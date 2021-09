Vedoucí Višňová B se kvůli střeleckému útlumu protrápila ke třem bodům, na dno tabulky klesly týmy Osečné a Nové Vsi a Mníšku. Velice slušně si vede nováček Jokers a překvapivě také Dolní Řasnice.

Bilance 6. kola: 7 – 6 – 0 – 1. Padlo celkem 27 branek (25:2). Žluté karty: 11 (5:6), vyloučen byl hned v 1. minutě rynoltický gólman Škopek.

FRÝDLANT B – RYNOLTICE B 4:0 (3:0)

Rozhodující byla pro utkání hned 1. minuta, kdy hostující gólman fauloval Štrbáka a byl vyloučen. Následně Stránský, který se posunul v tomto duelu na post stopera, vstřelil z penalty gól. Z áčka Frýdlantu hráli Štrbák a Kukla, kteří měli v přesilovce celou řadu šancí. Jakub Štrbák nakonec splnil očekávání střelce a připsal si hattrick. V jednoznačném souboji nebylo co řešit a oslabení hosté ještě odvezli přijatelnou čtyřku.

Branky: 42., 44. a 48. Štrbák, 3. Stránský z pen. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 1:0, ČK: 1. Škopek (R), 50 diváků. Frýdlant: Němec – Válek, Pleskač, Peml (57. Antal), Bárta – Kudrna (46. Mauer), Buřita, Šena, Štrbák (63. Le) – Stránský, Kukla. Rynoltice: Škopek – Borsuk, Peřina, Dobrovolný, Kopecký – Matěj Šálek (46. Černý), Karásek, Michal Šálek, Kolomý (46. Čapek) – Kraus, Tvrzník (66. David).

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – ROZSTÁNÍ B 3:0 (1:0)

V samém úvodu zlikvidoval exstudánecký Vrábel velkou šanci nestárnoucímu Kahlovi (52 let). Studna měla do poločasu navrch, ale gól dala jediný po dorážce Kadeřábka. Hosté, vedeni špílmachrem Passianem, sporadicky, ale nebezpečně útočili. Ve II. půli se domácím zranil Macháček a hosté se i díky příchodu exligového Abrahama dostali do tlaku, který však neuměli zužitkovat. Naopak domácí hrozili z brejků, i když jim síly ubývaly. Ke konci střídající studánecký Palán sice dal gól, ale ten nebyl uznán. Při nepřesnostech hostů v šancích nakonec Studna přidala po akci tři na dva další trefu z kopačky Kahla.

Branky: 30. Kadeřábek, 51. Novák, 88. Kahl. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 0:1, 60 diváků. Krásná Studánka: Urban – Bitman, Macháček (60. Soukup), Ševčík, Lednický – Jiroš (85. Palán), Picek, Kadeřábek, Novák – Kahl, Hnilička. Rozstání: Vrábel – Kyksa, Čihula, Jílek (55. Maňák), J. Dušek (65. Šrýtr) – T. Dušek (55. Abraham), Passian, F. Grujoski, Ulrich – Macoun (80. Chytrý), Hrubeš.

MACHNÍN – OSEČNÁ 5:0 (2:0)

Domácí konečně zahráli dobře i kvalitně ve všech řadách a odnesl to soupeř, který dorazil jen v jedenácti. Osečná sice hrála s otevřeným hledím, ale po odchodu jednoho z hráčů 20 minut před koncem to prostě v oslabení nešlo.

Branky: 23. a 50. L. Černý, 38. Bárta, 49. Gondola, 75. Zbořil. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 0:1, 60 diváků. Machnín: Gregor – Resler (44. Pavlišta), Bér (77. Pičman), Gruncl, Minář – M. Černý, Stuchlík, Poláček (69. Zbořil), Bárta – Gondola (77. Formánek), L. Černý. Osečná: Tomáš – Šimon, Koťátko, Novotný, Čechák – Kysela, Ticháček, Hobbs, Bocheňský – Bergr, Suchar.

NOVÁ VES – DOLNÍ ŘASNICE 0:1 (0:1)

Po kvalitní čtvrthodince převzali otěže hry hosté, a ti také šli do vedení. Domácí se snažili, bojovali a hráli dobře, jenže vše končilo na neschopnosti vstřelit branku. Po rozestavení 3 – 5 – 2 měli navrch, ale ze všeho snažení byly nastřeleny tyč a břevno. Hosté sice měli dvě šance, ale Nová Ves rovnou čtyři.

Branka: 10. Riedl. Rozhodčí: Kolín, ŽK: 1:1, 50 diváků. Nová Ves: Marek – Dobiaš, Novotný (83. Řehák), Žlebek, Illek (31. K. Šalát) – Brož, Louda, Holec (46. Winkler), Malaga – J. Šalát (90. Válek), Trojan. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Petrovič, Zimermann, Riedl – Resl, M. Kovačík, Sochor, David (89. Šírek) – Štrbák, Šimička (78. Jelínek).

NOVÉ MĚSTO – DĚTŘICHOV 6:0 (3:0)

Až nečekaně souboj kočka – myš. Hosté opět bez kvalifikovaného gólmana byli odevzdaní a prakticky domácí kasu neohrozili. Přestože Dětřichov „zaparkoval autobus“ před velkým vápnem, šestkrát inkasoval a domácí s hrajícím trenérem Davidem Jalovičárem mohli slavit vysoké vítězství.

Branky: 61. a 72. Kolenkár, 12. Nevečeřal, 33. Dymokurský, 40. V. Černý, 60. Šindler. Rozhodčí: Povolný, ŽK: 2:1, 70 diváků. Nové Město: Suk – Pospíšil, Dymokurský, V. Černý, Šindler (70. Pacovský) – Šmidrkal (60. P. Černý), Nevečeřal, Lode, Kolenkár – O. Černý, Jalovičár. Dětřichov: Albert – Vízner, Mičunovič, Patrman, Kohucik – Raiman, Rašín, Ráž, Zrůst – Zahrádka, Prokopec (45. Válek).

VIŠŇOVÁ B – BÍLÝ KOSTEL B 3:1 (1:1)

Domácí se doslova protrápili k výhře. Zkušení hosté vedli po lobu a Višňová, která měla velkou převahu, nemohla vstřelit gól. Sice do půle srovnala, jenže další góly nepřicházely. Výborný Ulrich byl proti a navíc mu jednou pomohlo břevno. Nakonec se dvakrát domácí trefili, ale o výsledku mohl a mělo být rozhodnuto dříve.

Branky: 13. Bečička, 79. Michálek, 86. Bednář – 3. Sedlmajer. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 1:0, 100 diváků. Višňová: Linke – Zita, Pavlů, Lachman, Jakl (21. Michálek) – Bláha (68. Marek), Bečička (46. Hloužek), Šolta, Holub (46. Kocián) – Labský, Rücker (46. Bednář). Bílý Kostel: Ulrich – Binar (56. P. Černý), J. Černý, Strnad, Fedák (80. Mizera) – Sedlmajer, Jakubec, Vitík – Černohorský, Ulrich – Procházka.

JOKERS – MNÍŠEK A 4:0 (1:0)

Na náhradním hřišti se hosté nemohli prosadit a navíc jim za dvacet minut pro svalová zranění odstoupili dva hráči. Přestože domácím chyběli Lopuszynski a Koníř, dokázali se gólově prosadit futsalové „Gazely“ Moc a Abrahám. Celkem vyrovnaný souboj dokázali bojovní Jokers dotáhnout s nulou do vítězného konce a spravili si po minulé prohře ve Višňové chuť.

Branky: 60. a 86. Mokrý, 14. Moc, 57. Abrahám. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 0:2, 80 diváků. Jokers: Šimon – Pugner, Drobný, Likavec, Kochan – Le (86. Rys), Abrahám, Moc (58. Jilemnický), Pařík (74. Harda) – Mokrý (86. Pospíšil), Vaněk (74. Rapčan). Mníšek: Skála – Košnar, P. Proche, Mikeš (12. Coufal), Čeřovský – Matěj Proche, Drašner, Sonntag (19. Martin Proche), Konrád – Teubner, Šikýř.

Příští kolo – sobota 11. září: Rozstání B – Nová Ves (14), Dětřichov – Krásná Studánka B, Dolní Řasnice – Machnín, Mníšek A – Nové Město, Osečná – Frýdlant B, vše od 17.

Neděle 12. září: Rynoltice B – Višňová B (14), Bílý Kostel B – Jokers (17).