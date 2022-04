Bilance: 7 (5 – 0 – 2). Branky: 32 (24:8), žluté karty: 24 (16:8), červená karta: Kuba Šalát z Nové Vsi. Václav Černý z Nového Města dal dvě branky a celkem jich má 19, jeho oddílový druh Šindler se posunul na číslo 16.

MNÍŠEK – DĚTŘICHOV 3:0 (1:0)

Velice důležitý souboj o nejspodnější patra soutěže zvládli domácí, kteří se v zimní přestávce posílili trojicí kvalitních hráčů právě z Dětřichova. Ti byli pod „lupou“ svých bývalých spoluhráčů, ale góly dávali jiní. Dětřichov měl jednu velkou šanci za stavu 1:0, ale promarnil ji. Zápas byl ze strany domácích hraný spíše na účel, proto moc fotbalové krásy nepobral. Tři potřebné body však zůstaly v Mníšku.

Branky: 38. a 72. Kos, 51. Teubner. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:0. Diváků: 40. Mníšek: Skála – Drašner (75. Čížek), P. Proche, Sonntag, Čeřovský – Teubner (70. Mikeš), Vacek, Rašín, Houdek (70. M. Proche) – Kos, Širanec (64. Engelhart). Dětřichov: Myška – Válek, Mičunovič, Prokopec (56. Albert), Vízner – Zrůst, Patrman, Hlávka, Vít – Votruba, Zahrádka.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – DOLNÍ ŘASNICE 4:0 (1:0)

Dolní hned ve 2. minutě měla velkou šanci Štrbákem, který běžel sám na branku. Jenže nemířil přesně a to byl jediný velký ofenzivní moment. Pak již hosté toho moc nepředvedli a dost zklamali. Domácí měli více ze hry a za půli se dostali do čtyř šancí. jen jednu využil Adamec. Další góly přišly po hodině hry, kdy se nejprve trefil hlavičkující Macháček, po něm po akci Hála a vše uzavřel Opočenský.

Branky: 13. Adamec, 62. Macháček, 76. Hála, 81. Opočenský. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:0. Diváků: 50. Krásná Studánka: Urban – Macháček (64. Chobot), Hnilička (35. Vajtr), Házi, Lednický – Hála (82. Soukup), Vítek, Kadeřábek, Novák – Opočenský, Adamec. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Ressel, Skalický, Riedl – Kadera (29. M. Kovačík), Hnilička, Jelínek, David (46. Šírek) – Štrbák, Sochor.

NOVÁ VES – OSEČNÁ 0:2 (0:0)

Vyrovnané utkání, v němž domácí byli jaloví před brankou Osečné. Ta překvapila dobrou hrou, ale i domácí předváděli slušný fotbal. Nakonec rozhodly dvě brejkové situace hostů a na druhé straně dvakrát v malém vápně gólově shořel Jiří Šalát.

Branky: 32. Štěpánek, 83. Tomáš. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 3:0, ČK: 75. K. Šalát (NV). Diváků: 30. Nová Ves: Michal Marek – K. Šalát, Dobiaš, J. Šalát, Čupr – Lanc, Matěj Marek, Surmay, Trojan – Řehák (58. Roubíček), Winkler (66. Václavík). Osečná: Vik – Novotný, Štěpánek (86. Bergr), Naštický, Ticháček – Tomáš, Hobbs (33. Budina – 88. Pittner), Salava, Filinger – Švec, Koťátko.

NOVÉ MĚSTO – ROZSTÁNÍ B 5:3 (1:2)

Domácí sice v úvodních čtyřech minutách měli tři gólové situace, ale ojedinělý útok hostů znamenal jejich vedení. Za deset minut dokonce po standardce béčko vedlo 2:0. Domácí se ze šoku probírali ztěžka, ale aspoň do půle snížili. V poločasové přestávce dostalo Město pořádnou sodu od trenéra Jalovičára, což pomohlo. Po necelé čtvrthodině se trefil Lode a pak to už šlo. Domácí bojovali jako lvi a jinak dobrý soupeř šel do kolen. Město vedlo 5:2, ale poslední slovo mělo po rohu Rozstání.

Branky: 38. a 66. V. Černý, 58. Lode, 69. Kolenkár, 73. Šindler – 9. Dobrovolný, 19. Šindelář, 79. Holubek. Rozhodčí: Pochop, ŽK: 2:3. Diváků: 35. Nové Město: Suk – Pospíšil, Dymokurský (45. Nevečeřal), V. Černý, Šmidrkal – Lode, Láznický, Kolenkár (82. Pacovský), Šindler (89. P. Černý) – Lakomý, O. Černý (73. Škareda). Rozstání: Vrábel – Jäger, J. Čihula, Holubek, Dušek – Hajský, Dobrovolný, F. Grujoski, Hrubeš – Aubrecht (69. Maňák), Šindelář (73. Ulrich).

MACHNÍN – RYNOLTICE B 8:0 (3:0)

Domácím konečně vyšlo vše: sešli se v dobrém počtu, hra byla koukatelná a hlavně se konečně proměňovaly šance. Určitě 80 % bylo využito. Na hru hostů v podobě dlouhých, nakopávaných míčů, byl Machnín připraven. Navíc i gólman Gregor zlikvidoval hostům jedinečnou příležitost, když za szavu 5:0 chytil penaltu. Machnínskou kanonádu vyšperkoval čtyřmi trefami Martin Černý. To vše se v Machníně dlouho nevidělo.

Branky: 20., 30., 77. a 85. Martin Černý, 24. a 51. Bárta, 53. L. Černý, 82. Lochman. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 2:1. Diváků: 75. Machnín: Gregor – Resler (76. Bér), Chomout, Stehlík (65. Novotný), Minář – Poláček (76. Markuliak), Lochman, Stuchlík – L. Černý (53. Binka), Bárta, M. Černý. Rynoltice: Hřib – Borsuk, Tvrzník, Šálek (46. Švarc), Peřina – Karásek, Kraus, Dobrovolný (57. Dvořák), Kolomý – Kraus (53. Dospěl), Moravec.

BÍLÝ KOSTEL B – FRÝDLANT B 3:1 (1:0)

Hosté řešili sestavu, takže do brány musel zraněný útočník Stýbal a do útoku brankář Němec. Přesto Frýdlant dokázal několikrát zaměstnat domácího gólmana. Po chybě hostující obrany hasil šanci Bíláku Stýbal, z čehož byla penalta a vedení domácích. Fotbal nevalné úrovně pak osvěžil druhý úspěch domácích, jenže pak se probrali i hosté a po penaltě začali zle dotírat. V samém závěru kopali Frýdlantští pět rohů, na které šel i brankář. Při tom posledním se míč odrazil do pole a čerstvý Procházka jistil výhru Kostela do prázdné brány.

Branky: 9. Jan Ďuriš z pen., 75. Černý, 92. Pocházka – 84. Stránský z pen. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 3:1. Diváků: 35. Bílý Kostel: Vik – Binar (46. Mizera), Strnad, Černý, Suchánek – Jan Ďuriš, Petr Fedák, Pavel Fedák, Janeček – Dan Ďuriš, Jakubec (73. Procházka). Frýdlant: Stýbal – Válek, Pleskač, Peml, Mauer – Cýrus, Stránský, Kudrna (84. Tomášek), Kubát – Kozák, Němec.

JOKERS – VIŠŇOVÁ B 1:2 (0:2)

Oboustranně kvalitní střetnutí, v němž za hosty byly cítit tři hráči áčka (Michálek, Pikous a Bednář). Hlavně pak Michálek, který k hattricku proti Desné v přeboru o den dříve přidal další dvě trefy. Proti Žolíkům trestal jejich chyby. Hostující Závůrka měl plné ruce práce, ale kapituloval pouze po střele Kochana. Pak „zavřel krám.“ Zápas měl náboj do poslední minuty a jistě se musel líbit. Méně ale domácím příznivcům.

Branky: 56. Kochan – 13. a 38. Michálek. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 3:3. Diváků: 50. Jokers: Šimon – Pugner, Kochan, Koníř, Pařík (46. Mokrý) – Le, Lopuszynski, Vaněk (46. Rapčan), Abrahám – Moc (76. Šimon), Likavec (87. Rys). Višňová: Závůrka – Labský, Lachman, Hloužek (69. Bečička), Pavlů – Bláha (46. Beran), Švadlenka, Pikous (75. Marek), Rücker (46. Bednář) – Michálek, (46. Roubal), Knapp.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA, SKUPINA SEVER:

Mníšek B – Habartice 1:1 (1:0). Branky: M. Proche – Vocásek.

Bílý Potok – Krásný Les 1:11 (1:8). Branky: Pavlíček – David Čekan 5, Němec 2, Stříteský 2 (1 z pen.), D. Folda, Stejskal.

Bulovka – Víska 1:2 (0:2). Branky: Plesar – Čejka 2 (1 z pen.).

Jindřichovice – Horní Řasnice 1:1 (1:0). Branky: Hrevuš – Benda.

Kunratice – Hejnice B 0:7 (0:6). Branky: Alexandr Fikl 4, Cifra, Fejfar, Leitner.

Tabulka: 1. Krásný Les 36, 2. Bulovka 27, 3. Hejnice B 26, 4. Raspenava 24, 5. Víska 2, 6. Horní Řasnice 21, 7. Habartice 21, 8. Frýdlant C 17, 9. Mníšek B 12, 10. Jindřichovice pod Smrkem 11, 11. Bílý Potok 4, 12, Kunratice 0.

SKUPINA JIH:

Zdislava – Chotyně 1:6 (0:5). Branky: Dittrich – Černík 2, Pekárek 2, Engel, Mrva.

Vesec B – Vratislavice B 2:3 (0:0). Branky: Hůlka, Müller – Rejnart, vlastní, Komárek. ČK: 91. Škopek (Vr).

Hlavice – Doubí B 3:4 (2:2). Branky: Löffler 3 – Valášek 2, Kříček 2.

Tabulka: 1. Doubí B 30, 2. Hlavice 21, 3. Vesec B 21, 4. Vratislavice B 19, 5. Chotyně 12, 6. Václavice 10, 7. Zdislava 1.