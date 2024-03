Ještě nedávno se hráči v modročervených dresech proháněli při zápasech krajské A třídy. Momentálně hrají okresní přebor, tedy soutěž o dvě patra níže. Přitom loni celou soutěž ovládli, ale postup odmítli. Letos je situace obdobná.

Okresní přebor: Rynoltice (modro-červená) - Machnín 3:0 | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk

Rynoltice opět vedou, ale opět hrají jen pro radost. „Postup určitě neplánujeme. To víme na 100%. Navíc si ani nemyslíme, že nakonec budeme v první trojce, jelikož máme čtyři lidi na operaci s kolenem a každý týden budeme dávat soupisku horko těžko dohromady. Momentálně nemáme čtyři stopery a je problém vůbec poskládat tým,“ prozradil Tomáš Vacek, hráč mistrovského celku z loňské sezony.

V obci nedaleko Liberce se momentálně hraje prostě pro zábavu. „Chtěli bychom hrát pořád nahoře, ale v některých zápasech to nejspíš stačit nebude,“ myslí si Vacek, který má své favority na postup. „Přáli bychom to Jokers nebo Mníšku. Hrají nejhezčí fotbal z týmů, které jsou nahoře a zasloužili by si to nejvíce,“ vyjmenoval momentálně druhý a sedmý celek, mezi kterými je rozdíl pouhých pět bodů. Více by to přál ale druhému Mníšku. „Mají zázemí a jsou na tom z celé soutěže nejlépe,“ dodal.