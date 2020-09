Naopak veselo bylo po výhrách v Dolní Řasnici, která zmydlila béčko Stráže a v Novém Městě, jenž zlomilo Dětřichov. Rezerva Studny málem ztratila dobře rozjetý duel s Višňovou, Mníšek v domácí premiéře na výhru nedosáhl. Také v Machníně mohlo být lépe, ale jen plichta s Kostelem je málo. Špíl kola se odehrál ve Frýdlantě, kde domácí proti Hrádku neuspěli, byť se hrálo vyrovnaně.

RASPENAVA – OSEČNÁ 5:1 (2:1)

V oboustranně slabším poločase šli domácí do vedení po úniku Pikouse. Ten zaznamenal v utkání po návratu z Hejnic brankový hattrick a navíc nechtěně zranil spoluhráče Martina Koudelku, který musel již ve 12. minutě vystřídat. Má zlomený jařmový oblouk. Hosté sice stihli srovnat stav, ale do půle vrátil domácím vedení z proměněné penalty Balog. To bylo za faul na Pikouse. Raspenava byla po třetí brance již lepším týmem a soupeř navíc nedokázal v 89. minutě využít ani penaltu.

Branky: 8., 56. a 67. Pikous, 40. Balog z pen., 65. Horčička – 31. Rybář. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 0:2, 40 diváků.

Raspenava: Urban – Balog, Holubec, Horčička, Machaň – Hanzl, Martin Koudelka (12. David), Michal Zeman, Rác (76. Koutný) – Pikous, Pavel Koudelka.

Osečná: Suchar – Říha, Conway, Štěpánek, Koťátko – Mareček, Novotný, Kysela (88. Moc), Vik (58. Bergr) – Rybář, Hunka.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – VIŠŇOVÁ B 4:3 (3:O)

Do poločasu to bylo za převahy domácích, kteří za 24 minut vedli jasně 3:0. Jenže po hodině hry byl již stav nerozhodný, protože chyby domácích Višňová trestala. V dalším, již vyrovnaném průběhu nakonec domácí rozhodli o zisku tří bodů díky teče pozadí mladého Kadeřábka.

Branky: 3. a 24. Hála, 2. Pojsl, 85. Kadeřábek – 53. a 65. Jakl, 71. Nguyen. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 5:1, 60 diváků.

Kr. Studánka: Průšek – Kahl, Chmátal, Lednický (85. Ševčík), Janus (85. Vecko) – Pojsl, Vajtr, Kulašiak (46. Bitman), Hála – Jiroš (58. Hak), Kadeřábek (85. Chobot).

Višňová: Závůrka – Vojáček, Bláha, Lachman, Labský – Hloužek, Bečička (46. Nguyen), Dominik Melka (69. Hrabík), Rücker (46. Zita) – Koťátko, Jakl.

MNÍŠEK – RYNOLTICE B 2:2 (2:1)

Úvod utkání domácích proti áčkaři posíleným hostům se nesl v opatrném duchu, první střelu vyslal ve 12. minutě Snášel. Po dvou šancích béčka přišla navíc střela do břevna Mníšku. Poté převzal aktivitu Mníšek a dvakrát měl soupeř kliku.

Skóre se prvně měnilo ve 32., když Teubner vyslal do průniku rychlíka Kose, ten obešel gólmana a předložil balon Šikýřovi, pro kterého nebyl problém uklidit míč do branky. Odpověď hostí ovšem přišla hned a Čermák trestal chybnou rozehru. Útočník hostů pak mířil z vápna nad a domácím z následného protiútoku zakončili přesně Šikýřem.

Ve druhé půli, po rohu, odpískal rozhodčí pokutový kop po „údajném“ faulu Šikýře a bylo 2:2. Po nepřesné koncovce na obou stranách odmítl hattrick v 82. min. Šikýř, který pro Švandově průniku ve vápně nastřelil obránce.

Branky: 32. a 44. Šikýř – 33. Lukáš Čermák, 56. Josef Kraus z pen. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 1:3, 90 diváků.

Mníšek: Skála – Teubner, Drašner, Petr Proche, Lukáč – Čeřovský, Štujber, Snášel, Vacek – Šikýř, Kos (46. Švanda).

Rynoltice: Škopek – Zelený, Dobrovolný, David, Moravec – Karásek, Šimek, Filip Čermák, Firman – Lukáš Čermák, Josef Kraus.

MACHNÍN – BÍLÝ KOSTEL B 3:3 (3:3)

Vstup do utkání se Machnínu povedl a po krásné kombinaci vstřelil branku Stanislav Bárta. Následně však jeho brankář Gregor zaváhal při rozehrávce a hostující tým snadno přišel k vyrovnání. Reakce přišla hned a po další krásné kombinaci skóroval Martin Černý.

Ve 23. minutě Kostel opět trestal chybu na 2:2 a po rohovém kopu se ujali vedení. V gólové přestřelce po sólu srovnal Stuchlík a jeho spoluhráči zazdili čtyři 100% šance. Po jedné z nich dokonce hostující gólman tahal míč zpoza brankové čáry, avšak k udivení všech nebyl gól uznán, jelikož rozhodčí neviděl za čarou. Ve II. půli byl Machnín sice více na míči, kdy se hosté zmohli jen na odkopy od branky, ale to jim stačilo.

Branky: 3. Bárta, 8. M. Černý, 26. Stuchlík – 5. Vik, 23. Hyška, 36. Klíma. Rozhodčí: Bohata, ŽK: 1:1, 60 diváků.

Machnín: Gregor – Martin Černý, Bárta, Bér, Lukáš Černý – Markuliak, Novotný (46. Gruncl), Richter (37. Stehlík), Stuchlík – Pavlů, Poláček.

B. Kostel: Ulrich – Černý, Libor Janáček, Jan Ďuriš, Binar (46. Mizera) – Hyška (60. Suchánek), Klíma, Beňo, Leoš Janáček – Vik (60. Kyca), Procházka.

DOLNÍ ŘASNICE – STRÁŽ B 6:1 (4:1)

Od samého začátku měli domácí převahu a byla na nich vidět snaha odčinit výpadek z minulého zápasu. Cesta za body se dařila i díky střelecké potenci Václava Černého, jenž zamířil přesně čtyřikrát. Po změně stran hra uvadala, ale domácí dokázali přidat ještě dvě trefy.

Branky: 26., 42., 62. a 89. Václav Černý, 8. Sochor, 15. Riedl – 41. Havlíček. Rozhodčí: Smoleňák, ŽK: 1:1, 30 diváků.

D. Řasnice: Veselý – Tomáš Kovačík, Horáček (86. Karlík), Riedl, Michal Kovačík (78. Šírek) – Petrovič, Hnilička (78. Prokop), Černý, Sochor- Štrbák, Bartoš.

Stráž: Jan Frýba – Jakub Štefan, Jiří Štefan (46. Novák), Landa, Gruncl – Tomáš Oberreiter, Procházka, Hruboň, Havlíček – Jakub Frýba, Lukáš Oberreiter.

NOVÉ MĚSTO – DĚTŘICHOV 5:2 (3:2)

Domácím patřil nástup a dvougólové vedení. Kvalitní a zkušený soupeř však stihl vyrovnat, ale naštěstí bojovné Město mělo ve svém středu Petra Kolenkára, který zkompletoval střelecký hattrick do poločasu. U Dětřichova zlobil zejména Zahrádka, ale toho si dokázal pohlídat Pospíšil. Dětřichov postupem času začal odpadávat a měl jen standardní situace, bez vyložených šancí. Kombinačně hrající domácí pak přidali dva kusy, a to za vydatné podpory fandících mladých fotbalistů z Rapidu, kteří byli ve Městě na soustředění.

Branky: 3., 8. a 45. Kolenkár, 78.vlastní, 87. Pospíchal – 24. Zrůst, 33. Rašín. Rozhodčí: Kolín, ŽK: 0:1, 50 diváků.

N. Město: Hřib – Pospíšil, Šindler, Kučera, Šmidrkal – Lode, Láznický, Kolenkár, Lakomý – Pospíchal (86. Pacovský), Černý.

Dětřichov: Pavlík – Patrman, Mičunovič, Válek (50. Marek Ráž), Vízner – Zrůst, Rašín, Vít, Kohucik – Širanec (70. Slavík), Zahrádka.

FRÝDLANT B – HRÁDEK B 1:2 (1:1)

Hrádek ve vyrovnaném střetnutí potvrdil kvality i roli favorita přeboru. Frýdlant vedl zásluhou rány Borkovce, hosté dorovnali z trestného kopu. U Frýdlantu byla vidět snaha strhnout vedení na svoji stranu, ale soupeř dokázal využít protiútok. Na šance bylo utkání srovnané a slušela by mu plichta.

Branky: 3. Borkovec – 19. Šebesta, 77. Š. Holeček. Rozhodčí: Diringer, ŽK: 2:2, 120 diváků.

Frýdlant: Němec – Peml (80. Mauer), Antal, Bárta, Šena – Šorm (74. Tauš), Ponc, Čuba (92. Ismanický), Borkovec – Buřita, Válek.

Hrádek: Bobvoš – Šalát (86. Engel), Scheufler, Mikenda, Brožík – Slezák, Šebesta, Hovorka, Koleno (75. Štěpek) – Štěpán Holeček, Fikar (56. Peuker).

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA JIH:

Rozstání B – Nová Ves B 4:4 (1:1). Branky: Kyksa, Passian, Ulrich, Jeslínek – Trojan 3, Bartuněk. Rozhodčí: Pöschko, ŽK: 1:0, 20 diváků.

Václavice – Vratislavice B 1:3 (1:1). Branky: Čaj – Preissler 2, Koula. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:0, 30 diváků.

Vesec B – Zdislava 6:2 (1:2). Branky: Hůlka 3, Macháček 2, Burde – Zsiga, Malík. Rozhodčí: Dědek, 40 diváků.

Hlavice – Český Dub 1:6 (0:4). Branky: Hozák – Sonntag 2, Bílek 2, Flanderka, Schránil. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 0:1, 70 diváků.

SKUPINA SEVER:

Bílý Potok – Hejnice B 0:5 (0:2). Branky: Zoreník 2, Zrubec 2, Fiam. Rozhodčí: Dědek, 70 diváků.

Frýdlant C – Horní Řasnice 3:3 (2:1). Branky: Hýbl 2, Doležel – David 2, Bureš, Rozhodčí: Kratochvíl, 100 diváků.

Jindřichovice – Mníšek B 2:0 (1:0). Branky: Lenhart, Střížek. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 0:1, 90 diváků.

Krásný Les – Jokers 1:3 (0:2). Branky: Stejskal – Abrahám 2, le. Rozhodčí: Kratochvíl, ŽK: 3:0, ČK: 61. Čekan (KL), 60 diváků.

Víska – Bulovka 0:1 (0:1). Branka: Kremina. Rozhodčí: Myslivec, ŽK: 0:2, 60 diváků.

Kunratice – Habartice 1:3 (1:0). Branky: Cína – Bradáč 2, Kupec. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 1:0, 50 diváků.