Naopak deka stále leží na hráčích z Nové Vsi, kteří padli doma s Rynolticemi a v soutěži nedali ještě ani gól. Veselo je u nováčka Jokers, kteří rozsekali Dětřichov šesti brankami a vedou soutěž. Hattricky zaznamenali Ondřej Černý z Nového Městaa Ondřej Picek z Krásné Studánky.

Bilance 3. kola: 7 – 3 – 3 – 1. Branky: 36 (25:11), žluté karty: 20 (13:7), vyloučen gólman Závůrka (Višňová B).

FRÝDLANT B – VIŠŇOVÁ B 1:1 (0:0)

Po dvou tragických výkonech se v severním derby domácí kousli a ubojovali cenný bod. Za béčka hráli jen béčkaři, bez pomocí áčkařů. Višňová, která dosud neinkasovala, byla pokořena hlavičkou Šorma po rohu. Višňová, která měla o něco více šancí a také 15letého Vojtěcha Kanioka v sestavě, stihla vyrovnat po centru a dorážce Bednáře. V poslední minutě hostující gólman celkem zbytečně nechal průchod svým emocím směrem k sudímu a za urážky byl vyloučen.

B: 60. Šorm – 61. Bednář. R: Preissler, ŽK: 3:2, ČK: 93. Závůrka (V). Frýdlant: Němec – Válek, Šorm, Peml, Bárta – Stránský (79. Šlejtr), Šena, Buřita, Ponc (46. Mauer – 70. Capulič) – Kozák, Böhm (55. Kudrna). Višňová: Závůrka – Bláha, Žežulka (46. V. Kaniok), P. Švadlenka (62. Kocián), Labský – Zita, D. Melka (46. Šolta), Rücker (46. Knapp), Pavlů (69. Bečička) – Lachman, Bednář.

NOVÁ VES – RYNOLTICE B 0:3 (0:1)

Ves po dobrovolném sestupu do I. B třídy se v okrese stále hledá. Ale hlavně je stále bez několika hráčů ze sestavy, což je znát. Nyní dokonce nastoupil 55letý trenér Vlado Komarov. Po herně vyrovnané půli, kdy to ještě šlo, přišel druhý poločas, ve kterém síly domácím ubývaly. Posledních dvacet minut byly pro hráče Vsi už hodně špatné.

B: 34. Michal Šálek, 64. Kraus, 83. Karásek. R: Šoun, ŽK: 1:1, 40 diváků. Nová Ves: Marek – Řehák, Novotný, Illek, Žlebek – Šalát (69. Salaba), Holec, Louda, Bartuněk – Didi (86. Čermák), Komarov. Rynoltice: Škopek – Kopecký, Dobrovolný, Karásek, Borsuk – Moravec, Michal Šálek, Kraus, Matěj Šálek – Černý, Kotyza.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – OSEČNÁ 8:1 (2:0)

V herně vyrovnaném poločase domácí trestali po deseti minutách a pár minut před půlí jistil Macháček hlavou. Po třech velkých šancích Studny se domácí prosadili v 55. minutě. Hosté na útočné rychlíky domácích nestačili a zlomila je definitivně penalta na 5:0. Osečná vstřelila aspoň čestný úspěch po trestném kopu.

B: 10., 55. a 67. z pen. Picek, 40. Macháček, 59. Hála, 73. Holický, 75. Kulašiak, 83. Ševčík – 77. Mareček. R: Kolín, ŽK: 1:1, 40 diváků. Krásná Studánka: Průšek – Lednický, Macháček, Opočenský, Urban (46. Holický) – Hála (76. Palán), Picek, Kadeřábek, Kulašiak – Zatroch (46. Jiroš), Ševčík. Osečná: Suchar – Kysela, Šimon, Štěpánek, Koťátko – Novotný, Rybář, Hunka (78. Pytloun), Mareček – Marek, Bergr.

NOVÉ MĚSTO – DOLNÍ ŘASNICE 4:4 (2:3)

Domácí sice ve velkém derby po pěti minutách a pohledné akci šli do vedení, ale pak začali úřadovat hosté. A to hned třemi góly po sobě, z nichž jeden zařídil uzdravený Messi Štrbák. Václav Černý stihl ještě snížit, jenže místo vyrovnání po přestávce přišel čtvrtý gól Dolní. Město však šlo dál do útoku a po trefě Kolenkára přidal V. Černý svůj třetí gól, který zařídil alespoň bod. V závěrečném náporu ale domácí hráči na další střelecký zápis nedosáhli.

B: 5., 45. a 68. Václav Černý, 65. Kolenkár – 23. a 26. Hnilička, 36. Štrbák, 59. Kadera. R: Karlík, ŽK: 4:1, 30 diváků. Nové Město: Suk – Pospíšil, Dymokurský, V. Černý, Šindler (61. Nevečeřal) – Šmidrkal, Lode, Láznický, Kolenkár – Lakomý (76. P. Černý), O. Černý. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, M. Kovačík, Zimmermann, Riedl – Hnilička (89. Šírek), Sochor, Kadera, David – Štrbák, Šimička (80. Jelínek).

ROZSTÁNÍ B – MNÍŠEK 5:1 (3:0)

Domácí béčko bylo produktivnější, i když do poločasu byla hra vyrovnaná. V dobrém fotbalu nakonec domácí vstřelili pět branek, a to ještě navíc Passian a Hrubeš běželi dvakrát sami na bránu. Mníšek jen upravil v poslední minutě z penalty za faul.

B: 14. a 45. Hrubeš, 40. Šindelář, 72. Z. Čihula, 87. J. Čihula – 90. Šikýř z pen. R: Dědek, ŽK: 1:1, 70 diváků. Rozstání: Vrábel – Kyksa, J. Čihula, Bulíř (46. T. Dušek), J. Dušek – Ulrich (64. Maňák), F. Grujoski, Passian, Macoun (Z. Čihula) – Hrubeš, Šindelář. Mníšek: Skála – Košnar, P. Proche, Šikýř, Konrád – Engelhart, Vacek, Sonntag (60. M. Proche), Drašner – Mikeš, Loubek (46. Jerie).

JOKERS – DĚTŘICHOV 6:0 (5:0)

Domácí nováček se chvíli hledal, ale pak se dostal do tempa a do čeho kopl, to mu spadlo do brány. Faktem je, že hosté museli do branky postavit hráče Davida Ráže s nataženým svalem, protože ostatní tři potencionální gólmani nebyli. K tomu druhý gól padl přímo z rohu. Zkušení hosté na gól nedosáhli, a to již ve druhém zápase.

B: 28. a 39. Abrahám, 17. Le, 44. Mokrý, 44. vlastní, 54. Vaněk. R: Blažek, ŽK: 1:1, 50 diváků. Jokers: Šimon – Pugner, Drobný, Koníř, Pařík (72. Jilemnický) – Le, Abrahám, Lopuszynski, Vaněk (57. Likavec) – Mokrý (83. Rys), Rapčan (57. Harda). Dětřichov: D. Ráž – Prokopec, Zrůst, Mičunovič, Rašín – Patrman, Zahrádka, Vízner, Houdek – Raiman, Kohucik.

MACHNÍN – BÍLÝ KOSTEL B 1:1 (1:0)

Lepší domácí mohli a měli do půle vést o tři góly. Takovou měli převahu. Jenže ve druhém poločase nepochopitelně vypli a nakonec mohli být rádi za bod, protože gólman Stehlík hosty třikrát v šancích vychytal.

B: 45. M. Černý – 57. Karásek. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 2:0, 40 diváků. Machnín: Stehlík – Souček, Gruncl (88. Novotný), Bér, Minář – Chomout (76. Zbořil), L. Černý, Stuchlík, M. Černý – Bárta, Markuliak. Bílý Kostel: Vik – Strnad, Libor Janáček, Karásek, Binar (46. Mizera) – Fedák, Janeček, Gazquez (79. Janků), Leoš Janáček – Kyca (46. Lochman), Hyška.

5. kolo – sobota 28. srpna: Rozstání B – Nové Město (14), Dětřichov – Mníšek A, Dolní Řasnice – Krásná Studánka B, Osečná – Nová Ves, vše od 17. Neděle 29. srpna: Rynoltice B – Machnín (14), Bílý Kostel B – Frýdlant B, Višňová B – Jokers, oba od 17.

Začaly nejnižší fotbalové soutěže na Liberecku, kde nováčci z Doubí B podlehli Hlavici a Raspenava porazila béčko Mníšku.

III. TŘÍDA JIH:

Zdislava - Chotyně 2:2 (1:0). Branky: Žatečka, Chudoba z pen. - Kolínský, Šindelář z pen. ČK: Zsiga - Pelant.

Vesec B - Vratislavice B 6:1 (3:1). Branky: Matěj Štěpánek 3, Kašpar 2, Schmidbauer - Pyvovar.

Hlavice - Doubí B 1:0 (1:0). Branka: Zejbrlík.

Příští kolo - sobota 28. srpna: Chotyně - Vesec B (15). Neděle 29. srpna: Doubí B - Václavice, Hlavice - Vratislavice B, oba od 17.

III. TŘÍDA SEVER:

Kunratice - Krásný Les 1:5 (1:3). Branky: Provazník - Tadeáš Čaban 4, Kožarik z pen.

Bílý Potok - Habartice 2:5 (2:1). Branky: Sivak, Pavlíček - Čumpl 2, Vnouček, Tůma, Potoč.

Bulovka - Frýdlant C 4:1 (2:0). Branky: Smolný 2, Plesar, Votrubec - Křiklava.

Raspenava - Mníšek B 1:0 (0:0). Branka: Prokop.

Jindřichovice - Hejnice B 0:4 (0:2). Branky: Cifra 2 (1 z pen.), Fiam, Leitner z pen.

Příští kolo - pátek 27. srpna: Frýdlant C - Bílý Potok (18). Sobota 28. srpna: Habartice - Jindřichovice, Horní Řasnice - Bulovka, Krásný Les - Víska, vše od 17. Neděle 29. srpna: Mníšek B - Kunratice (14), Hejnice B - Raspenava (15).