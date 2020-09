První zisk tří bodů slaví nováček z Mníšku, a to za cenné vítězství na hřišti Višňové. Frýdlantský Borkovec se opět trefil a celkem má sedm zásahů. Tentokrát však gól k zisku bodů nevedl. Bílý Kostel porazil Nové Město a po třech kolech je na samé špici soutěže! Stejně tak rynoltické a hrádecké béčko. Čtvrtá je Stráž B, takže máme do 4. místa samé rezervy. I když je Osečná poslední, má tři body, a tak všechny týmy již vyhrály.

DĚTŘICHOV – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 5:4 (3:1)

Sedmdesát minut se hrálo na jednu bránu. Domácí v pohledném zápase jasně vedli již 5:1, ale pak nepochopitelně (pochopitelně) polevili a Studna za 10 minut nastřílela tři góly. Z jasné záležitosti bylo nakonec drama až do konce.

Branky: 8. a 45. Zahrádka, 21. a 66. Rašín, 60. Zrůst – 10. a 82. Jiroš, 76. Horáček, 79. Pojsl. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 1:1, 60 diváků.

Dětřichov: Válek – Patrman, Vít, Mičunovič, Vízner – D. Ráž, Rašín, Houdek, Zajíček (69. L. Ráž) – Zrůst, Zahrádka.

Kr. Studánka: Urban – Brada, Macháček, Lednický, Kahl – Pojsl, Vajtr, Vacek (39. Chmátal), Hála (52. Horáček) – Jiroš, Hak (67. Ševčík).

OSEČNÁ – DOLNÍ ŘASNICE 5:3 (1:2)

Dolní dvakrát během pár minut vedla a držela náskok do 60. minuty. Poté se domácí chytli a bylo na nich vidět, že začali trénovat. Naopak Dolní postupně ztrácela dech a Osečná výhru pojistila. Šance byly na obou stranách a hosté v samém závěru kosmeticky upravili. Na obou stranách padaly hezké branky, domácí Mareček přidal ránu do břevna. To vše pod kvalitním řízením sudího Kratochvíla.

Branky: 72. a 81. Štěpánek, 30. Mareček z pen., 60. Penz, 67. Conway – 27. Sochor, 32. Prokop, 89. Riedl. Rozhodčí: Kratochvíl, ŽK: 1:0, 40 diváků.

Osečná: Bílý – Conway, Štěpánek, Koťátko, Mareček – Novotný, Kysela (71. Hobbs), Třešňák, Tomáš – Rybář (88. Suchar), Penz (76. Bergr).

D. Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Prokop (76. Karlík), Riedl, M. Kovačík (60. Horáček) – Petrovič, Hnilička, Jelínek (76. Rieger), Černý – Sochor, Štrbák (82. Šírek).

STRÁŽ B – MACHNÍN 3:0 (1:0)

Stráž je pod tlakem, nedaří se… Béčko ale za to tzv. vzalo a nenechalo v derby Machnín vůbec hrát. Skóre otevřel Procházka a bojovní domácí měli stále převahu. Hosté jen přihlíželi nádherné střele Tomáše Oberreitera do šibenice a bylo hotovo. Ke konci Landa zvýšil chytrou hlavičkou a u Sokolíka tak bylo chvíli veselo.

Branky: 14. Procházka, 66. T. Oberreiter, 88. Landa. Rozhodčí: Pöschko, ŽK: 1:1, 80 diváků.

Stráž: Šimek – Vedral, Landa, Jan Frýba, Novák – Procházka, Kapras, Gruncl (46. T. Oberreiter), Oplištil – Havlíček, Jakub Frýba.

Machnín: Gregor – M. Černý, Bárta, Bér, L. Černý – Markuliak, Novotný, Stuchlík, Pavlů – Gruncl, Pavlišta.

BÍLÝ KOSTEL B – NOVÉ MĚSTO 5:2 (3:1)

V dobrém fotbale měli hosté svoje dobré šance, ale na rozdíl od domácích je „dokázali“ zahodit. Kostel sice také něco neproměnil, ale pět kusů je moc hezká střelecká potence.

Branky: 59. a 88. z pen. Kyca, 6. Klíma, 30. Procházka, 36. Vik – 25. Lode z pen., 85. Kolenkár. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 1:2, 80 diváků.

B. Kostel: Hladík – Černý, Libor Janáček, Jan Ďuriš (65. Dušek), Binar (46. Hyška) – Černohorský, Klíma, Chomout, Leoš Janáček (46. Mizera) – Vik (46. Kyca), Procházka (61. Lochman).

N. Město: Hřib – Pospíšil, Šindler (69. Suk), Kučera (81. Pacovský), Šmidrkal – Lode, Láznický, Kolenkár, Lakomý – Pospíchal, Černý (69. Dymokurský).

RYNOLTICE B – FRÝDLANT B 4:3 (2:1)

Domácí měli problémy se sestavou, v níž nakonec nastoupil 47letý trenér áčka Aleš Kotek. Právě ten otevřel skóre střelou z trestného kopu. Šancí kromě branek bylo na obou stranách slušný počet, domácí přidali druhou trefu po rychle vhozeném autu, kdy se nadvakrát prosadil Šimek. Hosté snižovali po rohu hlavou.

Ve druhé části oboustranně dobrého fotbalu Frýdlant předvedl rychlé akce, po nichž dvakrát skóroval. Pak začali střílet domácí a po hlavičce Tomáše Vacka a koncovce Chmelíka nakonec zápas otočili ve svůj prospěch.

Branky: 36. A. Kotek, 43. Šimek, 65. T. Vacek, 76. Chmelík – 45. vlastní, 49. Šorm, 65. Borkovec. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 2:0, 50 diváků.

Rynoltice: Škopek – Dobrovolný, Karásek, Šimek, A. Kotek – T. Vacek, Borsuk, Chmelík, Peřina – Tvrzník, Švarc.

Frýdlant: Ismanický – Šorm, Pleskač, Bárta, Válek – Šena, Ponc (74. Peml), Buřita, Čuba – Cýrus (66. Puchmertl), Borkovec.

HRÁDEK B – RASPENAVA 3:3 (1:1)

Domácí prohrávali vlastencem, ale dokázali srovnat a dvěma hlavičkami otočit na 3:1. Jenže pak jakoby Hrádek přestal hrát a bojovnější Raspenava v závěru snížila opět po vlastní brance a navíc za faul gólmana využila nařízenou penaltu.

Branky: 28. Š. Holeček, 57. Brožík, 78. Hovorka – 14. vlastní, 83. vlastní, 89. Pikous z pen. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:1, 40 diváků.

Hrádek: Svoboda – Šalát, Scheufler (75. Štěpek), Mikenda, Brožík – Slezák (82. Peuker), Šebesta, Hovorka, Koleno (60. Blažej) – Š. Holeček, Fikar (82. Engel).

Raspenava: Urban – Balog (79. Koutný), Holubec, Machaň, Hanzl (59. Martin Zeman) – Rác, Horčička, Pikous, P. Koudelka – David, Michal Zeman.

VIŠŇOVÁ B – MNÍŠEK 2:3 (1:1)

Hosté byli více na míči a hlavně dokázali využít dvě nařízené penalty, se kterými se domácí nemohli ztotožnit. Běhavější hosté zanechali dobrý dojem, ale zápasu by slušela plichta. Domácí střelec Michálek se neprosadil, možná i protože nastoupil v záloze.

Branky: 31. Rücker, 70. Labský – 62. a 86. Lukáč (obě z pen.)., 45. Štujber. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 2:4, 95 diváků.

Višňová: Závůrka – Vojáček, Linke, Lachman, Labský – Rücker (46. Kocián), Koťátko, Michálek, Bečička (46. Nguyen) – Marek (54. Bláha), Šolta (59. Bednář).

Mníšek: Skála – Drašner, P. Proche, Lukáč, Čeřovský – Štujber (93. Coufal), Šikýř, Snášel, M. Proche (55. Mikeš) – Kos, Teubner.

Tabulka po 3. kole

1. Bílý Kostel B 3 2 1 0 14:8 7

2. Rynoltice B 3 2 1 0 10:6 7

3. Hrádek n. N. B 3 2 1 0 7:4 7

4. Stráž n. N. B 3 2 0 1 6:6 6

5. Raspenava 3 1 1 1 8:6 4

6. Machnín 3 1 1 1 8:7 4

7. Mníšek A 3 1 1 1 5:6 4

8. Frýdlant B 3 1 0 2 11:6 3

9. Dolní Řasnice 3 1 0 2 12:12 3

10. Višňová B 3 1 0 2 9:9 3

11. Kr. Studánka B 3 1 0 2 9:12 3

12. Dětřichov 3 1 0 2 9:13 3

13. Nové Město 3 1 0 2 8:12 3

14. Osečná 3 1 0 2 6:15 3

Fotbalová III. třída

SKUPINA JIH

Zdislava – Hlavice 2:1 (0:1). Branky: Soldát, Ditrich – Šenberk. Rozhodčí: Pöschko, 20 diváků.

Nová Ves B – Vesec B 5:2 (2:1). Branky: Bartuněk 2, Řehák, Soukup, Malaga – Klikorka, Hastrdlo. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 0:1, 50 diváků.

Chotyně – Rozstání B 1:6 (0:2). Branky: Marek – Passian 3, J. Čihula, Jeslínek, Z. Čihula. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 2:1, 30 diváků.

Český Dub – Václavice 3:0 kontumačně. Soupeř nedorazil.

1. Český Dub 3 3 0 0 15:2 9

2. Rozstání B 3 2 1 0 19:7 7

3. Vratislavice 2 2 0 0 6:3 6

4. Nová Ves 2 1 1 0 9:6 4

5. Chotyně 2 1 0 1 3:7 3

6. Vesec B 3 1 0 2 10:16 3

7. Zdislava 3 1 0 2 5:13 3

8. Václavice 3 0 0 3 2:8 0

9. Hlavice 3 0 0 3 4:11 0

SKUPINA SEVER

Bulovka – Bílý Potok 4:1 (2:1). Branky: Votrubec ml. 2, Němec, Votrubec st. z pen. – Diltchev. Rozhodčí: Holas, 50 diváků.

Habartice – Víska 5:2 (3:1). Branky: Kupec 2, Bradáč, Kyncl, Rysiowski – Hrubý, Severýn. Rozhodčí: Povolný, ŽK: 0:2, 75 diváků.

Horní Řasnice – Krásný Les 0:1 (0:1). Branka: Rekšák. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 4:0, 60 diváků.

Mníšek B – Frýdlant C 5:7 (2:3). Branky: Pechatý 2, Labuda, Ragín, Bárta – Antal 3, Jalovičár 3 (1 z pen.), Bárta. Rozhodčí: Bohata, 20 diváků.

Hejnice B – Jindřichovice 2:0 (0:0). Branky: Leitner, Cifra. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 2:3, 50 diváků.

Jokers – Kunratice 10:0 (4:0). Branky: Mokrý 3, Likavec 2, Le, Abrahám, Pařík, Morávek, Vaněk. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:0, 60 diváků.

1. Jokers 3 3 0 0 15:2 9

2. Hejnice B 3 3 0 0 13:1 9

3. Bulovka 3 3 0 0 9:1 9

4. Frýdlant C 3 2 1 0 12:9 7

5. Habartice 2 2 0 0 8:3 6

6. Jindřichovice 3 1 0 2 3:4 3

6. Krásný Les 2 1 0 1 2:3 3

8. H. Řasnice 3 0 1 2 4:6 1

9. Mníšek B 2 0 0 2 5:9 0

10. Bílý Potok 2 0 0 2 1:9 0

11. Víska 3 0 0 3 3:12 0

12. Kunratice 3 0 0 3 1:17 0