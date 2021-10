Frýdlant sahal ve Studánce po třech bodech, jenže Kadeřábek v poslední chvíli srovnal a zajistil domácím bod. Mníšek se konečně dočkal druhé výhry, když porazil Bílý Kostel. V podještědském derby slavilo vítězství Rozstání nad Osečnou i díky ráně Passiana.

Hrálo se jen šest zápasů, protože duel Nová Ves – Machnín byl přeložen na čtvrtek 28. října s výkopem od 15.30 hodin.

Bilance kola: 6 (4 – 1 – 1), branky: 26 (15:11), žluté karty: 13 (9:4).

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – FRÝDLANT B 2:2 (1:0)

Domácí zápas dobře rozehráli a ze čtyř velkých šancí proměnili jednu. Jenže po přestávce jejich výkon uvadal a Frýdlant srovnal skóre hned po změně stran. Navíc byl gólmanem skolen frýdlantský borec a z penalty Stránský poslal hosty do vedení. Až tento moment jakoby domácí nakopl a začali hrát. Nakonec se jim v posledních vteřinách utkání podařilo jinak paličem šancí Kadeřábkem vyrovnat. Ke vzteku Frýdlantských.

Branky: 26. Kulašiak, 90. Kadeřábek – 48. Stýbal, 72. Stránský z pen. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 2:1, 40 diváků. Krásná Studánka: Průšek – Ševčík, Novák, Macháček, Lednický – Kulašiak (80. Soukup), Opočenský, Pojsl, Bitman (50. Urban) – Hála (66. Vajtr), Kadeřábek. Frýdlant: Němec – Peml, Pleskač, Stránský (72. Rieger), Bárta – Kudrna (61. Antal), Buřita, Cýrus, Ponc – Kozák, Stýbal.

NOVÉ MĚSTO – VIŠŇOVÁ B 3:2 (1:2)

Hosté nebyli až tolik posílení áčkaři, ale přesto šli do vedení. Domácí po chvíli vyrovnali, jenže béčko dokázalo ještě před poločasovým hvizdem znovu vést. Višňová o poločase stáhla ze hry Pikouse, což bylo dost znát a bojovní domácí Šindlerem srovnali stav. Višňová byla nebezpečná ze standardních situací, po kterých měla závary. Domácí bojovníci nakonec po střele Václava Černého a teči hostujícího beka vstřelili vítězný gól.

Branky: 36. V. Černý, 66. Šindler, 74. vlastní – 32. Pikous, 44. Zita. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 2:1, 30 diváků. Nové Město: Suk – Pospíšil, Dymokurský, V. Černý (85. P. Černý), Šmidrkal – Šindler, Lode, Láznický, Kolenkár – Lakomý, O. Černý (54. Pacovský). Višňová: Závůrka – Labský, Lachman, Pavlů, Zita – Hloužek, Knapp (70. Marek), Pikous (46. Rücker), Šolta – Bečička (46. Holub), Hroch.

DOLNÍ ŘASNICE – JOKERS 2:0 (2:0)

Domácí po pěkné akci a vybídnutí Štrbákem dokázali zakončit bekem Zimmermannem. Placírkou do protipohybu gólmana. Dolní byla lepší po standardkách a ještě těsně před půlkou stihli přidat druhý zápis Kaderou. Hosté po přestávce zapnuli a domácí začali chybovat. Čtvrt hodiny byla Dolní pod tlakem, ale Jokers neproměnili nic – dvakrát pálili do břevna, jednou do tyče a také velkou překážkou byl gólman Veselý… Domácí tlak ustáli a naopak jednou nastřelili tyč. Takže nečekaná výhra, po které mají letos bodově splněno.

Branky: 11. Zimmermann, 44. Kadera. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 2:0, 30 diváků. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Zimmermann, Riedl, Ressel – Hnilička (63. M. Kovačík), Šimička (85. Šírek), Kadera, Štrbák – Sochor, David. Jokers: Šimon – Pugner, Kochan, Koníř, Pařík (80. Jilemnický) – Rapčan, Le, Abrahám, Němec – Likavec (76. Harda), Mokrý.

DĚTŘICHOV – RYNOLTICE B 1:2 (0:0)

Dětřichov oživil všechny registrace a zásluhou pecky předsedy Prokopce ze 30 metrů vedl. Škoda pro domácí, že Zahrádka vzápětí nepřidal po jedné ze svých čtyř šancí druhý gól. Postupně se hosté zlepšovali a když navíc v poločase z auta vyskákali dorazivší borci z áčka Rynoltic, bylo zle. Staří psi z Dětřichova přestali držet s mladými posilami krok a brzy bylo srovnáno. Nakonec ale rozhodla penalta v závěru za faul – nefaul, kdy útočník narazil do domácího obránce.

Branky: 53. Prokopec – 61. Ryšavý, 85. Firman z pen. Rozhodčí: Barcuch, ŽK: 1:2, 50 diváků. Dětřichov: Myška – Válek, Mičunovič, Vízner, Zrůst – Patrman, Kohucik (89. Pavlík), Hlávka (46. Prokopec), Zahrádka – Slavík (79. Čindejev), Votruba. Rynoltice: Hřib – Čapek (70. Zelený), Michal Šálek, Peřina, Borsuk – Kolomý, Picek (46. Čermák), Matěj Šálek, Kadaš (46. Firman) – L. Černý (56. Moravec), Ryšavý.

ROZSTÁNÍ B – OSEČNÁ 4:3 (3:2)

Zcela vyrovnané derby přineslo sedmero branek se šťastným koncem pro domácí béčko. Domácí dvakrát muselo dotahovat náskok hostů, kteří skórovali po strašných chybách. Osečná ještě stihla srovnat na 3:3, jenže zřejmě zaslouženou plichtu odmítl veterán Roman Passian, který pálil ze 40 metrů obdivuhodně do šibenice.

Branky: 15. a 27. Pavlů, 33. Dobrovolný z pen., 78. Passian – 14. a 73. Salava, 23. Novotný. Rozhodčí: Vasko, 60 diváků. Rozstání: Vrábel – Kyksa, Bulíř, Synek, Dušek – Ulrich, F. Grujoski, Passian, Dobrovolný – Pavlů, Hrubeš. Osečná: Bílý – Budina, Novotný, Salava, Hunka – Koťátko, Štěpánek, Filinger, Pokorný – Suchar, Ticháček.

MNÍŠEK A – BÍLÝ KOSTEL B 3:2 (3:0)

Poločas přinesl převahu domácích, kteří sice vstřelili tři branky, ale přihrávky, zejména ofenzivní, byly dost špatné. Radost měl čerstvý ženáč Jakub Čeřovský, autor jednoho ze třech úspěchů. Za hosty byl v největší šanci Studnička, ale borec z áčka neměl štěstí. Padesátiletá obrana Kostela jen s obtížemi stíhala, a tak se zdálo být jasno. Jenže ve druhé půli Kostel snížil a od té doby domácí zejména psychicky zkolabovali. Nešlo jim nic a na bránu hostů vyslali jen dvě střely. Zato Kostel ještě přidal druhý gól. Naštěstí pro domácí v samém závěru. Přesto Mníšek mohl slavit výhru prvně od 7. srpna!

Branky: 13. Mikeš, 21. Šikýř, 41. Čeřovský – 57. a 87. Procházka. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:0, 50 diváků. Mníšek: Skála – Konrád, P. Proche, M. Proche, Čeřovský (81. Loubek) – Kos, Šikýř (46. Štujber), Engelhart, Teubner – Jerie (87. Ptáček), Mikeš (57. Coufal). Bílý Kostel: Ulrich – Binar (46. Fedák), L. Janáček, Strnad, Karban – Černý, Studnička, Jakubec, Pavel Fedák – Procházka, Jan Ďuriš.

Program – čtvrtek 28. října: Nová Ves – Machnín (15.30).

Další kolo – sobota 30. října: Nové Město – Bílý Kostel B, Nová Ves – Frýdlant B, Krásná Studánka B – Višňová B, Mníšek A – Rynoltice B, Rozstání B – Dolní Řasnice, Dětřichov – Osečná, vše od 14 hodin.

Neděle 31. října: Jokers – Machnín (14 v Dolní Řasnici).