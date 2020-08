Borkovec má k fotbalu blízko, protože je zaměstnancem Fotbalové akademie Slovanu Liberec, kde vede U7. Takže je na hřišti každý den s dětmi a moc tréninků Podyjí Černíč ve Frýdlantě nezvládá. Právě tréninková absence z rodinných a pracovních důvodů mu vystavila stopku v áčku, ale jinak byl o něj zájem v Chrastavě a Hejnicích.

HRÁDEK B – MNÍŠEK 2:0 (0:0)

Nováček z Mníšku vycházel stejně jako domácí ze zajištěné obrany. Proto bylo gólových šancí za první půli minimum. Hrádek hrál na brejky a po jednom z nich nastřelil břevno. Mníšek hrozil po standardních situacích, při nichž měl výškovou převahu. Domácí byli trpělivý a ve druhém poločase dvakrát po rychlých akcích udeřili. Oba celky se více dostávaly do gólovek, přesto na umělé trávě domácí béčko vyhrálo zaslouženě, když jistotu tří bodů pojistili v samém závěru.

MACHNÍN – NOVÉ MĚSTO 5:1 (1:1)

Oba týmy po dlouhé pauze ze začátku měly velkou chuť do hry, což vygradovalo k velikým šancím na obou stranách. Domácí brankář Poláček měl velké štěstí, že si před zápasem dobře postavil tyče, jelikož v první půlhodině je hosté orazítkovali hned dvakrát. Domácí Bárta v šanci trefil jen stojícího brankáře.

Po půlhodině hry udělali domácí chybu na středu, hosté rychle přenesli hru, uvolnili se po levé straně a ideální přihrávkou napříč malým vápnem našli skórujícího Nevečeřala. Odpověď přišla za pár minut. Bárta opětovně dostal míč uvnitř vápna, obtočil se okolo obránce, který mu při snaze vypíchnout míč podrazil nohy a rozhodčímu nezbývalo nic jiného, než odpískat penaltu.

Tu Gondola proměnil. Poločas tak skončil 1:1, i když více šancí si připravili hosté. Po půli však byl scénář opačný, kdy Machnínu přišel vhod déšť, který hru zrychlil. Skóre na stranu domácích poprvé přiklonil kapitán Lukáš Černý, když překvapil gólmana z přímého kopu. Následně po pravém křídle utekl domácí Markuliak, který vyslal z kraje velkého vápna pumelici pod břevno, na kterou brankář nedokázal zareagovat.

Následně se hra přelévala z jedné strany na druhou, několikrát musel zasahovat domácí brankář Poláček. V 84. se rozhodl zápas dále nedramatizovat domácí Martin Stuchlík, který se vydal na zteč středem hřiště, obešel čtyři hráče a následně se trefil přesně na vzdálenější tyč – 4:1. Tečku v zápase udělal svým druhým gólem Markuliak, který z prakticky stejného místa, jako vstřelil svou první branku, napálil míč i podruhé, a trefil se přímo do šibenice.

OSEČNÁ – FRÝDLANT B 0:7 (0:2)

Na trávě v Rozstání doplatili domácí na trojí zranění, které jim hru rozbilo. Vynucené dvojí střídání mělo vliv na defenzivu, která kupila chyby a kvalitní soupeř toto dokázal tvrdě trestat. Osečná měla v úvodu obou poločasů nadějné příležitosti, jenže zakončení bylo doslova ubohé. Zato se na druhé straně blýskl 25letý Mikuláš Borkovec pěti zásahy do čeřenu Vika, který musel jít do brány Osečné, i když je jinak hráčem do pole.

STRÁŽ B – RASPENAVA 2:0 (1:0)

Oba týmy měly před utkáním problémy s počtem závodníků. Poklidný zápas rozhodl domácí Procházka dvěma góly. Nejprve se prosadil v prvním poločase po skrumáži a ve druhé půli krásně hlavou ustanovil skóre zápasu. Domácí měli více ze hry, ale šance neproměňovali. Smíření hosté zahrozili jen pár akcemi, které spolehlivě hasil nestárnoucí Šimek v brance. Početné obecenstvo vidělo slušný zápas.

RYNOLTICE B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:1 (2:0)

Z obou stran to byla dost nepřesná hra, ale domácí měli o něco navrch. Hosté se dostávali do ohrožení brány po dlouhých autech a standardních situacích, jenže v nich neuspěli. Rychlí domácí útočníci dělali starší obraně Studny zle a měli dvakrát tolik brankových příležitostí než Studánečtí.

VIŠŇOVÁ B – DĚTŘICHOV 4:2 (0:0)

Višňová měla střelce Michálka, lepší přechod do útoku a kvalitní zálohu. Bojovný zápas měl skončit 7:3, domácí nastřelili ještě břevno a spálili tři loženky. Také dobře hrající soupeř s exligovým Širancem zahodil dvě tutovky.

BÍLÝ KOSTEL B – DOLNÍ ŘASNICE 6:3 (5:0)

Domácí s Liborem Janáčkem nastříleli do poločasu bůra, když se blýskl hattrickem gólman áčka Tadeáš Vik. Dolní hrála dopředu vše na Štrbáka, ale ten se prosadil hattrickem až po přestávce, kdy domácí otevírali prostory a měli k soupeři demokratický přístup.

Gólová paráda trenéra mládeže

Pětadvacetiletý Mikuláš Borkovec se do Frýdlantu dostal z jižní Moravy díky strýci přítelkyně před dvěma lety a stále ještě studuje na Technické univerzitě v Liberci.

Odchovanec Podyjí Černíč si zahrál nejvyšší mládežnické soutěže za Vysočinu Jihlava a nakoukl také do třetiligového kádru Žďáru nad Sázavou. Ale většinou se pohyboval v krajských soutěžích. Pět branek za dospělé se mu ještě nikdy nepodařilo vsítit.

„Hrával jsem většinou stopera nebo středního záložníka, proti soupeři z Osečné jsem šel dopředu a přiznám, že mi to sedlo. V našem týmu vše dobře fungovalo odzadu a mě to dopředu táhlo,“ přiznal urostlý hráč, který brzy očekává narození druhého syna.

„Přitom soupeř od začátku nehrál špatně, na menším hřišti nám toho moc nedovolil. Ale ve druhé půlce měl velké skuliny hlavně vzadu. Prosadil jsem se díky své výšce dvakrát hlavou, jednou levačkou a jednou pravačkou, a to z dálky. Na jeden gól mi to nalil sám brankář a já dával do prázdné,“ vypočítával Borkovec.

Úvodní kolo přeboru

HRÁDEK B – MNÍŠEK 2:0.

Branky: 71. Fikar, 90. Vytlačil. Rozhodčí: Kratochvíl, 40 diváků. Hrádek: Bobvoš – Mikenda, Hovorka, Scheufler, Brožík – Slezák (81. Štěpek), Šebesta, Blažej (40. Šalát), Koleno – Fikar, Peuker (72. Vytlačil). Mníšek: Skála – Drašner, Lukáč, P. Proche (87. Hudec), Čeřovský – Kos, Snášel, M. Proche (66. Mikeš), Štujber – Šikýř, Konrád.

MACHNÍN – NOVÉ MĚSTO 5:1.

Branky: 57. a 89. Markuliak, 40. Gondola z pen., 54. L. Černý, 82. Stuchlík – 34. Nevečeřal. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 0:1, 40 diváků. Machnín: Poláček – M. Černý (80. Vobecký), Gondola (46. M. Pavlů), Markuliak, Pavlišta – Novotný, Stuchlík, L. Černý, Romanopulos (46. Resler) – Bér, Bárta (64. Pičman). Nové Město: Hřib – Pospíšil, Šindler, Dymokurský, Kučera – Šmidrkal, Nevečeřal (87. Suk), Lode, Láznický – Pospíchal, O. Černý (58. Jalovičár).

OSEČNÁ – FRÝDLANT B 0:7.

Branky: 42., 63., 64., 69. a 71. Borkovec, 14. Čuba, 88. Šorm. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:1, 30 diváků. Osečná: Vik – Říha, Šimon, Tomáš (46. Hunka), Hobbs (70. Suchar) – Štěpánek, Koťátko, Mareček, Novotný – Penz, Pittner (14. Šimon). Frýdlant: Němec – Peml, Antal, Bárta, Šena (50. Puchmertl) – Pleskač, Šorm, Ponc, Čuba – Borkovec (79. Mauer), Buřita.

STRÁŽ B – RASPENAVA 2:0.

Branky: 29. a 62. Procházka. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 1:2, 100 diváků. Stráž: Šimek – Jakub Štefan, Jan Štefan, Landa, Kapras – Gruncl, Procházka, Lukáš Oberreiter, Tomáš Oberreiter (70. Hruboň) – Havlíček, Jirsa. Raspenava: Urban – David, Hanzl, Rác, Holubec – Horčička (77. Koprnický), M. Zeman, Koudelka, Machaň – Šámal, Balog.

RYNOLTICE B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:1.

Branky: 18. a 70. Josef Kraus, 43. Lukáš Čermák, 85. Jakub Kraus – 81. Macháček. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:1, 100 diváků. Rynoltice: Škopek – Peřina, Zelený, Dobrovolný, Filip Čermák – Moravec (69. Jakub Kraus), Karásek, Šimek (82. Kopecký), Josef Kraus – Firman (61. Borsuk), Lukáš Čermák (87. David). Kr. Studánka: Průšek – Brada (75. Bufka), Macháček, Novák, Lednický (82. Vecko) – Janus (82. Chobot), Pojsl, Vajtr, Hála (46. Kadeřábek) – Hájek (60. Horáček), Hnilička.

VIŠŇOVÁ B – DĚTŘICHOV 4:2.

Branky: 1., 22. z pen. a 45. Michálek, 81. Bečička – 67. Širanec, 89. David Ráž. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 1:1, 70 diváků. Višňová: Závůrka – Vojáček, Šolta, Lachman, Cýrus (67. Linke) – Bednář, Labský, Žežulka, Koťátko – Holub (74. Zita), Michálek (62. Bečička). Dětřichov: Válek – David Ráž, Patrman (46. Vít), Mičunovič, Vízner – Zrůst (81. Lukáš Ráž), Rašín, Zajíček, Kohucik (85. Čindejev) – Zahrádka, Širanec.

BÍLÝ KOSTEL B – DOLNÍ ŘASNICE 6:3.

Branky: 4., 35. a 42. Vik, 9. a 39. Lochman, 63. Černohorský – 47., 70. a 86. Štrbák. Rozhodčí: Dědek, 70 diváků. B. Kostel: Hladík – Černý, Chmout, Libor Janáček, Binar (46. Mizera) – Leoš Janáček, Černohorský, Gazquez, Hyška – Klíma, Vik (46. Kyca). D. Řasnice: Veselý – Bartoš, Sochor, Tomáš Kovačík, Michal Kovačík (60. Šírek) – Petrovič, Riedl, Prokop, Jelínek – Černý (70. Kolenkár), Štrbák, Rieger (56. Šimička).

Fotbalová III. třída

Skupina Jih: Chotyně – Václavice 2:1, Český Dub – Zdislava 6:1, Rozstání B – Vesec B 9:2, Vratislavice B – Hlavice 3:2.

Skupina Sever: Jindřichovice – Frýdlant C 1:2, Bulovka – Kunratice 4:0, Jokers – Horní Řasnice 2:1, Hejnice B – Víska 6:1.