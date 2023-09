Vratislavice poprvé v okresním přeboru padly, a to doma s Machnínem. Premiérově nevyhrál lídr z Višňové, který se dělil o body v Dolní Řasnici. Mníšek zvládl utkání s Hejnicemi, které vyhrály jen v 1. kole. Kvalitní fotbal zdobil zápas Rynoltic s Jokers, v němž se radovali domácí fotbalisté. Krásný Les má bod s mladým Frýdlantem, i když sedmkrát nastřelil konstrukci. Vesec se trápil v koncovce proti Studánce, ale nakonec vyhrál. Bílý Kostel díky hattricku Davida Lochmana deklasoval Doubí sedmi góly.

Okresní přebor: Krásný Les (modrá) - Frýdlant 'B' 0:2. | Foto: Hanka Strnádková

MNÍŠEK - HEJNICE 5:1 (2:0)

Celý zápas se odehrál pod taktovkou domácích, kteří úplně v klidu mohli vstřelit deset gólů. Zahazovali totiž co mohli i nemohli. Hosté snižovali po chybě a Zoreník ještě z trestného kopu pálil do břevna. Jinak Hejničtí víc neměli.

Branky: 42. a 51. Teubner, 39. Žabka, 60. Matěj Proche, 67. Čeřovský - 56. Leitner. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 2:3, ČK: 80. Heller (H). Diváků: 50.

Mníšek: Skála - Žabka, L. Halama, Kos, Lukáč - Matěj Proche (73. Coufal), Rašín, Čeřovský - Drašner, Teubner (67. Mikeš), Barbořák.

Hejnice: Farkaš - Havel, Štícha, Sýkora, Fikl - Ouhrabka, J. Leitner, Duma, Heller - Čivrný, Pavel Zoreník (84. T. Leitner).



RYNOLTICE - JOKERS 2:1 (1:1)

V kvalitním fotbale byli hosté šikovnější na míči a fotbalovější, domácí při absenci středových hráčů hráli jednoduchý a nakopávaný fotbal. Po domácí ztrátě šel Mraček sám na bránu a hosté vedli. Před půlí fauloval domácího Moravce brankář a z penalty srovnal Rudolf. V hodně běhavém mači měli domácí více šancí, soupeř jednu velkou. Rynoltičtí hrozili ze závarů, ale až po pěkné akci strhl výhru na jejich stranu střelec Tomáš Vacek.

Branky: 44. Rudolf z pen., 63. T. Vacek - 20. Mraček. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:1. Diváků: 100.

Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník, Karásek, Zelený - Moravec, Peřina, Švarc (46. Dvořák - 90. J. Vacek), M. Tvrzník - T. Vacek, Rudolf (50. Dobrovolný).

Jokers: Szappanos - Tobolka, Zimmermann, Mokrý (58. Šimon), Kochan (46. Stříbrný) - Le, L. Šrajbr (88. Suk), Lopuszynski, Abrahám - Mraček, Kolka (75. Rys).

DOLNÍ ŘASNICE - VIŠŇOVÁ B 2:2 (0:1)Dolní proti favoritovi podržel gólman, jemuž jednou pomohlo břevno. Přesto Višňová hodinu vedla. Domácí vyrovnali Riedlem po rozehraném trestném kopu a dokonce vedli díky Sochorovi z penalty za ruku. Běhavější hosté nakonec stihla v samém závěru srovnat z penalty za faul. Branky: 66. Riedl, 74. Sochor z pen. - 18. Kutílek, 88. Labský z pen. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 2:1. Diváků: 60. D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Sochor, Jelínek, M. Kovačík - Kadera, Riedl, O. David, R. David - Bartoš, Šírek (46. Svoboda). Višňová: Ismanický - Pavlů, Roubal, Šilhavík, Labský - Štrbák, Beran, Dobrovolný, Bečička - Šmidrkal, Kutílek.



KRÁSNÝ LES - FRÝDLANT B 2:2 (0:2)

Domácím citelně chyběl rozehrávač Roman Folda, ale také dopláceli na notně vychýlenou mušku v šancích. Hosty zachránila osmkrát (!) konstrukce, kdy jen Stříteský do poločasu pálil do tyče třikrát. Mladý Frýdlant byl přesný z protiútoků do půle hned dvakrát. Les se probral střelecky po přestávce, kdy za deset minut srovbnal stav. Jenže na další góly čekal marně.

Branky: 50. Stříteský, 53. D. Folda - 32. Fako, 44. Ptáček. Rozhodčí: Novák, ŽK: 1:2. Diváků: 80.

Kr. Les: Závůrka - Branda (80. Stejskal), Záruba, Rekšák, Závěta - Němec, L. Folda, Stříteský, Borecký (25. Krišal) - D. Folda, Čaban.

Frýdlant: M. Mauer - Tichý, Peml, Pleskač, Kaplet (71. K. Krišal) - Ponc, Heinzl (88. Lojek), P. Mauer, Schmidt - Ptáček, Fako.



VESEC B - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 3:1 (1:1)

Domácí mladíci byli v koncovce dost splašení a proti mazákům ze Studny jim to nešlo. Hrálo se většinou na půlce zkušených hostů, kteří ale odolávali a inkasovali jen jednou. Ale také gól vstřelili. Do druhé půle chtěli domácí zvýšit agresivitu, takže dostávali hosty občas pod tlak. Mezi 60. - 80. minutou tlačili a Studánku zachránil mnohdy od pohromy gólman. Tomu pomohla tyč, přesto jednou kapituloval. Trápení domácích ukončila přesná hlavička Buchty. To již hosté otevřeli hru.

Branky: 27. vlastní, 80. Müller, 90. Buchta - 36. Opočenský. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 4:2. Diváků: 50.

Vesec: Němec - Maršík, Müller, Tichý, Fronc st. - Štěpánek (64. Kropáček), Brauner (81. Buchta), Valenta, Čejchan (55. Vrabec) - Čížek (55. Pavlů), Schmidbauer (64. Engelhart).

Kr. Studánka: Vymetal - Novotný, Novák (10. Horáček), Soukup, Lednický - Chotěnovský (83. Leitgeb), Opočenský, Vajtr, Hošťálek (72. Chobot) - Smolák (46. Kadeřábek), Kulašiak.

VRATISLAVICE - MACHNÍN 2:4 (1:3)Domácí jsou nekompletní, navíc Škopek zahodil penaltu. Dvacet minut patřilo Vratislavickým, kteří vedli. Jenže pak se srazil domácí bek Roubal se svým gólmanem a musel odstoupit. To bylo při vyrovnávací brance Machnína. Odstoupením obránce se rozpadla defenziva a soupeř hodně ožil. K tomu ještě domácí dvakrát chybovali při rozích soupeře, který dvěma hlavičkami šel do náskoku 3:1. Po přestávce se domácí zlepšili a snížili. Jenže po ztrátě míče a chybě Machnín navýšil na 4:2, a to byl konec vratislavických nadějí. Branky: 11. a 76. Škopek - 20. a 37. Šebek, 34. German, 84. Bárta. Rozhodčí: Vasko. Diváků: 150. Vratislavice: Serhieiev - Schovanec, Roubal (20. Kavetskyi), Salaba, Jonák - Dašek (68. Jílek), Bráza (68. Vaynahiy), Šidák, Váňa - Strauss, Škopek. Machnín: Stehlík - Bér (70. Gondola), German, M. Gruncl, Křivský - Stuchlík, Poláček, Bárta, Resler (86. Hanibal) - Šebek, Souček.



BÍLÝ KOSTEL B - DOUBÍ B 7:2 (3:2)

Domácím se podařil nástup do utkání, protože za 21 minut vedli jasně 3:0. Jenže pak silně polevili a pustili hosty do zápasu, a ti díky standardkám snížili na 2:3. Trenéru Romanu Janáčkovi se povedlo střídání, když hru domácích oživil na posledních dvacet minut Davidem Lochmanem a ten hattrickem rozvrátil Doubí. Kostel měl víc sil a za půli vstřelil čtyři góly.

Branky: 70., 78. a 85. David Lochman, 5. a 88. Vik, 19. Vlček, 21. Leoš Janáček - 23. Hruboň, 35. Valášek. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 0:1. Diváků: 40.

B. Kostel: Martínek - Jakubec, Strnad (60. Valdhans), Černý (70. D. Ďuriš), Fedák - Janeček (70. Lochman), Libor Janáček, Vlček, Leoš Janáček - Dušek (51. Gregor), Vik.

Doubí: Šimek - Kosiewicz, Vedral, Valášek, Holec - P. Gruncl, Vlach, Hruboň (85. Míka), T. Gruncl (61. Kraus) - Soukup, Šrůtek (85. Ladýř).