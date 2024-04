Na soupisce byl nejmladší, přesto vstřelil nejvíce gólů. Sedmnáctiletý David Kutílek nasázel rezervě Doubí na jeho hřišti hattrick a hlavně díky němu vyhrál B-tým Višňové vysoko 8:3. Přesto sympaticky nechtěl mluvit jen o sobě a chválil hlavně spoluhráče.

David Kutílek (v černém) v dresu rezervy Višňové hrající liberecký okresní přebor. | Foto: archiv D. Kutílka

„Před každým zápasem se snažím být v klidu a chci hrát týmově. Nebyl jsem vůbec ve stresu. Před staršími kluky se cítím dobře. Za góly mohu poděkovat Milanovi Pavlů a Radkovi Dobrovodskému, kteří mi na ně nahráli. Celkově mi chlapi dávají hodně šancí ke skórování. Nejvíce mi nahrává Jaroslav Lachman, ale i spousta dalších dobrých hráčů,“ prozradil mladý útočník.

Nebylo to poprvé, kdy se mu takto střelecky dařilo. Jedná se už o třetí hattrick v dospělém fotbalu. „Na začátku jsem musel jako zápisné donést karton Avanti. Po prvním gólu pak další láhev. Stejně tak za první hattrick, ale teď už nic neplatím a je to v pohodě,“ usmál se.

Nejpopulárnějšímu sportu na světě se věnuje už od mládí. „Fotbal jsem začal hrát v pěti letech a dovedli mě k němu rodiče. Za všechno mohu poděkovat jim, protože mě po celou dobu podporovali. Stejně tak mě momentálně hodně podporuje má přítelkyně. Po celou dobu hraní působím ve Višňové, kterou jsem za jiný klub nevyměnil,“ přiznal Kutílek.

Mnoho volného času o víkendu nemá. „Momentálně hraji za dvě mužstva Višňové, a to B-tým a kategorii U19. O víkendu mám dva zápasy. Jeden den ráno za U19 a druhý odpoledne za rezervu. Vždy mám tedy půl dne volný čas. Hlavní je, že mě to baví a chci v tom pokračovat,“ řekl fanoušek Manchesteru City a Slovanu Liberec.

Na tréninky a zápasy dojíždí z nedalekých Kunratic, které jsou vzdáleny asi šest kilometrů od Višňové. Jinam nechce nejen kvůli vzdálenosti, ale také kvůli dobré partě v kabině. „Od patnácti jsem začal nastupovat za B-tým, kde mi chlapi radí, jak se chovat na hřišti a přizpůsobit se dospělému fotbalu. V okresním přeboru, kde hraje rezerva, je to tvrdší a mám větší respekt. Stále se učím a učit budu. Je to náročnější, protože v této soutěži hrají lepší hráči než v dorostenecké kategorii,“ uvědomuje si talentovaný střelec.

Na kariéru v profesionálním fotbale to ale nevidí. „Višňovou mám odmalička v srdci a fotbal hraji pro zábavu. Nemám ambice se někam dostat a živit se tím. Pokud by se ke mně dostala nějaká příležitost dříve, asi bych ji vzal, ale teď nemám v plánu nikam přestupovat. Chci zůstat ve Višňové a postupně se dostat do A-týmu. Věřím, že až budu plnoletý, mohl by mi trenér dát příležitost,“ přál by si Kutílek, který dříve rád sledoval útočníky Jana Kollera s Davidem Lafatou.