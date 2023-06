Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Prostor na vyjádření dostane velké množství členů. ,,Když bude v klubu panovat shoda, určitě chceme B třídu vyzkoušet. Stavíme to na lidech, kteří chtějí hrát hlavně pro radost. Nikoho neplatíme. Pokud hráči řeknou, že hrají tzv. pro žízeň a nechtějí postupovat výše, budeme to akceptovat. Nemáme v klubu úplně ambice na vyšší soutěže," odkrývá karty.

Velkým problémem je v nižších soutěžích absence a vůbec počet aktivních hráčů, který se každý rok snižuje. ,,Minulý rok jsme hráli se stejnou sestavou na konci tabulky, protože se nám v prvních utkáních zranilo až osm hráčů. Letos se dařilo více, skoro nikdo nebyl zraněný a i z toho důvodu se držíme v popředí libereckého Okresního přeboru," hledá Pytloun rozdíly ve dvou po sobě jdoucích ročnících.

Kdyby se Osečná přeci jen rozhodla pro I.B třídu, musela by kádr doplnit. ,,Pokud budeme hrát v příští sezoně B třídu, určitě musíme posílit. Víme o třech až čtyřech hráčích, kteří chtějí končit. Někoho máme vytipovaného, ale nic není domluveno. Potřebovali bychom minimálně jednoho obránce a tři záložníky. Ideálně na každý post jednoho hráče," odlehčuje se smíchem situaci.

Kromě hráčů je totiž v Osečné vše ostatní na vyšší soutěž připraveno. ,,Zázemí máme ucházející. Areál prošel velkou rekonstrukcí, jen kabiny pro rozhodčí zůstaly stejné. Nejsou sice rozměrově veliké, ale mají svou sprchu i své sociální zařízení. Trochu nás trápí hřiště, kde bychom chtěli v příštím roce provést rekultivaci. Máme sice drenáže, odvodnění i automatické zavlažování, ale trávník není v ideální kondici. Jsou tam různé nerovnosti a plevel. Potřebujeme ho dosít, odplevelit a dopískovat," vypočítává předseda.

Malý klub z Českodubska Okresní přebor nevyhraje. To Rynoltice získaly v sezoně nejvíce bodů, ale postoupit nechtějí. ,,Je to škoda. Když si vybojují postup, měly by to alespoň na rok zkusit. Určitě by v B třídě něco uhrály. Nevím, jak to v klubu mají s financemi, ale myslím si, že B třída je na cestování podobně náročná jako Okresní přebor," kroutí hlavou Pytloun.

V blízké době se chystá reorganizace soutěží, ale to možná nemusí být cesta pro to, aby chtěly týmy více postupovat. ,,Nemyslím si, že reorganizace soutěží tolik pomůže. Na Liberecku například máme dvě III. třídy, ze kterých by některé celky chtěly hrát Okresní přebor, ale určitě ne všechny. Někomu se nechce ani do této soutěže," uvědomuje si na závěr.