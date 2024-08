O víkendu začne nový ročník okresního fotbalového přeboru - nově 8. liga. Na Liberecku bude soutěž hrát 14 mužstev, z nichž nováčkem je z I.B třídy sestupující Nové Město pod Smrkem a postupujícími ze III. tříd jsou Rozstání B, Bulovka a Stráž nad Nisou. Ve čtrnáctce je také šest rezerv. Z okresu postoupily do I.Btřídy, tedy 7. ligy, JOKERS a Mníšek, ale ne vítězná Višňová B, která postup odmítla. Do III. třídy, tedy 9. ligy, sestoupily Krásná Studánka B a dobrovolně Dolní Řasnice.

VIŠŇOVÁ B (loni skóre 88:33, 64 bodů)

Trenér Pavel Kutílek a hrající trenér Petr Labský moc oveček na trénincích neviděli. Nově céčko spolu s béčkem a áčkem tak trénovaly pohromadě. Řady rozšířilo i pět starších dorostenců. "Jdeme do soutěže bez přípravných zápasů, přímo z voleje. Chtěli bychom být opět na špici," potvrdil předseda TJ Milan Melka.



RYNOLTICE (101:40, 51b.)

Trenér Petr Picek s asistentem Michalem Šálkem mají radost, že se jim do kádru vrátilo pět uzdravených borců, kteří na jaře hodně chyběli a z Nové Vsi přibyl ještě Firman. Od půlky července trénovaly 'Rynky' 1x týdně a v přípravě porazily Mníšek 5:2. "Cílem bude umístění do 5. místa a aby nám všem vydrželo zdraví," přeje si místopředseda Tomáš Vacek.

KRÁSNÝ LES (74:71, 46b.)

Do Frýdlantu odešel trenéru Jiřímu Hošovi Matěj Stříteský. Kádr ale doplnili Lukáš Cýrus z Višňové a na pár zápasů přemluvili Uzla. Pomoc by měl i Oldřich Černý z Nového Města. "Trénujeme poctivě dvakrát týdně někdy až ve 14 lidech. Chtěli bychom být ve vrchních patrech tabulky a aby na fotbal chodilo hodně lidí," řekl předseda Stanislav Vébr.



VRATISLAVICE (70:35, 44b.)

Staronovou posilou do ofenzivy je Jakub Švec z Osečné, z dorostu se posunul 16letý Václav Roubal, po delší pauze je fit Adam Smolík. Trenéra Daniela Vlka těší trénování obou gólmanů a všeobecně účast a přístup hráčů na trénincích, které začaly 19. července. "Máme v kádru dost mladých a pokud zlepšíme finální fázi útoků, může se zablýskat na lepší časy," slibuje si Vlk. "Chtěli bychom skončit v lepší třetině tabulky a případně se poprat o místa nejvyšší," přeje si trenér. Příprava: Ruprechtice 2:9, Krásná Studánka 2:3.

MACHNÍN (79:56, 44b.)

Trenérem je Petr Poláček a asistenty Nikos Romanopulos s Jakubem Bérem. Do soutěže jde Machnín spíše oslabený, kdy odešel do Doubí Štork. "Řešíme příchod jednoho hráče. Trénujeme 3x týdně, ale účast je slabší. Také proto jdeme do přeboru s očekáváním, jak to vlastně bude vypadat," uvedl asistent Bér.



BÍLÝ KOSTEL B (73:65, 41b.)

Trenér Roman Janáček skládá nový tým, z něhož odešel Procházka. "Přípravu jsme měli s áčkem a mužstvo poskládáme ze zkušených a mladých hráčů. Jako vždy," přiznal trenér.



HEJNICE (61:56, 36b.)

Z mládeže Slovanu Liberec se vrátil Přibyl a klub ještě usiluje o dvě nové tváře. "Stále máme mladý tým, ale chceme být lepší než v uplynulém ročníku," řekl trenér Tomáš Leitner.

VESEC B (54:79, 22b.)

Z klubu odešlo celkem sedm hráčů a další jsou v pohybu. Hrajícím koučem je Jan Veverka, který bude oslabený kádr doplňovat áčkaři z lavičky a dorostenci z bývalé U17. "Nejsme v dobrém rozpoložení, spíše bych to nazval hráčskou krizí, kterou musíme překonat. Trénujeme společně s áčkem od 11. července a mužstvo bude stavěné hodně na mladých," sdělil předseda TJ Josef Háza. Příprava: Osečná 5:3, Mníšek 4:3, Doubí 1:7.



FRÝDLANT B (47:105, 22b.)

Tým vedou hrající trenér Michal Stýbal a Jakub Kubát. Ti mají mladý kádr, protože po zrušení staršího dorostu se kluci přesunuli do béčka. "Hodně se omladilo, tuto soutěž bude hrát sedm dorostenců. Ještě se řeší příchod Houdka ze Zdislavy. Prohráli jsme s polským Zawidówem 4:8. Cílem je být do poloviny tabulky," přiznal předseda TJ Martin Budzel.

DOUBÍ B (52:121, 19b.)

Trenér Lukáš Hruboň bude opět spoléhat na spolupráci s dorostem. Jeho věkově vyšší soubor opustili Brož (Mníšek) a Karásek (Lučany). Staronovým hráčem je Petr Martínek Z Přepeř. "Moc jsme nenatrénovali, ale snad nebudeme tak špatní dozadu jako v uplynulém ročníku. Těšíme se na derby s Rozstáním a Stráží," přiznal Hruboň.



NOVÉ MĚSTO:

Mužstvo sestoupilo z I. B třídy a jeho kádr opustilo pět hráčů: Lakomý (Višňová), Černý (Krásný Les), Lanc (Osečná), Haloun (Dolní Řasnice) a Kristian Suk (Frýdlant). Dlouhodobě zraněný je Pospíšil. Hrajícímu trenérovi Davidu Jalovičárovi snad pomohou noví hráči Roman David (Dolní Řasnice) a Likavec (Jokers). "Ještě máme rozdělané dva kluky z Horní Řasnice - Pávka a Pacovského. Přesto nás bude maximálně čtrnáct. Osloveným hráčům se k nám do Města nechce. Budeme se snažit hrát v soutěži důstojnou roli," řekl Jalovičár. Příprava: Jokers 5:7, Dolní Řasnice 6:5.

ROZSTÁNÍ B:

Nováčka z jižní III. třídy nově koučuje hrající trenér Jan Čihula. Mužstvo zůstalo pohromadě a díky příchodu sedmi nových hráčů do áčka může počítat s trojicí z nich. "Béčko trénuje dobře od 11. července spolu s áčkem. Proto věřím, že budeme v okrese lepší než předloni. Hlavně se zachránit," podotkl předseda klubu Roman Passian.



STRÁŽ NAD NISOU:

Trenérem zůstává Václav Bukvic, jemuž do týmu přišli velezkušení Brožík (Hrádek) a Aleš Konrád (Chotyně). "K nim se přiřadí šest hráčů z našeho dorostu a věřím, že to bude šlapat. V přípravě z nich mám dobrý pocit," uvedl předseda Jaroslav Řízek, který se vůbec nebrání případnému postupu. Příprava: Hrádek B 1:7, Mníšek 2:4.



BULOVKA:

Kádr zůstal po postupu pohromadě, k tomu se vrátil Aleš Bílek z Horní Řasnice. Trenér Vladimír Zbořil bude jistě dávat prostor řadě bulovských mladíků, kterým je sedmnáct. Samosebou se nováček chce udržet a pohybovat se v horní polovině tabulky. Příprava: Horní Řasnice 4:3.