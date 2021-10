Zcela vyrovnaný zápas rozhodly velké chyby domácí obrany, které byly opravdu neskutečné. Kostel dosáhl na tři body i díky přítomnosti Studničky z A týmu, který nastoupil do druhé půle a kromě kvalitní hry přispěl i dvěma góly k divoké výhře.

Osečná má kvůli sedmi zraněným rozklížený mančaft a hraje každý, kdo má dvě nohy (i s trenérem Bergrem). Nováček Jokers předvedl dobrý fotbal, kde byla vidět sehranost. Přesto slepená domácí sestava zabojovala a držela díky využité penaltě nadějnou plichtu. O tu přišla kvůli zaváhání gólmana, kterému nevyšla klička útočníka, a ten pohodlně dopravil míč do jeho opuštěné svatyně.

Domácí ustáli silný protivítr do poločasu a k tomu přidali dva kousky. Machnín zlobil především ze standardních situací. Domácím zahrál Petr Kolenkár, autor třech branek, na které mu přihrával Václav Černý. Město po přestávce rychle vstřelilo třetí úspěch, čímž se aktivita Machnína rozklížila.

Duel dvou posledních týmů soutěže sice gólově vyšel domácím, kteří však po brance přestali hrát a soupeř ze tří šancí jednu využil. Během čtyř minut Frýdlant otočil skóre na 3:1 a ve 25. minutě vedl dokonce 5:1. To byl tedy doslova střelecký uragán. Po přestávce sice domácí tlačili a měli šance, jenže střelba kromě ojedinělé koncovky Šikýře byla mizerná.

Domácí vyztužila střed zálohy dvěma hráči z áčka, což bylo silně znát. Ale v samém úvodu dvakrát zachyboval studánecký stoper Macháček, což mohlo posadit hosty do sedel. Ale naštěstí se nic z hrubic neujalo, domácí přežili a velmi brzy dali gól. Brankáři na obou stranách se činili a dokonce Svinka ze Vsi vystihl Kadeřábkovi penaltu, a tím pádem ho připravil o hattrick. Hostům z Nové Vsi sebral veškerou radost gólman Urban.

S velkými problémy se domácí sešli a odehráli bojovný zápas s lídrem soutěže. Sedm hráčů chybí, z toho dva již na podzim nebudou… Oslabený Dětřichov se 54letým Slavíkem ale utkání rozhodně nevypustil a měl dvě příležitosti. Jenže proti béčku se třemi 17letými juniory to nestačilo. Višňová byla lepší, i když góly vstřelila s přispěním chyb protihráčů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.