. Nakonec domácí přidali čtvrtý zářez a hosté dohrávali posledních 20 minut bez odstoupivšího Blažka (křeče) jen v devíti. Ale i tak měli šanci na snížení.

Branky: 27. Dobiaš, 69. J. Šalát, 70. Čupr, 86. Winkler - 60. Karásek, 79. Sůra. Rozhodčí: Diringer, ŽK: 3:2. Diváků: 100. N. Ves: Marek - Štefan, Junek, Malaga, Dobiaš - Jansta, Čupr, K. Šalát (78. Kverka), Kopic - Kučera (46. Winkler), J. Šalát. Doubí: Šimek - Vedral, Kosiewicz, P. Gruncl, Zradička - Karásek, Soukup, T. Gruncl, Sůra - Blažek, Brož.

KRÁSNÝ LES - VIŠŇOVÁ B 2:0 (0:0)

Oba týmy hrály v oslabených sestavách, za domácí se mezi tyče postavil dokonce po 5 letech odmlky Vošvrda. A zachytal výborně s čistým štítem proti šancím Višňovských. Les měl přece jen více štěstí a přesnosti v koncovce a má tak plnou porci nečekaných bodů.

Branky: 54. L. Folda, 59. Stříteský. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 1:1. Diváků: 80. Kr. Les: Vošvrda - Branda, Záruba, Kravar (64. Bušovský), L. Folda - Rekšák, Stříteský, R. Folda, Strnádek (69. Strnádek) - D. Folda, Závěta (69. Maryško). Višňová: Závůrka - Labský, Lachman, Roubal, Pavlů - Hloužek, Schmidt, Šilhavík, Pikous (64. Nguyen) - Ismanický, Rücker.

OSEČNÁ - DOLNÍ ŘASNICE 3:0 (0:0)

Domácí měli výhru usnadněnou, protože soupeř dorazil jen v devíti. Jenže se vůbec nemohli dostat do tempa a zápas byl velká nuda. Stále jen u branky Dolní. Osečná nedokázala najít recept na gól, až nakonec vzal vše podstatné na sebe "jezdec" Petr Naštický a třikrát skóroval. V brance domácích se představil po čase Jakub Suchar, který musí za vychytanou nulu přinést do kabiny sud piva. A to si "nešťastník" vzal na utkání půl dne volno z práce.

Branky: 50., 54. a 90. Petr Naštický. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 0:1. Diváků: 70. Osečná: Suchar - Novotný, Naštický, Tomáš, Kyksa - Trapp, Kysela, Salava (59. Štěpánek), Filinger - Hobbs, Hostaš (54. Vik). D. Řasnice: Sochor - T. Kovačík, Šírek, Riedl, David - M. Kovačík, Petrovič, Jelínek - Smolík.

JOKERS - STRÁŽ N. N. 8:0 (4:0)

Hosté se drželi do prvního gólu, který padl z kopačky střelce Marcela Kolky. Ten postupně přidal další tři. O gól méně připisoval Daniel Mokrý. Hosté se sice snažili, ale domácím to prostě sedlo. Byl to jednoznačný zápas, ve kterém ještě oba kanonýři zahodili půltucet dalších šancí. Takže klidně mhl být výsledek dvojciferný. Stráž čtyři kola před koncem ztrácí na předposlední Kostel 4 body…

Branky: 11., 28., 41. a 61. Marcel Kolka, 20., 52. a 70. Daniel Mokrý, 72. Likavec. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 1:2. Diváků: 40. Jokers: Šimon - Tobolka, Rys, Koníř (71. Harda), Kochan (53. Fejfar) - Lopuszynski, Abrahám, Mraček, Vaněk (53. Likavec) - Mokrý, Kolka. Stráž: Černý - Škvor, Kapras (23. Myslivec), Dostál, Benda - Landa (33. L. Oberreiter), Werner, Havlíček (57. Kyca), Bartoš - Horáček, T. Oberreiter.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C - Jindřichovice 4:1 (2:0). Branky: Hýbl, Martinů z pen., Křiklava, Mauer z pen. - Krause.

Bílý Potok - Víska 1:1 (0:1). Branky: Sivak - Severýn.

Dětřichov - Horní Řasnice 2:0 (1:0). Branky: Mičunovič, Merunka.

Bulovka - Habartice 1:3 (1:1). Branky: Čuřík - J. Soukup, Kupec, M. Soukup.

Mníšek B - Hejnice B 2:3 (2:1). Branky: Dnebovský, Aleksii z pen. - Ptáček, Fikl, J. Leitner.

SKUPINA JIH:

Rozstání B - Vesec B 3:5 (0:2). Branky: Musil 2, Aubrecht - Štěpánek, T. Macháček, Brauner, Málek, Vrabec.

Václavice - Vesec B 2:5 (1:0). Branky: Špirko, Svoboda - Müller 2, Vacek, Vrabec, Hůlka.

Chotyně - Vratislavice B 3:3 (1:0). Branky: Konrád 2, Engel - Marek Škopek 3.

Zdislava - Hlavice 0:4 (0:3). Branky: Štraus 2, Hozák, Šámal.